Acun Ilıcalı'dan bomba açıklama: FOX TV hırsızlık yaptı uzlaşmak için de avukatıma para teklif etti
Işık Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporu, Fox TV’nin Sofrada programının formatını, TV8’deki Yemekteyiz’den çaldığını ispatladı. GÜNAYDIN o rapora ulaştı. Acun Ilıcalı, gelişmelerle ilgili GÜNAYDIN’a konuştu: “Fox TV avukatları, uzlaşmak için üç kez avukatım Hakan Öncel’le görüştü, en son para teklif ettiler, kabul etmedik”
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fox TV'de yayınlanan 'Sofrada' programının, kendi kanalı TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' programının taklidi olduğunu iddia ederek, bu emek ve fikir hırsızlığına karşı Fox TV'ye dava açtı. İki programın birbirinin aynısı olduğunu söyleyen Ilıcalı; programların içerik, teknik, akış gibi unsurlarının incelenmesi için Işık Üniversitesi'ne başvurdu. İki yarışma detaylı şekilde incelendi; benzer ve farklı yanları tespit edildi. Detaylarına GÜNAYDIN'ın ulaştığı bilişkişi raporu; Ilıcalı'nın haklı olduğunu ortaya koydu. Analizin sonucuna göre; 'Yemekteyiz' ile 'Sofrada' biçim ve içerik, mekan seçimi, kamera kullanımı, dışses katkısı gibi teknik özellikler bakımından aynı.
Acun Ilıcalı
ILICALI KONUŞTU
Acun Ilıcalı, TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programının formatının, Fox TV tarafından çalındığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Işık Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporu, Ilıcalı'yı haklı çıkardı. O rapora ulaşan GÜNAYDIN, ardından davacı Acun Ilıcalı'yı aradı. İşte Ilıcalı'dan zehir zemberek açıklamalar:
'SONUNA KADAR GİDERİM'
"BELGE, Fox TV'nin formatımızı çaldığını ispatlamış oldu. Tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Fox TV avukatları, avukatım Hakan Öncel'le üç kez görüştü. En son görüşmede avukatıma para teklif ettiler, biz kabul etmedik. Benim için fikir hırsızlığının normal hırsızlıktan hiç farkı yok."
"MALIMI ÇAL AMA FIKRIMI ÇALMA"
Haklılığı ispatlanan Ilıcalı konu hakkında şunları söyledi: "Fox TV'nin formatta çalıntı yaptığı belgelenmiş oldu. Biz yüzbinlerce dolar ödeyerek programın formatını ITV'den aldık. Dünya kadar para ödedik taklidinin yapılmaması için. Fakat Fox TV bizim programın aynısını yayınlıyor. Bununla ilgili yetkililerle de görüştüm, uyardım onları. Bilirkişi raporu da aynen bunları söylüyor. Yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Fox TV'nin avukatları benim avukatıma para teklifinde bulundu, kabul etmedik. Benim için fikir hırsızlığının normal hırsızlıktan farkı yok. Hatta malımı çal, fikrimi çalma."
BİLİRKİŞİ RAPORU 'ILICALI HAKLI' DEDİ
tv8'deki 'Yemekteyiz' ve Fox TV'deki 'Sofrada' programlarının incelendiği bilirkişi raporu, Acun Ilıcalı'nın 'Fox TV formatımızı çaldı' iddiasını doğruladı. İki programın da yarışmaya hazırlanma, sunma, değerlendirme süreçlerinin, sonuçlarının birbirine çok yakın olduğu tespit edildi.
'Yemekteyiz'in sunucusu yarışmacıları barıştırıcı bir etmen olarak görev alıyor. 'Sofrada'nın sunucusu Zuhal Topal, kadın kadına sohbetler yapıyor. Sunucuların karakteristik farklılıkları sonucu değiştirmiyor.
'Sofrada'nın sunucusu Zuhal Topal
İŞTE KARE KARE HIRSIZLIĞIN BELGESİ
GÜNAYDIN'ın ulaştığı bilirkişi raporu, Fox TV'nin ipliğini pazara çıkarıyor. Raporda bilirkişi, iki programı kare kare masaya yatırıp şu sonuca varmış: Yayın akışları ve içeriği neredeyse aynı. Program sunucularının farklı olması, format farklılığı yaratmıyor. İki program arasında pek fark yok.
İKI PROGRAM DA BİRBİRİNİN AYNISI
IŞIK Üniversitesi'nden akademisyen Emrah Dönmez tarafından hazırlanan raporun detayları:
■ TV8'deki 'Yemekteyiz' ve Fox TV'deki 'Sofrada' programlarında yemeklerin sırayla gelmesi, konuklar tarafından değerlendirilmesi, sunum sırası aynıdır.
■ İki programın yayın akışları büyük ölçüde birbirine benziyor. Program aynı düzende akıyor. Eve geliniyor, yarışmacı tanıtılıyor, alışveriş yapılıyor, yemek hazırlanıyor, konuklar sırayla geliyor, servis başlıyor, değerlendirme yapılıyor. Ardından günün yarışmacısı puanlanıyor, program kapanıyor. Küçük farklılıklar bütünü etkilemez.
■ Programların çekim teknikleri, aktüel kamera ve ışık kullanımı benzer. Ekran grafikleri farklı görünse bile kullanım amaçları aynı. Format gereği iki programın da büyük bölümü yarışmacının evinde geçiyor. İkisi de fly cam ile şehir çekimleri ile başlıyor. İkisinde de market alışverişleri dış ses yardımıyla yapılıyor. 'Birazdan' ve 'Az Sonra' kısımları isimleri dışında farklılık göstermiyor. Kurgusal düzeyde iki program da birbirinin aynıdır.
■ İki yarışmada da dış ses tarafından sunucu anons ediliyor. Sunucular haftanın ilk günü kimin yarışacağını söylüyor ve eve gidiyorlar. Her iki yarışmada da yarışmacılar, menülerini açıkladıkları sırada ekranda menünün görüntüsüne yer veriliyor. Oturma düzenleri de aynı. İkisinde de altı kişi masada oturuyor. Sunucu ve günün yarışmacısı yan yana masanın başında yer alıyor.
Her gün çıkıp 'Hak hukuk adalet!' diye haykıran Küçükkaya ve Portakal bu habere ne diyecek?
SABAH
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