15 Ocak 2022, Cumartesi
Alişan'ın eşi Buse Varol okulun önünde saldırıya uğradı! “Dava açacağım…”
Alişan'ın eşi Buse Varol, oğlu Burak'ı okula bıraktığı sırada büyük şok yaşadı. Okulun önünde bir kadınla park yüzünden kavga eden Varol, dava açacağını söyledi. "Bu kadının kadına yaptığı şiddettir" diyen oyuncu, yaşadıklarını sosyal medya hesabından yayınladığı video ile anlattı. İşte Buse Varol'un o açıklamaları...
Giriş Tarihi: 15.01.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 16:52
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18