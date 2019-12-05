Hem hırsız hem sansürcü Fox!

Ekranlarında her gün ‘Hak, hukuk, adalet’ diye haykıran Fox TV’den, SABAH gazetesine sansür uygulandı. İsmail Küçükkaya, Fox TV’nin Acun Ilıcalı'nın formatını çalarak hırsızlık yaptığını ortaya çıkaran SABAH’ı, canlı yayında ekrana getirmedi.

FOX TV'nin foyasını ortaya çıkaran SABAH Gazetesi'ne ambargo! GÜNAYDIN, dün Fox TV'nin Sofrada programının formatını, TV8'deki Yemekteyiz'den çaldığını belgesiyle ortaya koydu. Haber, sosyal medyayı çalkaladı, Twitter'da 'Hırsız Fox' etiketiyle TT oldu. Manşete sinirlenen İsmail Küçükkaya ise haberi gizlemek için ekranda tüm gazeteleri gösterirken bir tek SABAH'a sansür uyguladı.



ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA: 'DÜPEDÜZ HIRSIZLIK'



'Herkese ibret olsun'

Acun Ilıcalı; gündemi sarsan Fox TV'nin hırsızlık haberinin ardından sosyal medya hesabından GÜNAYDIN'ın manşetiyle birlikte şu açıklamayı paylaştı: "Ciddi bir telif ödediğimiz Yemekteyiz programının birebir kopyasını, hiçbir sorumluluk duygusu taşımadan alıp Sofrada adıyla yayınlamak düpedüz fikir ve emek hırsızlığıdır. Bu konuyu, benzeri fikir hırsızlığı suçu işleyenlere ibret olacak bir şekilde adaletin önüne taşımaya kararlıyız."



SAZAN GİBİ ATLADI

Yaptığı format hırsızlığıyla gündem olan Fox TV, dün bir de skandala imza attı. İsmail Küçükkaya, feyk hesaplardan birinden yapılan paylaşımı, 'ABD Başkanı Trump'tan fıkra gibi bir paylaşım' diye ekrana taşıdı. Küçükkaya, çakma paylaşım üzerine dakikalarca yorum yaptı ama bu olay da sosyal medyada makara konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Küçükkaya için 'Hem hırsız, hem akılsız' ve 'Sazan' diye yorumlar yaptı.

Sabah