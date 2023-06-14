MasterChef All Star yarışmacıları ve üyeleri kimler? Masterchef All Star yarışmacılarının isimleri neler?
"MasterChef All Star yarışmacıları ve üyeleri kimler?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MasterChef All Star kadro ve jüri üyeleri şimdiden merak konusu oldu. MasterChef All Star fragmanı ile sevilen eski yarışmacıların keyifli sohbeti heyecan yarattı. Bir diğer konu da fragmanda Somer Şef'in olmamasıydı. Peki, MasterChef All Star yarışmacıları ve üyeleri kimler? Masterchef All Star yarışmacılarının isimleri neler?
"MasterChef All Star yarışmacıları ve üyeleri kimler? Masterchef All Star yarışmacılarının isimleri neler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef All Star'ın yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Peki, MasterChef All Star yarışmacıları ve üyeleri kimler? Masterchef All Star yarışmacılarının isimleri neler?
MASTERCHEF ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ekranların ilgiyle takip edilen programı MasterChef'in ilk tanıtımı yayınlandı. Bununla beraber MasterChef All Star yayın tarihi de belli oldu.
Buna göre MasterChef All Star ilk bölümüyle 14 Haziran Çarşamba günü ekrana gelecek.
MASTERCHEF ALL STAR JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?
Tanıtım fragmanında Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer alırken, Somer Sivrioğlu'nun görülmemesi izleyenleri meraklandırdı. Somer Şef'in yeni sezonda olup olmayacağı hakkında henüz Acun Medya ya da TV8'den bir açıklama gelmedi. MasterChef All Star 1. bölüm fragmanında ise ünlü şeflerden Yılmaz Öztürk'ün yer alması, Somer Şef'in yerine gelen jüri üyesi olabileceği iddialarını beraberinde getirdi.
MASTERCHEF ALL STAR KADROSU 2023
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'ın yarışmacı kadrosu, yeni sezon tanıtım fragmanı ile netleşmeye başladı. Fragmanda yer alan yarışmacılar şöyle;
Mustafa Aydın,
Esra Tokelli,
Dilara Başaran,
Rıfat Yurttaş,
Suna Aydın,
Kerem Giritlioğlu,
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- MasterChef All Star yarışmacıları ve üyeleri kimler? Masterchef All Star yarışmacılarının isimleri neler?
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