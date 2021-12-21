Camdaki Kız'a eşi benzeri olmayan transfer! Geldiğinde yer yerinden oynayacak! Kimse beklemiyordu...
Camdaki Kız'a eşi benzeri olmayan transfer! Geldiğinde yer yerinden oynayacak! Kimse beklemiyordu... Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Camdaki Kız'da transfer heyecanı yaşanıyor. Başrollerinde, Burcu Biricik, Enis Arıkan, Feyyaz Şerifoğlu ve Devrim Yakut'un yer aldığı diziye bomba transfer iddiası ortaya atıldı. Hande Erçel'in yeni sezonda kadroda olacağı iddiası dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. İşte, konu hakkında son gelişmeler...
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'da transfer heyecanı yaşanıyor. Diziye katılacak isim için bomba bir isim iddia ortaya atıldı. Burcu Biricik, Enis Arıkan, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kanal D'nin en çok izlenen yapımları arasında yerini alan Camdaki Kız kadrosuna Hande Erçel'in katılacağı iddia edildi. Konu hakkında oyuncu ve yapımcılar tarafından gelecek son dakika açıklamları yakından takip ediliyor.
Başrollerini Burcu Biricik, Enis Arıkan, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'a sürpriz bir ismin transfer olacağı öne sürüldü. İddialara göre; son olarak sevgilisi Kerem Bürsin'le başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel, Camdaki Kız dizisinde rol alacak.
Camdaki Kız'da Nalan'a gerçekleri düzgün anlatmayan annesi, Nalan'ın gerçek annesi olan Sema İpekoğlu'nun ablası olduğunu söylemesi izleyicileri sinirlendirdi. Sosyal medyada tepkilere neden olan bölüm sonrası, beklenmeyen bir gelişme yaşandı.
HANDE ERÇEL, CAMDAKİ KIZ'DA!
Takvim'in haberine göre; "Yakın zamanda ekranlarda bulunacağım" diyen Hande Erçel, Camdaki Kız dizisinde rol alacak. Camdaki Kız dizisine Begüm karakteri olarak giriş yapması beklenen güzel oyuncunun, Enis Arıkan'ın canlandırdığı Muzo karakterinin gerçek aşkı olacağı öne sürüldü.
Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da; Hande Erçel'in 2 bölüm sonra diziye dahil olacağı söylentiler arasında.
HANDE ERÇEL KİMDİR?
Hande Erçel, 24 Kasım 1993 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya geldi. Lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde tamamlayan Hande Erçel, 2015 yılında katılmış olduğu Azerbaycan'da düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasıyla dikkatleri üzerine çekti. İlk oyunculuk deneyimini bir beyazperde projesi olan Çılgın Dershane filminde yaşayan güzel oyuncunun ilk dizisi ise Hayat Ağacı oldu.
İdil Fırat ve Fikret Kuşkan ile başrollerin paylaşan Hande Erçel, Selen Karahanlı karakterine hayat verdi. Hande Erçel'in asıl çıkışı ise Güneşin Kızları dizisi oldu. Bu dizideki rol arkadaşı Tolga Sarıtaş ile uyumu sık sık sosyal medyaya da konu oldu. 2016 yapımı "Aşk Laftan Anlamaz" dizisinde Burak Deniz'le, 2017 yapımı "Siyah İnci" dizisinde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaşan Hande Erçel, son olarak başrollerinde Serkan Çayoğlu, Kaan Yıldırım, Hazal Subaşı ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın da yer aldığı Halka dizisinin kadrosuna dahil oldu.
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