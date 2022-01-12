Alişan’ın sözleri ortalığı karıştırdı! Eşi Buse Varol’dan ilk açıklama geldi

"BU HABERLERİNDEN ÇOK SIKILDIM"

Varol, "Neden çıktığını bilemem. Herhalde ayrılmamızı istiyorlar. Sürekli 'boşanıyorlar' gibi saçma sapan iddialar. Bizim gündemimizde, Allah korusun hiç böyle bir şey yok. Bir sürü kötü şey yaşadık ve iyileşmeye çalıştığımız bir zaman. İnsanların bu kadar saygısız olması ve bu kadar çok üzerimize geliyor olmalarına anlam veremiyorum" dedi.