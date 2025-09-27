M Lisa popüler rap sahnesinde

27 Eylül 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 08:50
Enerjisi yüksek şarkılarıyla geçtiğimiz yıla damga vuran M Lisa, yeni şarkısıyla yeteneklerini sergiledi.

2023'te 'Araba', 'Ellerim Boş' ve 'Damlalar' gibi single'ları ile dikkatleri üzerine çeken, 2024 yılında ilk albümü 'Mona Lisa'yı yayınlayan, geçtiğimiz aylarda ise yeni şarkısı 'Salına Salına' ile müzikseverle buluşan M Lisa, rapçileri konuk alan 64 Bars'a konuk oldu.

Serinin yeni bölümünde, hem söz yazarı hem de prodüktör kimliğiyle öne çıkan M Lisa, yeni şarkısıyla yeteneklerini sergiledi.

Kaynak: Instagram

