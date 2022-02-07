07 Şubat 2022, Pazartesi
Ayrılık iddiaları sonrası Buse Varol'dan şok açıklama: "Kutlamaya davet edilmedim"
Geçtiğimiz aylarda boşanacakları ileri sürülen Alişan ve Buse Varol, yeniden gündeme oturdu. Çiftin kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlaması ve paylaşımlarında birbirine yer vermemesi ayrılık iddialarını beraberinde getirdi. Çıkan haberler sonrası Buse Varol'dan bomba bir itiraf geldi. Alişan'ın annesinin evindeki kutlamaya Varol davet edilmediğini söyledi. İşte Buse Varol'un şaşırtan açıklamaları...
Giriş Tarihi: 07.02.2022 10:58
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