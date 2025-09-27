M Lisa popüler rap sahnesinde
Enerjisi yüksek şarkılarıyla geçtiğimiz yıla damga vuran M Lisa, yeni şarkısıyla yeteneklerini sergiledi.
2023'te 'Araba', 'Ellerim Boş' ve 'Damlalar' gibi single'ları ile dikkatleri üzerine çeken, 2024 yılında ilk albümü 'Mona Lisa'yı yayınlayan, geçtiğimiz aylarda ise yeni şarkısı 'Salına Salına' ile müzikseverle buluşan M Lisa, rapçileri konuk alan 64 Bars'a konuk oldu.
