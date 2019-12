Zuhal Topal kendi kazdığı kuyuya düştü

Acun Ilıcalı’nın format savaşı verdiği Fox TV’deki “Zuhal Topal’la Sofrada”nın sunucusu, dün kendi kazdığı kuyuya düştü. Topal, ‘Yemekteyiz’ formatının orijinal adının ‘Momsters’, hak sahibinin de ‘Global Agency’ olduğunu iddia etti.

Skandallar kanalı Fox TV, Acun Ilıcalı'nın TV8'de ekrana gelen programını kopyalayarak kirli işlerine bir yenisini ekledi. Ilıcalı, "Zuhal Topal'la Sofrada" programının, kendi kanalında yayınlanan 'Yemekteyiz' programının taklidi olduğu iddiasıyla Fox TV'ye dava açtı.

Ilıcalı'nın 'emek ve fikir hırsızlığı' davasıyla ilgili günlerdir sessiz kalan Zuhal Topal ise dün Instagram'dan sadece üç cümlelik bir açıklama yaptı. Eşi Korhan Saygıner'le 'Dual Film Yapım' şirketini kuran Topal, programının orijinal adının 'Momsters' olduğunu iddia etti ve ekledi: "Formatın hak sahibi Global Agency'dir ve Türkiye haklarını Dual Film Yapım'a lisanslamıştır." TAKVİM, bu şirketler ve formatla ilgili detaylı araştırma yaptı.



Zuhal Topal, günler sonra yaptığı açıklamasında kendini savunurken bir uyanıklık zincirini de ifşa etmiş oldu.

SINIRI AŞTILAR!

Ortaya çıkanlar ise "Zuhal Topal'la Sofrada programı, kurtlar sofrasından çıkan bir projeden ibaret" dedirtti. 15 yıl önce İngiliz ITV şirketi, 'Come Dine With Me' adıyla bir format yarattı. Acun Ilıcalı da yüz binlerce dolar verip satın aldığı bu formatı, 'Yemekteyiz' adıyla yayına soktu. Ilıcalı'nın programı iyi reyting alınca bir Türk uyanık, bu formatı kopyaladı ve adını 'Momsters' koydu. Yine sahibi bir Türk olan Global Agency isimli şirket de bu kopya formatın hak sahibi oldu. Programın Türkiye'deki haklarını alan Topal ve eşi de formatlarının kopya olduğunun ortaya çıkmasıyla, yabancı şirket adlarına sığındı. Ama uyanıklıkta sınırların aşıldığı ortaya çıktı...

KARI-KOCADAN KOMİK AÇIKLAMA

Zuhal Topal'ın üç cümlelik savunması ve daha sonra eşi Korhan Saygıner'in yaptığı benzer açıklamanın içi boş çıktı.

Resmi bir açıklama yapmak yerine Instagram'dan kendilerini savunan ikili, sosyal medyanın diline düştü...

YABANCI ADLARLA ALGI YARATMA ÇABASI

Uyanık bir Türk, İngiliz şirketi ITV'nin 15 yıl önce yarattığı yemek programı formatını kopyaladı; adına 'Momsters' dedi. Kopya formatın hak sahibi, Türk şirketi Global Agency oldu. Zuhal Topal da bu iki yabancı ismi kullanarak "Format, yurt dışından alındı" algısı yaratmaya çalıştı. Ancak hem Momsters'ın sözde yaratıcısı, hem de Global Agency'nin sahipleri Türk çıktı.

Takvim