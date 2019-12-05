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Hem hırsız hem sansürcü Fox!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.12.2019
HEM HIRSIZ HEM SANSÜRCÜ FOX!

Ekranlarında her gün ‘Hak, hukuk, adalet’ diye haykıran ’den, gazetesine sansür uygulandı. , Fox TV’nin 'nın formatını çalarak hırsızlık yaptığını ortaya çıkaran SABAH’ı, canlı yayında ekrana getirmedi.

'nin foyasını ortaya çıkaran Gazetesi'ne ambargo! , dün Fox TV'nin Sofrada programının formatını, TV8'deki Yemekteyiz'den çaldığını belgesiyle ortaya koydu. Haber, sosyal medyayı çalkaladı, Twitter'da 'Hırsız Fox' etiketiyle TT oldu. Manşete sinirlenen ise haberi gizlemek için ekranda tüm gazeteleri gösterirken bir tek SABAH'a sansür uyguladı.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA: 'DÜPEDÜZ HIRSIZLIK'

'Herkese ibret olsun'
; gündemi sarsan Fox TV'nin hırsızlık haberinin ardından hesabından GÜNAYDIN'ın manşetiyle birlikte şu açıklamayı paylaştı: "Ciddi bir telif ödediğimiz Yemekteyiz programının birebir kopyasını, hiçbir sorumluluk duygusu taşımadan alıp Sofrada adıyla yayınlamak düpedüz fikir ve emek hırsızlığıdır. Bu konuyu, benzeri fikir hırsızlığı suçu işleyenlere ibret olacak bir şekilde adaletin önüne taşımaya kararlıyız."

SAZAN GİBİ ATLADI
Yaptığı format hırsızlığıyla gündem olan Fox TV, dün bir de skandala imza attı. İsmail Küçükkaya, feyk hesaplardan birinden yapılan paylaşımı, 'ABD Başkanı Trump'tan fıkra gibi bir paylaşım' diye ekrana taşıdı. Küçükkaya, çakma paylaşım üzerine dakikalarca yorum yaptı ama bu olay da sosyal medyada makara konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Küçükkaya için 'Hem hırsız, hem akılsız' ve 'Sazan' diye yorumlar yaptı.

Acun Ilıcalı'dan bomba açıklama: FOX TV hırsızlık yaptı uzlaşmak için de avukatıma para teklif etti ACUN ILICALI'DAN BOMBA AÇIKLAMA: FOX TV HIRSIZLIK YAPTI UZLAŞMAK İÇİN DE AVUKATIMA PARA TEKLİF ETTİ

Sabah

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