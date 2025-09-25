25 Eylül 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2025 10:15
Adamlar grubu dağıldı mı? Şoke eden açıklama

Ünlü müzik grubu "Adamlar", faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Sosyal medyada yayımlanan yazılı açıklama ise grubun hayranlarını şoke etti.

Seslendirdikleri 'Öyle Bir Geçer', 'Koca Yaşlı Şişko Dünya', 'Yanmış İçinden', 'Tın Tın' gibi şarkılarla adından söz ettiren ünlü müzik grubu Adamlar, konserlerini iptal etti.

Tolga Akdoğan, Gürhan Öğütücü, Berat İşçioğlu ve Berkan Tilavel'in üyesi olduğu 'Adamlar' grubu 2014 yılında kurulmuştu.

KONSERLER İPTAL EDİLDİ

Popüler müzik grubu, faaliyetlerine ara verdiğini açıkladı.

ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA!

Instagram'da 213 bin takipçisi olan gruptan yapılan açıklama şu şekilde:

"Adamlar olarak bir süreliğine faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Bu nedenle önümüzdeki tüm konserlerin iptal edildiğini üzülerek duyuruyoruz. Yolculuğumuzda bizimle olan, desteğini ve sevgisini hissettiren herkese çok teşekkür ederiz. Sevgiyle. "

