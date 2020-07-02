03 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri 3 Temmuz Survivor 125. bölüm fragmanı izle! Yeni bölümde neler olacak?

3 Temmuz Survivor 125. bölüm fragmanı izle! Yeni bölümde neler olacak?

125. bölüm fragmanı izle! TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'de heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Son bölümde kaptanlık yarışını kazanan isimler Cemal Can ve Berkan oldu. 'un sakatlandığı anlar dikkatten kaçmıyor. Yarışmanın sonlanmasının ardından 125. yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
ABONE OL
3 TEMMUZ SURVİVOR 125. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

125. bölüm fragmanı izle! 'nın sunduğu Survivor 2020'de heyecan seviyesi yükseliyor. Son bölümde kaptanlık yarışını kazanan isimler Cemal Can ve Berkan oldu. 'un sakatlandığı anlar dikkatten kaçmıyor. Yarışmanın sonlanmasının ardından 125. yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

2 TEMMUZ SURVİVOR KAPTANLIK YARIŞINI KİM KAZANDI?

Nisa'nın Survivor 2020'de elenmesinin ardından, Cemal Can, Barış ve Berkan, Sercan'a karşı kinlendiler. İlk kazanacakları dokunulmazlıkta yazacakları isim Sercan olacak. Bugün oynanan kaptanlık yarışında en iyi performansı yapan Cemal Can birinci kaptan ve ardından en iyi süreyi yapan Berkan ise ikinci kaptan oldu. İlk seçim hakkını Cemal Can kazandı böylelikle.

MAVİ TAKIM

Cemal Can
Yasin
Sercan

KIRMIZI TAKIM

Berkan
Barış
Elif

3 TEMMUZ SURVİVOR 2020 125. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TV'de yayınlanmasının ardından buradan paylaşılacak.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA