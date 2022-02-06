Alişan’ın eşi Buse Varol’suz aile fotoğrafı kafaları karıştırdı! Herkes aynı şeyi sordu

Ünlü şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol kızları Eliz'in 1. yaş gününü çeşitli fotoğraflarla kutladı. Fakat ünlü çiftin paylaşımlarında bir diğerine pek gözükmedi. Alişan ve Buse Varol'un kendi instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlara takipçiler "Eşi yok", "Araları mı bozuk" sorularını sormadan edemedi. İkilinin daha önce de ayrılacakları öne sürülmüş Alişan da iddiaları reddetmişti. Öte yandan kardeş acısını atlamayan Alişan'ın paylaşımı duygulandırdı. İşte detaylar…