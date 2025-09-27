Arabeskin kraliçesi Güllü gözyaşlarıyla uğurlandı! Annesinin tabutuna sarılıp ağladı: Kızının ifadesi ortaya çıktı
Güllü adıyla bilinen sanatçı 52 yaşındaki Gül Tut, geçtiğimiz gün gece saatlerinde, evininin terasından düşerek hayatını kaybetti. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan sanatçı bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Güllü'nün kızı Tuyan ve oğlu Tuğberk, gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin terasından kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada düşerek talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti.
Acı haberi oğlu ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla duyurdu.
Yağız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İNTİHAR DEĞİL"
"Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem, değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri paylaşacağım. Başımız sağ olsun."
KIZI TUYAN: KENDİSİNİ İTME SÖZ KONUSU DEĞİL
Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yapılan otopsinin ardından cenazesi ailesi tarafından alınıp toprağa verilmek üzere İstanbul Tuzla'ya götürülen Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürüyor. Olay sonrası ifadesi alınan Tuyan Ülkem'in, "Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü. Kendisini itme kesinlikle söz konusu değil" dediği öğrenildi
VALİLİK AÇIKLAMASI
Olayla ilgili Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, şüpheli ölüm nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Sanatçı 'Güllü' olarak tanınan Gül Tut, ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düşmüş ve yapılan sağlık kontrolünde hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan talimatlar doğrultusunda, Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tahkikat başlatılmıştır."
SON GÖRÜNTÜLERİ A HABER'DE!
Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan Güllü'nün ölmeden önceki son anlarına ise A Haber ulaştı. O görüntülerde "Eyvah düşmüş, aşağıya koş" şeklindeki bağrışmalar yansıdı.
Görüntülerde, şarkıcının terasa çıkmadan hemen önce evin içerisinde görüldüğü, ardından düşme seslerinin geldiği, kızı ile arkadaşının ise çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer aldı.
MENAJERİ KONUŞTU! HASTALIĞI NEYDİ?
Magazin basınında konuşulan iddialara göre, ünlü sanatçının beyninde bir sorun olduğu ve tedavi gördüğü belirtildi. Güllü'nün menajeri Erhan Arı, konuyla ilgili Milliyet'e özel açıklamalarda bulundu.
Arı, vefat eden Güllü'nün sağlık durumuyla ilgili; ''Bu konuda net bir şey desem yanlış olur. Ama denge kaybı yaşadığı, tedavi gördüğünü ailesi, bizler, yakınları biliyoruz. Yıllar önce geçirdiği trafik kazasında beli kırılmıştı, zor toparlandı. Günlerce, aylarca yattı. Yürümesi bu anlamda da çok zordu. Bilemiyorum, acım çok büyük. Beni üzen bazı gazeteci köşe yazarları ağabeylerimiz, dostlarımız alkol demiş. Bu nedenle açıklama yapmak zorunda kaldım. Ha alkol almıyordu desem o da olmaz ama öyle kendini kaybedecek kadar o noktaya gelmezdi'' ifadelerini kullandı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!
Sanat hayatına 1990'lı yıllarda adım atan Güllü, güçlü sesi ve duygu yüklü yorumlarıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı. Özellikle arabesk ve fantezi müzikte seslendirdiği eserlerle hafızalara kazınan sanatçı, sahne performanslarıyla da adından söz ettirmişti.
Sevilen şarkıcı, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazeye Tut'un ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Murat Kurşun, Cansever, Killa Hakan, Kobra Murat ve Yener Çevik'in de aralarında bulunduğu bazı sanatçılar katıldı.
İbrahim Tatlıses, Seda Sayan, Simge Sağın, Berkay ve Özgür Aras'ın da aralarında bulunduğu bazı sanatçılar ise cenazeye çelenk gönderdi.
"ANNEM GİTTİ BABA"
Öğle namazının ardından caminin avlusunda kılınan cenaze namazı sırasında Tut'un kızı fenalık geçirdi.
Güllü'nün 2002 yılında boşandığı eşi Gürol Gülter de cenaze törenine katıldı.
Anne acısıyla yıkılan Tuyan Ülkem, babasına sarılıp "Annem gitti baba" diye gözyaşlarına boğuldu.
ANNESİNİN TABUTUNA SARILIP AĞLADI
Taziyeleri kabul eden Tuğberk Yavuz, annesinin tabutuna sarılıp ağladı.
Güllü'nün naaşı defnedilmek üzere sevenlerinin omuzlarında Tuzla Mezarlığı'na götürüldü.
