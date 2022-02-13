Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç yaşında? Survivor Aşkım'ın boyu kaç? İşte, Instagram hesabı...
Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor'ın dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alan Aşkım Burçe'nin All Star 2022 kadrosunda yer alacağı iddia edildi. Sosyal medyada gündeme gelen iddialar sonrasında Aşkım Burçe'nin hayatı merak edilmeye başlandı. İşte, Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç yaşında? Survivor Aşkım'ın boyu kaç? İşte, Instagram hesabı...
Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç yaşında? Survivor Aşkım'ın boyu kaç? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022 kadrosuna dahil olacağı iddia edilen Aşkım Burçe'nin hayatı merak ediliyor. Survivor 2020 kadrosunda yer alan isim detayları haberimizde derledik. İşte, Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç yaşında? Survivor Aşkım'ın boyu kaç? İşte, Instagram hesabı...
SURVİVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?
22 yaşında olan ve 2000 senesinde dünyaya gelen Aşkım Burçe Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur. Survivor'da yarışmış olan Aşkım Burçe, 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.
SURVİVOR AŞKIM BURÇE'NİN YAŞI KAÇTIR?
Survivor'da yarışan Aşkım Burçe 22 yaşındadır.
AŞKIM BURÇE'NİN BOYU KAÇTIR?
Aşkım Burçe Tunay 1.62 cm boya sahiptir.
AŞKIM BURÇE HANGİ OKULLARDA EĞİTİM ALDI?
2018-... Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%100 Burslu, İngilizce)
2014-2016 Maltepe Anadolu Lisesi
2016-2018 Kadıköy Final Temel Lisesi
2009-2018 Bilim ve Sanat Merkezi
2006-2010 Kayseri Besime Özderici İlkokulu
2010-2014 İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu
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