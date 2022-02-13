Alişan ve Buse Varol çiftinde sular durulmuyor! Oğulları Burak’ın doğum gününü ayrı mı kutlayacaklar? Buse Varol sessizliğini bozdu: Ellerini saklayıp…

2018'de dünya evine giren ünlü türkücü Alişan ve oyuncu Buse Varol'un evliliklerinden 2 çocukları dünyaya geldi. Evliliklerinde üç seneyi dolduran Alişan ile Buse Varol çiftinin günlerdir ayrılacakları konuşuluyor. Ünlü çiftin minik kızları Eliz'in 1. yaş günü kutlamasında patlak veren krizi aşamayan çiftin yollarını ayıracakları konuşuluyordu. Evleri ayırdıkları iddia edilen Alişan ile Buse Varol çiftinin ilişkilerinde son durum ne? Oğulları Burak'ın doğum gününde popüler çiftin bir araya gelip gelmeyeceği merak edilirken son olarak bir otelden çıkarken magazincilere yakalanan Buse Varol'dan çarpıcı açıklamalar geldi. İşte boşanmanın kıyısında dolaşan Alişan ile Buse Varol cephesinde son detaylar…