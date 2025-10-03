Mabel Matiz hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talebi: Perperişan şarkısı tepki çekmişti
Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, “Perperişan” adlı şarkısının sözlerinde “müstehcenlik” suçuna yer verdiği için 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.
Şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'ya yönelik 'Perperişan' şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve yaş sınırlaması olmaması gerekçesiyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede Mabel Matiz'in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Karaca'ya ait olan 'Perperişan' isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu, cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin yapıldığı ve bu betimlemelerin ve sözlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği anlatıldı.
SÖZLERİN ÇOCUKLARIN KORUNMASI AÇISINDAN TEHLİKE ARZ ETTİĞİ BELİRTİLDİ
Hazırlanan iddianamede, bu şarkının şüphelinin rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada aleni bir şekilde paylaşılarak umuma açık bir şekilde yayınlandığı, bu dijital platform üzerinden yapılan yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının da uygulanmadığı, bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtildi.
SAVUNMA YETERSİZ BULUNDU!
Özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı aktarıldı İddianamede ayrıca, çocukların erişebileceği platformlarda yayınlamış olması da, şüpheli Karaca'nın üzerine atılı suçun nitelikli haline de sebebiyet verdiği, her ne kadar şüpheli ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip 'diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine' sözü ile sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını söylemişse de, şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı kaydedildi.
Hazırlanan iddianamede şüpheli Fatih Karaca'nın 'müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
NE OLMUŞTU?
"Perperişan" isimli şarkısına erişim engeli getirilen şarkıcı Mabel Matiz, "müstehcenlik" suçundan hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.
SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Mabel Matiz'in savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade eden Matiz, "Perperişan" isimli şarkının sözleri bana aittir. Bu şarkıyı bahse konu Instagram, Youtube adresimden benim rızam ile ben ve ekibimle yayınladık. Bu şarkının içerisinde yer alan sözlerde herhangi bir şekilde müstehcenlik içeren bir kasıt ya da amaç yer vermedim. Ben bu şarkıyı sadece 8 Eylül 2025 tarihinde bir kez söyledim. Bu sözlerimin yanlış anlaşılmasından sonra bu sözlerime hiçbir konserimde yer vermedim. Bir Fransız grubu bu şarkının bestesini hazırlayarak Türk Halk Müziği sözleri ile kendi albümleri için benden bir şarkı yazılmasını istediler.Bunun üzerine bu şarkı yazıldı. Bu şarkıyı yazmamda özel bir amaç yoktur. Diğer şarkılarımın içeriklerini hangi amaç için yazıyorsam bu şarkıyı da o amaç için yazdım" dedi.
"BU KONUDA ÇOK HASSASIM, PİŞMANIM"
İfadesinin devamında, "Benim müziğimin amacı insanları tetiklemek ya da insanlarda negatif yönlendirmek değil. Aksine insanları birleştirmek iyi duygular uyandırmaktır. Şarkımın içeriğinde yer alan "Cici toy bebe" sözleri ile sevdiğinin sevdiği kişi kullanılan daha ham bir birey anlamında kullanım, "Diyo şeytan üstüne atla, sal kuşu hanesine" sözlerimle ben evine haber yollamak anlamında kullandım. Amacım kesinlikle suç işlemek değildi. Bu şarkıyı bir buçuk yıl önce kaydedilmiş bir şarkıdır. Binlerce insan dinledi. Ben bu şarkıyı yazarken böyle bir etki yaratacağını tahmin etmedim. Eğer yayınlanmadan önce dinlettiğim insanlardan en ufak bir şekilde yorum duysaydım bu şarkıyı kaldırırdım. Bu konularda çok hassas bir insanım. Negatif duygular uyandıracağım başka eserlerden geçen ifadelerde gerekli inisiyatifi alıp o şarkılara müdahale ediyorum ve kelime değişikliklerine gidiyorum. Örneğin Dam üstüne Çul sever türküsünde yer alan "Küçükten yar seveni cennete gönderseler" ibaresini "Güzelden yar seveni cennete gönderseler" şeklinde değiştirerek konserlerimde söylüyorum. Bu konularda hassas bir insanım. Bu konser ile ilgili görüntüleri dosyaya sunacağım. Pişmanım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." diyerek bitirdi.
