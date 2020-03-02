02 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Altın Ayı ödülüne koronavirüs engeli

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.03.2020
ALTIN AYI ÖDÜLÜNE KORONAVİRÜS ENGELİ

Koronavirüs Ödül Törenini de etkiledi. Bu yıl 70'nci kez düzenlenen töreninde En İyi Film ödülü İranlı yönetmen 'un '' adlı filmine verildi. Koronavirüs salgını nedeniyle ülkesinden çıkması yasak olan Rasoulof'un ödülünü kızı aldı.

70'İnci Uluslararası ödülleri, önceki gün düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İngiliz aktör Jeremy Irons'ın jüri başkanlığını yaptığı festivalde; En İyi Film kategorisinde verilen ödülü, İranlı yönetmen 'un '' adlı filmine verildi. Koronavirüsü nedeniyle ülkesinden çıkması yasak olduğu için törene katılamayan Rasoulof'un ödülünü kızı aldı.

Jüri Büyük Ödülü Eliza Hittmann'ın yönettiği 'Never Rarely Sometimes Always' filmine, En İyi Yönetmen ödülü ise Domangchin Yeoja' filmiyle Hong Sangsoo'ya verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN