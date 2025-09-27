Hollywood yıldızı Boğaz’a hayran kaldı

'Rezervuar Köpekleri', 'Fargo', 'Boardwalk Empire' gibi birçok dizi ve filmde oynayan ABD'li ünlü oyuncu ve yönetmen Steve Buscemi, bir film projesi için İstanbul'a geldi.

BOĞAZ'DA KAHVALTI

Kaldıkları otelde, Boğaz kıyısında kahvaltı yaparken görüntülenen Buscemi ve Ho, İstanbul hayranlıklarından söz etti.

Dünyaca ünlü oyuncu için otelin iki katlı, bahçeli, buhar banyolu 'Alya' adlı 70 metrekarelik suititin rezerve edildiği, çift gelmeden önce antialerjik buhar temizliği yapılan odaya anti alerjik yastıklar da konulduğu belirtildi.

Ünlü çift, kaldıkları otelin hamamına gittikten sonra tekne ile Boğaz turu yaptı.

Kaynak: Sosyal medya