Squid Game 2. sezon ne zaman? Netflix Squid Game yeni sezon fragmanı geldi mi?

Park Hae-soo - Cho Sang-woo (No. 218): Bir menkul kıymetler şirketindeki yatırım ekibinin başkanı, Gi-hun'un küçük bir öğrencisiydi ve Seul Ulusal Üniversitesi'ne giren yetenekli bir öğrenciydi, ancak şimdi müşterilerinden para çaldığı için polis tarafından aranıyor.

Yeong-su Oh - Oh Il-nam (No. 001): Dışarıda ölmeyi beklemek yerine oyunu oynamayı tercih eden beyin tümörlü yaşlı bir adam.

Anupam Tripathi - Abdul Ali (No. 199): İşvereni ona aylarca ödeme yapmayı reddettikten sonra genç ailesine bakmak için oyuna giren Pakistanlı bir yabancı işçi.