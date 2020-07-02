3 Temmuz Survivor 125. bölüm fragmanı izle! Yeni bölümde neler olacak?
Survivor 125. bölüm fragmanı izle! TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'de heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Son bölümde kaptanlık yarışını kazanan isimler Cemal Can ve Berkan oldu. Yasin Obuz'un sakatlandığı anlar dikkatten kaçmıyor. Yarışmanın sonlanmasının ardından 125. yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Survivor 125. bölüm fragmanı izle! Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2020'de heyecan seviyesi yükseliyor. Son bölümde kaptanlık yarışını kazanan isimler Cemal Can ve Berkan oldu. Yasin Obuz'un sakatlandığı anlar dikkatten kaçmıyor. Yarışmanın sonlanmasının ardından 125. yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
2 TEMMUZ SURVİVOR KAPTANLIK YARIŞINI KİM KAZANDI?
Nisa'nın Survivor 2020'de elenmesinin ardından, Cemal Can, Barış ve Berkan, Sercan'a karşı kinlendiler. İlk kazanacakları dokunulmazlıkta yazacakları isim Sercan olacak. Bugün oynanan kaptanlık yarışında en iyi performansı yapan Cemal Can birinci kaptan ve ardından en iyi süreyi yapan Berkan ise ikinci kaptan oldu. İlk seçim hakkını Cemal Can kazandı böylelikle.
MAVİ TAKIM
Cemal Can
Yasin
Sercan
KIRMIZI TAKIM
Berkan
Barış
Elif
3 TEMMUZ SURVİVOR 2020 125. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
TV'de yayınlanmasının ardından buradan paylaşılacak.
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