İsrail’de karanlık ölüm! Netanyahu’nun yolsuzluk dosyalarının hakimi Benny Sagi kazada hayatını kaybetti

Katil Netanyahu'nun yolsuzluk davasındakı kilit davalardan biri olan ve 3000 numaralı dava olarak da bilinen Tzachi Livni davasından sorumlu hakım Beni Sagi, trafik kazasında hayatını kaybetti (The Times of Israel)

ZAMANLAMA TESADÜF MÜ?

Sagi'nin ölümü, Netanyahu'nun yolsuzluk dosyalarının yeniden gündemin merkezine oturduğu bir dönemde yaşandı. İsrail basını ve sosyal medyada, kazanın sıradan bir trafik olayı mı yoksa siyasi baskıların gölgesinde gerçekleşen şüpheli bir ölüm mü olduğu yoğun biçimde tartışılmaya başlandı.

İsrail'de son yıllarda yargıçların hedef gösterilmesi, hükümet yanlısı çevrelerin "rahatsız" yargı mensuplarını açıkça tehdit etmesi ve yargı reformu adı altında yürütülen baskılar, bu ölümü daha da tartışmalı hale getirdi.