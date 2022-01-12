12 Ocak 2022, Çarşamba
Alişan’ın sözleri ortalığı karıştırdı! Eşi Buse Varol’dan ilk açıklama geldi
Alişan'ın Buse Varol'la ilgili sözleri ortaya karıştırdı. Ünlü şarkıcının "Dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı" açıklaması nedeniyle magazin gündeminden düşmezken Buse Varol'dan destek geldi. İki çocuk annesi oyuncu, "Alişan'ın söylemeye çalıştığı ile insanların anladığı o kadar farklı ki. Her zamanki gibi yanlış anlaşılmış" dedi.
Giriş Tarihi: 12.01.2022 14:08 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 14:08
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