Mabel Matiz hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talebi: Perperişan şarkısı tepki çekmişti

NE OLMUŞTU?

"Perperişan" isimli şarkısına erişim engeli getirilen şarkıcı Mabel Matiz, "müstehcenlik" suçundan hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mabel Matiz'in savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade eden Matiz, "Perperişan" isimli şarkının sözleri bana aittir. Bu şarkıyı bahse konu Instagram, Youtube adresimden benim rızam ile ben ve ekibimle yayınladık. Bu şarkının içerisinde yer alan sözlerde herhangi bir şekilde müstehcenlik içeren bir kasıt ya da amaç yer vermedim. Ben bu şarkıyı sadece 8 Eylül 2025 tarihinde bir kez söyledim. Bu sözlerimin yanlış anlaşılmasından sonra bu sözlerime hiçbir konserimde yer vermedim. Bir Fransız grubu bu şarkının bestesini hazırlayarak Türk Halk Müziği sözleri ile kendi albümleri için benden bir şarkı yazılmasını istediler.Bunun üzerine bu şarkı yazıldı. Bu şarkıyı yazmamda özel bir amaç yoktur. Diğer şarkılarımın içeriklerini hangi amaç için yazıyorsam bu şarkıyı da o amaç için yazdım" dedi.

"BU KONUDA ÇOK HASSASIM, PİŞMANIM"

İfadesinin devamında, "Benim müziğimin amacı insanları tetiklemek ya da insanlarda negatif yönlendirmek değil. Aksine insanları birleştirmek iyi duygular uyandırmaktır. Şarkımın içeriğinde yer alan "Cici toy bebe" sözleri ile sevdiğinin sevdiği kişi kullanılan daha ham bir birey anlamında kullanım, "Diyo şeytan üstüne atla, sal kuşu hanesine" sözlerimle ben evine haber yollamak anlamında kullandım. Amacım kesinlikle suç işlemek değildi. Bu şarkıyı bir buçuk yıl önce kaydedilmiş bir şarkıdır. Binlerce insan dinledi. Ben bu şarkıyı yazarken böyle bir etki yaratacağını tahmin etmedim. Eğer yayınlanmadan önce dinlettiğim insanlardan en ufak bir şekilde yorum duysaydım bu şarkıyı kaldırırdım. Bu konularda çok hassas bir insanım. Negatif duygular uyandıracağım başka eserlerden geçen ifadelerde gerekli inisiyatifi alıp o şarkılara müdahale ediyorum ve kelime değişikliklerine gidiyorum. Örneğin Dam üstüne Çul sever türküsünde yer alan "Küçükten yar seveni cennete gönderseler" ibaresini "Güzelden yar seveni cennete gönderseler" şeklinde değiştirerek konserlerimde söylüyorum. Bu konularda hassas bir insanım. Bu konser ile ilgili görüntüleri dosyaya sunacağım. Pişmanım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." diyerek bitirdi.