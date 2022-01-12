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Alişan’ın sözleri ortalığı karıştırdı! Eşi Buse Varol’dan ilk açıklama geldi

Alişan'ın Buse Varol'la ilgili sözleri ortaya karıştırdı. Ünlü şarkıcının "Dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı" açıklaması nedeniyle magazin gündeminden düşmezken Buse Varol'dan destek geldi. İki çocuk annesi oyuncu, "Alişan'ın söylemeye çalıştığı ile insanların anladığı o kadar farklı ki. Her zamanki gibi yanlış anlaşılmış" dedi.

Giriş Tarihi: 12.01.2022 14:08 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 14:08
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Alişan’ın sözleri ortalığı karıştırdı! Eşi Buse Varol’dan ilk açıklama geldi

Türkücü Alişan ile Buse Varol, 2018 yılında nikah masasına oturmuş, çift kısa sürede iki çocuk sahibi olmuştu.

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Alişan’ın sözleri ortalığı karıştırdı! Eşi Buse Varol’dan ilk açıklama geldi

Son dönemde 'ayrılık' haberleriyle konuşulan ikiliden Buse Varol, dün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Özel hayatı ve eşi Alişan hakkında konuşan oyuncu, söz konusu iddiaları yalanladı.

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Alişan’ın sözleri ortalığı karıştırdı! Eşi Buse Varol’dan ilk açıklama geldi

"BU HABERLERİNDEN ÇOK SIKILDIM"

Varol, "Neden çıktığını bilemem. Herhalde ayrılmamızı istiyorlar. Sürekli 'boşanıyorlar' gibi saçma sapan iddialar. Bizim gündemimizde, Allah korusun hiç böyle bir şey yok. Bir sürü kötü şey yaşadık ve iyileşmeye çalıştığımız bir zaman. İnsanların bu kadar saygısız olması ve bu kadar çok üzerimize geliyor olmalarına anlam veremiyorum" dedi.

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Alişan’ın sözleri ortalığı karıştırdı! Eşi Buse Varol’dan ilk açıklama geldi

Oyuncu, "Ayrılık haberlerinden çok sıkıldım ama yapacak bir şey yok. İlla ki çıkıyor böyle şeyler. Bir uyanıyorum üçüncü çocuk, bir uyanıyorum boşanıyorum! Bir gün uyanıyorum başka bir şey. O yüzden artık görmemezlikten geliyorum" ifadelerini kullandı.

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Alişan’ın sözleri ortalığı karıştırdı! Eşi Buse Varol’dan ilk açıklama geldi

"GEREKEN CEVAPLARI VERİYORUM"

Bir takipçisinin "Alişan sayesinde zengin oldu" yorumuna da değinen Buse Varol, "Çok komik geliyor böyle şeyler. İnsanların o kadar çok boş vakti var ki sürekli böyle saçma sapan şeyler söyleniyor. Belki de gerçekten merak ediyorlar ben de gereken cevapları veriyorum' ifadelerini kullandı.