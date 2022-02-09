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Alişan ve Buse Varol’un ayrılık iddiaları doğru çıktı! İlk açıklama geldi

2018 yılında nikah masasına oturan ve kısa sürede iki çocuk sahibi olan Alişan ile Buse Varol, bir süre önce ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Bir yaşına giren kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlayan çift, yaptıkları paylaşımlarda da birbirine yer vermemesi ayrılık iddialarını yeniden gündeme getirdi. Sessiz sedasız boşanma davası açtıkları haberleri sonrası Alişan'dan ilk açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 09.02.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022 10:44
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Alişan ve Buse Varol’un ayrılık iddiaları doğru çıktı! İlk açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Alişan ve Buse Varol 2018 yılında görkemli bir düğün ile nikah masasına oturmuştu. Kısa bir süre sonda ilk çocukları Burak'ı kucağına alan çiftin 2021 yılında Eliz isminde kızları oldu.

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Alişan ve Buse Varol’un ayrılık iddiaları doğru çıktı! İlk açıklama geldi

Sosyal medya paylaşımlarında sıkça birbirlerine yer veren çiftin hakkında ayrılacakları yönünde bir iddia yayıldı.

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Alişan ve Buse Varol’un ayrılık iddiaları doğru çıktı! İlk açıklama geldi

Evliliklerinde üçüncü yılı geride bırakan çiftin kızları Eliz'in doğum gününde bir arada olmaması dikkat çekti.

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Alişan ve Buse Varol’un ayrılık iddiaları doğru çıktı! İlk açıklama geldi

Güzel oyuncu Buse Varol, kızı için en lüks otellerden birinde doğum günü partisi verirken Alişan'ın partide yer almaması söylentileri güçlendirdi.

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Alişan ve Buse Varol’un ayrılık iddiaları doğru çıktı! İlk açıklama geldi

SESSİZ SEDASIZ DAVA AÇTILAR

3 yıllık evliliğini kurtaramayan Alişan-Buse Varol çifti boşanma kararı aldı.