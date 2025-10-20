3 yıllık peri masalı bitti! Ufuk Beydemir ve İpek Yazıcı’dan boşanma açıklaması

20 Ekim 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.10.2025 11:04 Güncelleme: 20.10.2025 11:05
Bir süredir aralarında sorun olduğu konuşulan Ufuk Beydemir ve İpek Yazıcı çifti resmen boşandıklarını açıkladı. 2022 yılında İtalya'da dünyaevine giren ikili, 3 yıllık evliliklerini geçen hafta sonlandırdıklarını duyurdu. Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Yazıcı, "Evet, haberler doğru; geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık." dedi.

'Aşk101' dizisinde 'Işık' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın 2020'de 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir uzun zamandır aşk yaşıyordu. Çift aşklarını evlilikle taçlandırmaya karar vermiş ve 2022 yılında İtalya'da dünyaevine girmişti. Magazin dünyasından uzak yaşayan çiftin boşanacakları iddia edilmişti.

Ufuk Beydemir ve İpek Yazıcı, 2022 yılında Roma'da evlenmişlerdi. (A Haber arşiv)Ufuk Beydemir ve İpek Yazıcı, 2022 yılında Roma'da evlenmişlerdi. (A Haber arşiv)

GÜNLER SONRA AÇIKLADI
24 yaşındaki oyuncu, dedikoduların hızla yayılmasının ardından günler sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yazıcı, Instagram hesabından şarkıcı eşi Ufuk Beydemir ile boşandıklarını resmen duyurdu.

İpek Yazıcı (A Haber arşiv)İpek Yazıcı (A Haber arşiv)

''GEÇEN HAFTA YOLLARIMIZI AYIRDIK''
İşte, oyuncunun yaptığı o ayrılık paylaşımı:

''Bir süredir gelen sorular ve haberler üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet, haberler doğru; geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık. Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçirdiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle... İpek ve Ufuk''

İpek Yazıcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı ayrılık paylaşımı (Instagram)İpek Yazıcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı ayrılık paylaşımı (Instagram)

