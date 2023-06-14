MasterChef All Star yarışmacıları ve üyeleri kimler? Masterchef All Star yarışmacılarının isimleri neler?

MASTERCHEF ALL STAR JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Tanıtım fragmanında Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer alırken, Somer Sivrioğlu'nun görülmemesi izleyenleri meraklandırdı. Somer Şef'in yeni sezonda olup olmayacağı hakkında henüz Acun Medya ya da TV8'den bir açıklama gelmedi. MasterChef All Star 1. bölüm fragmanında ise ünlü şeflerden Yılmaz Öztürk'ün yer alması, Somer Şef'in yerine gelen jüri üyesi olabileceği iddialarını beraberinde getirdi.