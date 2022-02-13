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Haberler Galeri Alişan ve Buse Varol çiftinde sular durulmuyor! Oğulları Burak’ın doğum gününü ayrı mı kutlayacaklar? Buse Varol sessizliğini bozdu: Ellerini saklayıp…

Alişan ve Buse Varol çiftinde sular durulmuyor! Oğulları Burak’ın doğum gününü ayrı mı kutlayacaklar? Buse Varol sessizliğini bozdu: Ellerini saklayıp…

2018'de dünya evine giren ünlü türkücü Alişan ve oyuncu Buse Varol'un evliliklerinden 2 çocukları dünyaya geldi. Evliliklerinde üç seneyi dolduran Alişan ile Buse Varol çiftinin günlerdir ayrılacakları konuşuluyor. Ünlü çiftin minik kızları Eliz'in 1. yaş günü kutlamasında patlak veren krizi aşamayan çiftin yollarını ayıracakları konuşuluyordu. Evleri ayırdıkları iddia edilen Alişan ile Buse Varol çiftinin ilişkilerinde son durum ne? Oğulları Burak'ın doğum gününde popüler çiftin bir araya gelip gelmeyeceği merak edilirken son olarak bir otelden çıkarken magazincilere yakalanan Buse Varol'dan çarpıcı açıklamalar geldi. İşte boşanmanın kıyısında dolaşan Alişan ile Buse Varol cephesinde son detaylar…

Giriş Tarihi: 13.02.2022 11:45 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022 11:45
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Alişan ve Buse Varol çiftinde sular durulmuyor! Oğulları Burak’ın doğum gününü ayrı mı kutlayacaklar? Buse Varol sessizliğini bozdu: Ellerini saklayıp…

2018'de nikah masasında "evet" diyen Alişan ve Buse Varol çiftinin bu evlilikten 2 çocukları oldu. Evliliklerinde 3. yılı dolduran Alişan ile Buse Varol çifti, günlerdir ayrılık iddialarıyla konuşuluyor.

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Alişan ve Buse Varol çiftinde sular durulmuyor! Oğulları Burak’ın doğum gününü ayrı mı kutlayacaklar? Buse Varol sessizliğini bozdu: Ellerini saklayıp…

DOĞUM GÜNÜ KRİZİNİ ATLATAMADILAR

Ünlü çiftin kızları Eliz'in 1. yaş günü kutlamasında patlak veren krizi atlatamayan Alişan ile Buse Varol'dan kötü haber gelmişti.

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Alişan ve Buse Varol çiftinde sular durulmuyor! Oğulları Burak’ın doğum gününü ayrı mı kutlayacaklar? Buse Varol sessizliğini bozdu: Ellerini saklayıp…

BOŞANMA DİLEKÇESİ VERDİKLERİ SÖYLENMİŞTİ

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, kızı Eliz için İstanbul'un en lüks otellerinden birinde doğum günü partisi verirken Alişan ise ailesi ile eşi olmadan kızının 1. yaşını kutlamıştı. Sosyal medya paylaşımlarının ele verdiği olay sonrası ayrılık iddiaları gündeme gelen çifttin boşanma dilekçelerini verdikleri öğrenilmişti.

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Alişan ve Buse Varol çiftinde sular durulmuyor! Oğulları Burak’ın doğum gününü ayrı mı kutlayacaklar? Buse Varol sessizliğini bozdu: Ellerini saklayıp…

Evleri ayırdıkları iddia edilen Alişan ile Buse Varol çiftinde son durum ne? Alişan Buse Varol ayrılacak mı?

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Alişan ve Buse Varol çiftinde sular durulmuyor! Oğulları Burak’ın doğum gününü ayrı mı kutlayacaklar? Buse Varol sessizliğini bozdu: Ellerini saklayıp…

ALİŞAN BOŞANIYOR MU?

Oğulları Burak'ın doğum günü olan çiftin bir araya gelip gelmeyeceği merak konusu olurken son olarak bir otelden çıkarken görüntülenen Buse Varol'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte boşanmanın eşiğindeki Alişan ile Buse Varol cephesinde son durum...