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Son dakika | Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 25.04.2024 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
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Son dakika | Çanakkale Boğazı’nda gemi yangını

Son dakika haberi...Çanakkale Boğazı’nda AK DISCOVERY isimli 107 metrelik kuru yük gemisinde yangın çıktı. Yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor.

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