Sanat camiasını yıkan haber! Ünlü oyuncu Cemil Özbayer vefat etti
Devlet Tiyatroları emekli sanatçısı Cemil Özbayer, 67 yaşında yaşamını yitirdi. Birçok tiyatro oyununda yönetmenlik yapan Özbayer, televizyon dizilerinin yanında "Hacı Bayram Veli" ile "Berlin Kaplanı" sinema filmlerinde izleyiciyle buluştu.
Devlet Tiyatroları'nda sahne alan ve buradan emekli olan sanatçı Cemil Özbayer yaşamını yitirdi. 67 yaşındaki sanatçı için Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt bir mesaj paylaştı.
TAZİYE MESAJI
Kurt yayımladığı taziye mesajında, "Kurumumuz emekli oyuncu ve yönetmenlerinden, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cemil Özbayer'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
CEMİL ÖZBAYER KİMDİR?
Cemil Özbayer 1955'te Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuarı'nda 1975'te mezun olan Özbayer, Cüneyt Gökçer, Mahir Canova ve Bozkurt Kuruç gibi hocalardan dersler aldı. Konservatuvarda öğrenciyken Devlet Tiyatroları'nda pek çok oyunda rol almaya başlayan oyuncu, mezun olduktan sonra da burada oynamaya devam etti. Yerli ve yabancı klasiklerde yer alan usta oyuncu, 1990'lı yıllarda yönetmenliğe ağırlık verdi.
Ankara Devlet Tiyatrosu, Sivas Devlet Tiyatrosu ve Antalya Devlet Tiyatrosu'nda yönetmenlik yapan Özbayer, "Romeo ve Juliet", "Şeyh Bedrettin", "Bir Ceza Avukatının Anıları" ve "Ya Devlet Başa Kuzgun Leşe" oyunlarını yönetti. Özbayer, "IV. Murat", "Kuvvai Milliye Destanı", "Budala", "Fehim Paşa Konağı", "Woyzeck", "Bir Başkası", "Satıcının Ölümü", "Akümülatörlü Radyo", "Romanoff ile Juliet", "Karar Kimin", "Kral Lear", "Genç Osman", "Hürrem Sultan", "Üçüncü Selim", "Genç Werther'in Yeni Acıları", "Susuz Yaz" ve "Bu Hesapta Yoktu" gibi pek çok tiyatro oyununda rol aldı.
Cemil Özbayer, 2000'li yıllarda televizyon dizilerinde oyunculuk yapmaya başladı.
"Bizim Aile", "Büyük Buluşma", "Kuşdili", "Hakkını Helal et", "Milat" ve "Kollama"nın da arasında bulunduğu dizilerde rol alan usta tiyatrocu, 2007'de "Hacı Bayram Veli" ve 2011'de "Berlin Kaplanı" sinema filmlerinde de oyunculuk yaptı.
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