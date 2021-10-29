Squid Game 2. sezon ne zaman? Netflix Squid Game yeni sezon fragmanı geldi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul eder. Onları içeride cazip bir ödül ile ölüm riski beklemekte olup dizinin senaristi ve yönetmeni Hwang Dong-Hyuk, 2.sezon için müjdeyi de verdi. İşte, Squid Game 2. sezon ne zaman? Netflix Squid Game yeni sezon fragmanı geldi mi?

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN, ÇIKACAK MI?

Squid Game senaristi ve yönetmeni Hwang Dong-Hyuk, dizinin 2.sezon müjdesini verdi. Tarihle ilgili henüz net bir şeyin olmadığını fakat Squid Game"in muhtemel ikinci sezonunun dizide yer alan maskeli grubun gizemli elebaşları Frontman'e odaklanabileceğini belirtti. Netflix'ten ise henüz gelen resmi bir açıklama yok.