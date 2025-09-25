"Adamlar" grubu dağıldı mı? Şoke eden açıklama

Kaynak: Instagram

ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA!

Instagram'da 213 bin takipçisi olan gruptan yapılan açıklama şu şekilde:

"Adamlar olarak bir süreliğine faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Bu nedenle önümüzdeki tüm konserlerin iptal edildiğini üzülerek duyuruyoruz. Yolculuğumuzda bizimle olan, desteğini ve sevgisini hissettiren herkese çok teşekkür ederiz. Sevgiyle. "