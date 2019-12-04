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FOX spikeri İsmail Küçükkaya Trump'ın parodi hesabının tweetini paylaştı, rezil oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
FOX SPİKERİ İSMAİL KÜÇÜKKAYA REZİL OLDU!

spikeri , 'ın adını kullanan parodi bir hesaptan atılan Başkan 'ın katıldığı 4'lü zirve ile ilgili bir tweeti canlı yayında gerçekmiş gibi izleyicilerine gösterdi.

FOX'ta sabah saatlerinde yayınlanan haberleri sunan , ABD Başkanı 'ın adını kullanan bir parodi hesabın tweetini canlı yayında izleyicilerle gerçekmişçesine paylaştı.

Sürekli olarak "doğru, tarafsız" haberler verdiğini iddia eden Küçükkaya'nın bu anları sosyal medyada büyük alay konusu oldu.

FOX spikeri İsmail Küçükkaya Trump'ın parodi hesabının tweetini paylaştı, rezil oldu FOX SPİKERİ İSMAİL KÜÇÜKKAYA TRUMP'IN PARODİ HESABININ TWEETİNİ PAYLAŞTI, REZİL OLDU

İZLEYİCİYİ YANILTTILAR

Programda gösterilen tweetin atıldığı hesabın adının gizlenmesi "parodi hesap olduğunu bilerek mi yaptılar?" sorusunu akıllara getirdi.

Tweetin atıldığı parodi hesap da bu konuya dikkat çekerek "Bu fotoda benim kullanıcı adımı neden sildiklerini çok merak ettim? Parodi olduğunu bile bile kullanıcı ismini silerek habere mi koydular?" sorusunu sordu.

İŞTE KÜÇÜKKAYA'NIN HABERİYLE İLGİLİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN TWEETLER

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