Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilişkisinde sürpriz gelişme: Gözde çift ayrıldı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2025 06:01 Güncelleme: 25.08.2025 06:02
Güzelliği ve son yıllarda dizi-film sektöründe oynadığı pek çok iş ile dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, cemiyetin gözde ailelerinden Hakan Sabancı ile uzun süredir yaşadığı aşkı ile gündemden düşmüyor. Dolu dizgin aşkları ile her yaptıkları olay olan Erçel ve Sabancı, sosyal medyada çektikleri karelerde takipçilerinin beğenisini sunarken sevilen çifte nazar değdi. Hande Erçel, sosyal medya hesabından Hakan Sabancı ile olan fotoğrafları kaldırmasıyla magazin gündeminde ayrılık dedikoduları yer aldı.

atv'nin yeni sezonda ekrana gelecek Aşk ve Gözyaşı dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel, oyuncu performansının yanı sıra Hakan Sabancı ile yaşadığı dolu dizgin aşkla gündemden düşmüyor.

31 yaşındaki oyuncu Hande Erçel, sosyal medyadan cemiyet hayatının gözde ailesi Hakan Sabancı ile aşkını sevenleriyle çektiği kareler ile paylaşmayı ihmal etmezken dün yapmış olduğu bir hamle ile kafaları karıştırdı.

AYRILDILAR MI?

Hande Erçel sosyal medya hesabında sevgilisi Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını kaldırması ayrılık dedikodularını beraberinde getirdi.

GİTTİKLERİ TATİLLERLE BEĞENİ ALMIŞTI

Ünlü çift uzun süredir birlikteliklerinde dünyanın birçok noktasını gezmiş ve o maceralarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmemişti.

Gözde çift son olarak beraber İtalya'ya tatile gitmişti.

