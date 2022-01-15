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Haberler Galeri Alişan'ın eşi Buse Varol okulun önünde saldırıya uğradı! “Dava açacağım…”

Alişan'ın eşi Buse Varol okulun önünde saldırıya uğradı! “Dava açacağım…”

Alişan'ın eşi Buse Varol, oğlu Burak'ı okula bıraktığı sırada büyük şok yaşadı. Okulun önünde bir kadınla park yüzünden kavga eden Varol, dava açacağını söyledi. "Bu kadının kadına yaptığı şiddettir" diyen oyuncu, yaşadıklarını sosyal medya hesabından yayınladığı video ile anlattı. İşte Buse Varol'un o açıklamaları...

Giriş Tarihi: 15.01.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 16:52
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Alişan’ın eşi Buse Varol okulun önünde saldırıya uğradı! “Dava açacağım…”

Son dönemde Alişan'ın "Buse'yi dizilerde öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözleriyle gündemden düşmeyen oyuncu Buse Varol, oğlunu okula bırakırken talihsiz bir olay yaşadı.

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Alişan’ın eşi Buse Varol okulun önünde saldırıya uğradı! “Dava açacağım…”

Oğlunun okulunun önünde bir kadınla park meselesi yüzünden tartıştığını anlatan Varol, yasal yollara başvuracağını belirtti.

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Alişan’ın eşi Buse Varol okulun önünde saldırıya uğradı! “Dava açacağım…”

"KADIN ÇILDIRMIŞ GİBİ BAĞIRMAYA BAŞLADI"

Yaşadığı olayı Instagram hesabından yayınladığı video ile anlatan Buse Varol, şunları söyledi:

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Alişan’ın eşi Buse Varol okulun önünde saldırıya uğradı! “Dava açacağım…”

"Arkadaşlar sizlere kadının kadına şiddeti nasıl olur, onu anlatacağım. Sinirlerim inanılmaz bozuk. Ben her sabah Burak'ı okula bırakıyorum. Arabayı kapının önüne bırakıp, dörtlüleri yakıp kapıdan çocukları teslim ediyoruz."

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Alişan’ın eşi Buse Varol okulun önünde saldırıya uğradı! “Dava açacağım…”

"Okulun içine bile girmiyoruz çünkü arabalarımız çalışır halde oluyor... Bu işlem toplamda 1 dakika bile sürmüyor. Bu sabah yine Burak'ı okula bıraktım."