10 Şubat 2022, Perşembe
Alişan’ın boşanma açıklaması sonrası Buse Varol’dan yeni hamle! Gemileri yaktı! Alyansını çıkardı
4 yıl önce görkemli bir törenle evlenen Alişan ve Buse Varol, boşanacakları iddialarıyla gündeme geldi. Kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlayan çiftin yaptıkları paylaşımlarda birbirine yer vermemesi ayrılık iddialarını yeniden gündeme getirdi. Alişan'ın "Bizi bize bırakın, kararı biz verelim" açıklaması sonrası Buse Varol'un alyansını takmaması dikkat çekti. Varol'un sosyal medyadan yaptığı imalı paylaşım dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 10.02.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 10:27
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