Hercai 45. bölüm izle! Hercai yeni bölüm canlı izle! Miran Aslanbey öldü mü?

Hercai heyecan fırtınasına yol açacak yeni bölümüyle bu akşam izleyicilerin karşısına çıkacak. Hercai'de Miran Aslanbey'in akıbeti herkes tarafından merak ediliyor. İzlenme rekorları kıran dizisi Hercai'de dengeler değişecek mi? Miran'ın hayatını kurtaran Azat Gönül'ü de kurtardı mı? Reyyan ile birlikte Aslan'ın karşısına çıkan ve silah doğrultan Miran birinin hayali mi yoksa gerçekten tetiği çekecek mi? Dizinin yeni bölümünü canlı izlemek isteyenler araştırma yapıyor.

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Uğruna herkesi karşısına aldığı büyük aşkı Miran'ın öldüğünü düşünen Reyyan hayatının en zor gününü yaşarken zor bir kararın eşiğindedir. Bu esnada Azize'nin geçmişini ve intikamının asıl sebebini öğrenen Aslan, Hanife'nin ölümüyle sarsılan Azize'yi geçmişini açık etmekle tehdit edip ona beklenmedik bir teklifte bulunur.

HERCAİ 45. BÖLÜM CANLI İZLE

Köşeye sıkışan Azize ise Aslan'ın Hanife ile işbirliği yaptığını öğrenince planlarını yeniden kurmak zorunda kalır. Hazar ise Miran'ın oğlu olup olmadığını öğrenebilmek için peşine düşeceği yeni bir ipucu bulmuştur. Reyyan için ayağa kalkan Miran'ın dönüşü ise tüm dengeleri değiştirecektir.