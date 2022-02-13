Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç yaşında? Survivor Aşkım’ın boyu kaç? İşte, Instagram hesabı...

SURVİVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

22 yaşında olan ve 2000 senesinde dünyaya gelen Aşkım Burçe Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur. Survivor'da yarışmış olan Aşkım Burçe, 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.