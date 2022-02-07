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Ayrılık iddiaları sonrası Buse Varol'dan şok açıklama: "Kutlamaya davet edilmedim"

Geçtiğimiz aylarda boşanacakları ileri sürülen Alişan ve Buse Varol, yeniden gündeme oturdu. Çiftin kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlaması ve paylaşımlarında birbirine yer vermemesi ayrılık iddialarını beraberinde getirdi. Çıkan haberler sonrası Buse Varol'dan bomba bir itiraf geldi. Alişan'ın annesinin evindeki kutlamaya Varol davet edilmediğini söyledi. İşte Buse Varol'un şaşırtan açıklamaları...

Giriş Tarihi: 07.02.2022 10:58
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Ayrılık iddiaları sonrası Buse Varol’dan şok açıklama: Kutlamaya davet edilmedim

Geçtiğimiz yaz aylarında kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın, Buse Varol ile evliliğinde kriz olduğu iddia edilmişti. Çift o dönem çıkan haberleri yalanlarken, ayrılık iddialar yeniden gündeme geldi.

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Ayrılık iddiaları sonrası Buse Varol’dan şok açıklama: Kutlamaya davet edilmedim

Kızları Eliz'in birinci yaşını kutlayan ikili paylaşımlarında birbirine yer vermedi.

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Ayrılık iddiaları sonrası Buse Varol’dan şok açıklama: Kutlamaya davet edilmedim

Kızı için doğum günü kutlaması organize eden Buse Varol, pek çok paylaşım yaparken eşinin yanında yer almaması dikkat çekti.

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Ayrılık iddiaları sonrası Buse Varol’dan şok açıklama: Kutlamaya davet edilmedim

'AYRILIK MI VAR?'

Alişan'ın ise koronvirüs sebebiyle yaşamını yitiren kardeşi Serkan Tektaş'ın çocukları ve eşiyle pozlarını paylaşırken Buse Varol'un fotoğrafta yer almaması 'ayrılık mı var' sorularını beraberinde getirdi.

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Ayrılık iddiaları sonrası Buse Varol’dan şok açıklama: Kutlamaya davet edilmedim

Çıkan haberlerin ardından Buse Varol 2. Sayfa'ya bomba bir itirafta bulundu. İddiasına göre Alişan'ın annesinin evindeki kutlamaya gelin Buse Varol davet edilmedi.