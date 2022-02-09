Alişan ve Buse Varol’un ayrılık iddiaları doğru çıktı! İlk açıklama geldi

2018 yılında nikah masasına oturan ve kısa sürede iki çocuk sahibi olan Alişan ile Buse Varol, bir süre önce ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Bir yaşına giren kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlayan çift, yaptıkları paylaşımlarda da birbirine yer vermemesi ayrılık iddialarını yeniden gündeme getirdi. Sessiz sedasız boşanma davası açtıkları haberleri sonrası Alişan'dan ilk açıklama geldi.