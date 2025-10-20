3 yıllık peri masalı bitti! Ufuk Beydemir ve İpek Yazıcı'dan boşanma açıklaması
Bir süredir aralarında sorun olduğu konuşulan Ufuk Beydemir ve İpek Yazıcı çifti resmen boşandıklarını açıkladı. 2022 yılında İtalya'da dünyaevine giren ikili, 3 yıllık evliliklerini geçen hafta sonlandırdıklarını duyurdu. Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Yazıcı, "Evet, haberler doğru; geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık." dedi.
'Aşk101' dizisinde 'Işık' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın 2020'de 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir uzun zamandır aşk yaşıyordu. Çift aşklarını evlilikle taçlandırmaya karar vermiş ve 2022 yılında İtalya'da dünyaevine girmişti. Magazin dünyasından uzak yaşayan çiftin boşanacakları iddia edilmişti.
GÜNLER SONRA AÇIKLADI
24 yaşındaki oyuncu, dedikoduların hızla yayılmasının ardından günler sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yazıcı, Instagram hesabından şarkıcı eşi Ufuk Beydemir ile boşandıklarını resmen duyurdu.
''GEÇEN HAFTA YOLLARIMIZI AYIRDIK''
İşte, oyuncunun yaptığı o ayrılık paylaşımı:
''Bir süredir gelen sorular ve haberler üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet, haberler doğru; geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık. Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçirdiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle... İpek ve Ufuk''
