Kanseri yenen oyuncu Ayçin Tuyun ikinci baharını yaşıyor

Kaynak: İHA

Sergide 'Beyaz Gelincik', 'Dedemin Dolabı', 'Ömre Bedel' ve 'Alem-i Cin' gibi yapımlardan tanınan başarılı oyuncu Ayçın Tuyun da misafir sanatçı olarak katıldı.

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Ressam Kani Kaya tarafından telif hakkına dikkat çekmek için resmedilen ve telif hakkı kendisine ait portresi sergide yer alan Ayçın Tuyun, şunları dile getirdi:



"Bodrum'da olmaktan dolayı çok mutuyum. En son pandemi öncesi Bodrum'a gelmiştim, çok özlemişim. Böyle bir farkındalık sergisinde yer almaktan dolayı çok mutluluk duydum. Tablomu sevgili sanatçımız Kani Kaya yaptı. Bundan yaklaşık 2 yıl önceydi, bir farkındalık getirmek adına bu tablo yapıldı. Farkındalığın amacı ise telif hakkına değinmekti. Farkındalığımız sanatçının sanatçıya değer verip teliflerini korumasıydı. Dünyada ilk kez bir sanatçının resmi yapıldıktan sonra telifi veriliyor. Biz de bunlara değinmek istedik. İnşallah doğru yerlere doğru mesajları vermişizdir. En azından yapımcı adayları için iyi bir farkındalık olur diye düşünüyoruz."