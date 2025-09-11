Sosyetik güzele nazar değdi! Ameliyat masasına yattı...
Merhum iş insanı Üzeyir Garih'in kızı Dalia Garih, geçtiğimiz haziranda kızını görkemli bir düğünle evlendirmiş, ardından Bodrum’da tatil yaparak yorgunluk atmıştı. Ancak sosyetik güzel, tatil dönüşü geçirdiği talihsiz kaza sonrası operasyon geçirdi.
İstanbul sosyetesinin ve iş dünyasının seçkin isimlerinden, merhum Üzeyir Garih'in kızı Dalia Garih sosyetik güzel, tatil dönüşünde yaşadığı talihsiz kaza ile gündeme geldi.
Kalça kemiğini kıran Garih'in apar topar hastaneye kaldırıldığı ve ameliyat masasına yattığı öğrenildi. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, kaleme aldığı yazısında yaşananları şu sözlerle aktardı:
"Aylarca süren hazırlıkların ardından haziranda kızı Natalie'yi görkemli bir düğünle evlendiren ve ardından Bodrum'da yorgunluk atan Dalia Hanım, hafta sonu Bodrum'dan İstanbul'a dönmek için gittiği havalimanında düşüp kalçasını kırmış.
Önce Bodrum'daki bir hastaneye kaldırılan, ardından da aynı gün İstanbul'a getirilip Nişantaşı'ndaki özel hastaneye yatırılan Dalia Hanım'ın pazartesi ameliyat olduğunu öğrendim.
Başarılı bir operasyon geçiren, kırık kemiği çıkarıp yerine metal protez konulan Dalia Hanım'ın bugün taburcu edilip evine geçeceğini öğrendim. Kalça kırığının tedavisinin uzun bir süreç olduğu söylenir.
Neyse ki, Dalla Hanım, yaklaşık üç ay süreyle fizik tedavi ve rehabilitasyonla kas gücünü ve hareketliliği geri kazanacakmış. Tatilden dönerken yaşadığı bu görünmez kaza yüzünden üç ay eve mahkum olacak olan Dalia Hanım'a, ben de acil şifalar diliyorum."
