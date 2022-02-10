Alişan’ın boşanma açıklaması sonrası Buse Varol’dan yeni hamle! Gemileri yaktı! Alyansını çıkardı

SESSİZ SEDASIZ DAVA AÇTILAR

Sessiz sedasız boşanma davası açtıkları haberleri sonrası sessizliğini bozan Alişan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Dilekçeler verilmiş. Kararlar alınmış. Kardeş kaybetmenin acısını yaşarken, daha yeni yeni toparlanmaya çalışırken, her gün gözyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı, yeğenlerimi rahat bırakın. Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar. Biz bir karar verirsek açıklarız. Ama bizim adımıza karar vermeyin lütfen. Ne olur artık senaryolar üretmeyin, yorum yapmayın. Bizi bize bırakın. Kararı biz verelim." ifadelerini kullandı.