Camdaki Kız’a eşi benzeri olmayan transfer! Geldiğinde yer yerinden oynayacak! Kimse beklemiyordu...

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'da transfer heyecanı yaşanıyor. Diziye katılacak isim için bomba bir isim iddia ortaya atıldı. Burcu Biricik, Enis Arıkan, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kanal D'nin en çok izlenen yapımları arasında yerini alan Camdaki Kız kadrosuna Hande Erçel'in katılacağı iddia edildi. Konu hakkında oyuncu ve yapımcılar tarafından gelecek son dakika açıklamları yakından takip ediliyor.

Başrollerini Burcu Biricik, Enis Arıkan, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'a sürpriz bir ismin transfer olacağı öne sürüldü. İddialara göre; son olarak sevgilisi Kerem Bürsin'le başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel, Camdaki Kız dizisinde rol alacak.