Buse Varol oğlu Burak için doğum günü kutlaması yok demişti! Alişan ve Buse Varol'dan bu defa yan yana poz!
Boşanacakları iddiası ile sürekli gündeme gelen Alişan ve Buse Varol çifti oğulları Burak’ın doğum gününde aynı karede yer aldı. İkili geçen hafta minik kızları Eliz'in 1. yaş gününü ayrı ayrı kutlayınca evlilikte kriz olduğu gün yüzüne çıkmıştı. Buse Varol, en son bir otel çıkışında gazetecilerle ayaküstü sohbet etmişti. Varol, orada yaptığı açıklamalarında Burak’a parti yapılmayacağını söylerken ellerini saklaması ‘yüzüğü çıkardı’ iddialarını da beraberinde getirdi. Tam ayrılık geldi derken ikili bu defa oğullarının doğum gününde birlikte poz verdi. Bu fotoğraflar Alişan ve Buse Varol barıştı mı? dedirtti. İşte o kareler….
Ünlü türkücü Alişan ve ünlü oyuncu Buse Varol evliliğindeki kriz 1 yaşındaki çocukları Eliz'in doğum gününde gözler önüne serilmişti.
İkili kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlamış ve Varol kaynanasının kendisini evindeki kutlamaya davet etmediğini söylemişti.
TAM BOŞANACAKLAR DERKEN….
Boşanacakları iddia edilen ikili oğulları Burak'ın doğum gününü birlikte kutladı.
MUTLU AİLE POZU
Alişan eşi ve çocuklarıyla pozlarını sosyal medyadan da paylaştı.
BUSE VAROL'DAN AYRILIK İDDİALARINI YALANLAMA
Buse Varol geçtiğimiz gün görüntülenmiş ve evlilik yüzüğünün parmağında olmadığı görülmüştü. Eşiyle evlerini ayırmadıklarını ifade eden oyuncu, "Aynı evde yaşıyoruz. Alişan ile görüşüyoruz." diyerek, haklarında çıkan 'boşanma' haberlerini yalanlamıştı.
Geçen günlerde magazincilerin sorularını yanıtlayan Buse Varol, oğlunun doğum günü ile ilgili yönetilen soruya, "Burak için özel bir kutlama yapmayacağız" sözleriyle yanıtlamıştı.
"BURAK ARKADAŞLARIYLA OLMAK İSTİYOR"
Oğulları Burak'ın doğum gününde Alişan ve ailesi ile birlikte bir araya gelip gelmeyecekleri sorulan oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Burak'ın sınıf arkadaşlarıyla yaptığı bir etkinlik olacak. Benim ya da onun ailesinden kimse olmayacak, okulda kutlayacak. Evde kutlamayı konuşmadık. Burak artık üç yaşında olduğu için o da arkadaşlarıyla olmak istiyor."
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