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Alişan’ın eşi Buse Varol’suz aile fotoğrafı kafaları karıştırdı! Herkes aynı şeyi sordu

Ünlü şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol kızları Eliz'in 1. yaş gününü çeşitli fotoğraflarla kutladı. Fakat ünlü çiftin paylaşımlarında bir diğerine pek gözükmedi. Alişan ve Buse Varol'un kendi instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlara takipçiler "Eşi yok", "Araları mı bozuk" sorularını sormadan edemedi. İkilinin daha önce de ayrılacakları öne sürülmüş Alişan da iddiaları reddetmişti. Öte yandan kardeş acısını atlamayan Alişan'ın paylaşımı duygulandırdı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 06.02.2022 16:35
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Alişan’ın eşi Buse Varol’suz aile fotoğrafı kafaları karıştırdı! Herkes aynı şeyi sordu

Alişan ve Buse Varol minik kızları Eliz'in doğum gününü kutladı. Alişan kızı Eliz'in doğum gününü kutladığı paylaşımlarda eşi Buse Varol yoktu. Buse Varol da pek çok poz paylaştı fakat onun paylaşımlarında da Alişan pek yer almıyordu.

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Alişan’ın eşi Buse Varol’suz aile fotoğrafı kafaları karıştırdı! Herkes aynı şeyi sordu

'AYRILIK MI VAR?'

Alişan son paylaşımlarında koronvirüs sebebiyle yaşamını yitiren kardeşi Serkan Tektaş'ın çocukları ve eşiyle pozlarını paylaşırken Buse Varol'un fotoğrafta yer almaması 'ayrılık mı var' sorularını beraberinde getirdi.

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Alişan’ın eşi Buse Varol’suz aile fotoğrafı kafaları karıştırdı! Herkes aynı şeyi sordu

İkilinin paylaşımlarında birbirlerine yer vermemesi takipçilerinin de gözünden kaçmadı.

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Alişan’ın eşi Buse Varol’suz aile fotoğrafı kafaları karıştırdı! Herkes aynı şeyi sordu

"BUSE'NİN PARTİSİNDE ALİŞAN VE AİLESİ YOK"

Alişan ve Buse Varol'un fotoğraflarına yorum yağdı. Çoğu takipçi "Eşi neden resimde yok", "Ayrılık çanları mı?", "Araları mı bozuk", "Buse'nin partisinde Alişan ve ailesi yok" yazdı.

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Alişan’ın eşi Buse Varol’suz aile fotoğrafı kafaları karıştırdı! Herkes aynı şeyi sordu

GÖZLER ALİŞAN'I ARADI

Buse Varol'un paylaşımlarına da benzer yorumlar gelirken ağırlıklı olarak "Alişan nerede?" yorumları bulunuyordu.