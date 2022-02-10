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Haberler Galeri Alişan’ın boşanma açıklaması sonrası Buse Varol’dan yeni hamle! Gemileri yaktı! Alyansını çıkardı

Alişan’ın boşanma açıklaması sonrası Buse Varol’dan yeni hamle! Gemileri yaktı! Alyansını çıkardı

4 yıl önce görkemli bir törenle evlenen Alişan ve Buse Varol, boşanacakları iddialarıyla gündeme geldi. Kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlayan çiftin yaptıkları paylaşımlarda birbirine yer vermemesi ayrılık iddialarını yeniden gündeme getirdi. Alişan'ın "Bizi bize bırakın, kararı biz verelim" açıklaması sonrası Buse Varol'un alyansını takmaması dikkat çekti. Varol'un sosyal medyadan yaptığı imalı paylaşım dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 10.02.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 10:27
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Alişan’ın boşanma açıklaması sonrası Buse Varol’dan yeni hamle! Gemileri yaktı! Alyansını çıkardı

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, 4 yıl içinde iki çocuk sahibi oldu.

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Alişan’ın boşanma açıklaması sonrası Buse Varol’dan yeni hamle! Gemileri yaktı! Alyansını çıkardı

Sosyal medya paylaşımlarında sıkça birbirlerine yer veren çiftin hakkında ayrılacakları yönünde bir iddia yayıldı.

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Alişan’ın boşanma açıklaması sonrası Buse Varol’dan yeni hamle! Gemileri yaktı! Alyansını çıkardı

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünün ardından zor günler geçiren Alişan'ın kızının doğum gününde eşinin yanında olmaması iddiaları daha da güçlendirdi.

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Alişan’ın boşanma açıklaması sonrası Buse Varol’dan yeni hamle! Gemileri yaktı! Alyansını çıkardı

SESSİZ SEDASIZ DAVA AÇTILAR

Sessiz sedasız boşanma davası açtıkları haberleri sonrası sessizliğini bozan Alişan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Dilekçeler verilmiş. Kararlar alınmış. Kardeş kaybetmenin acısını yaşarken, daha yeni yeni toparlanmaya çalışırken, her gün gözyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı, yeğenlerimi rahat bırakın. Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar. Biz bir karar verirsek açıklarız. Ama bizim adımıza karar vermeyin lütfen. Ne olur artık senaryolar üretmeyin, yorum yapmayın. Bizi bize bırakın. Kararı biz verelim." ifadelerini kullandı.

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Alişan’ın boşanma açıklaması sonrası Buse Varol’dan yeni hamle! Gemileri yaktı! Alyansını çıkardı

ÖYLE BİR ŞEY YOK

Buse Varol önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Muhabirlerin "Boşanma haberleri doğru mu? Evleri ayırdınız mı?" soruları karşısında Varol, "Bu haberlerden sıkıldım. Konuşmak istemiyorum. Öyle bir şey olur mu? Hiç de öyle bir şey yok" yanıtını verdi.