Camdaki Kız’a eşi benzeri olmayan transfer! Geldiğinde yer yerinden oynayacak! Kimse beklemiyordu...

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel, 24 Kasım 1993 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya geldi. Lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde tamamlayan Hande Erçel, 2015 yılında katılmış olduğu Azerbaycan'da düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasıyla dikkatleri üzerine çekti. İlk oyunculuk deneyimini bir beyazperde projesi olan Çılgın Dershane filminde yaşayan güzel oyuncunun ilk dizisi ise Hayat Ağacı oldu.