Altın Ayı ödülüne koronavirüs engeli

70'İnci Uluslararası Berlin Film Festivali ödülleri, önceki gün düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İngiliz aktör Jeremy Irons'ın jüri başkanlığını yaptığı festivalde; En İyi Film kategorisinde verilen Altın Ayı ödülü, İranlı yönetmen Mohammed Rasoulof'un 'Sheytan Vojud Nadarad' adlı filmine verildi. Koronavirüsü nedeniyle ülkesinden çıkması yasak olduğu için törene katılamayan Rasoulof'un ödülünü kızı Baran Rasoulof aldı.

Jüri Büyük Ödülü Eliza Hittmann'ın yönettiği 'Never Rarely Sometimes Always' filmine, En İyi Yönetmen ödülü ise Domangchin Yeoja' filmiyle Hong Sangsoo'ya verildi.