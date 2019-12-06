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06.12.2019

Fox TV’den bir skandal daha! Sigortasız şoförü mağdur ettiler

Acun Ilıcalı'nın programlarının format hırsızlığıyla gündemde olan Fox TV'de skandallar bitmiyor. Fox TV'nin, formatını TV8'de ekrana gelen Yemekteyiz'den çaldığı Zuhal Topal'la Sofrada programından büyük ayıp! Program çekimlerinde kaza geçiren ve sigortasız çalıştırıldığı öğrenilen Mustafa Özkaya adlı şoföre baskı yapıp "Bu iş kazası değil" dedirttiler. Fox TV'nin "Şikayetçi olma sana bakacağız" dediği yatağa mahkum olan şoför kaderine terk edildi.

YALAN SÖYLEYİP KANDIRDILAR

Program formatı hırsızlığıyla gündemde olan Fox TV'de skandalların sonu gelmiyor. Olay; Fox TV'nin, formatını TV8'de ekrana gelen Yemekteyiz'den çaldığı Zuhal Topal'la Sofrada programında yaşandı. Programın yapım ekibinde sigortasız çalıştırılan şoför Mustafa Özkaya, bir yıl önce Bağcılar'daki çekimlerde kaza geçirdi.

50 yaşındaki Mustafa Özkaya, arabuluculuk teklifine yanıt vermeyen program ekibine dava açtı. Özkaya, kendisine hiçbir tazminat ödenmediğini de söyledi.

'BİR YILDIR ÇALIŞAMIYORUM'

Kanal yetkilileri, "Seninle ilgileneceğiz, şikayetçi olma" deyip Özkaya'yı kandırdı. Ancak bir yıldır arayıp soran olmadı. Geçirdiği iş kazası nedeniyle yataktan güçlükle kalkabilen Özkaya, şunları söyledi: "12 aydır çalışamıyorum. Hastanede bunun normal bir kaza olduğunu söylemem için bana baskı yaptılar. Hiç kimse geçmiş olsun bile demedi."

Ekranda her gün "Hak, hukuk, adalet" diye bağıran Fatih Portakal- İsmail Küçükkaya ikilisinin sessizliği sürüyor.

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