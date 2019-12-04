FOX spikeri İsmail Küçükkaya Trump'ın parodi hesabının tweetini paylaştı, rezil oldu

FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya, Donald Trump'ın adını kullanan parodi bir hesaptan atılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı 4'lü zirve ile ilgili bir tweeti canlı yayında gerçekmiş gibi izleyicilerine gösterdi.

FOX'ta sabah saatlerinde yayınlanan haberleri sunan İsmail Küçükkaya, ABD Başkanı Donald Trump'ın adını kullanan bir parodi hesabın tweetini canlı yayında izleyicilerle gerçekmişçesine paylaştı.

Sürekli olarak "doğru, tarafsız" haberler verdiğini iddia eden Küçükkaya'nın bu anları sosyal medyada büyük alay konusu oldu.

İZLEYİCİYİ YANILTTILAR

Programda gösterilen tweetin atıldığı hesabın adının gizlenmesi "parodi hesap olduğunu bilerek mi yaptılar?" sorusunu akıllara getirdi.

Tweetin atıldığı parodi hesap da bu konuya dikkat çekerek "Bu fotoda benim kullanıcı adımı neden sildiklerini çok merak ettim? Parodi olduğunu bile bile kullanıcı ismini silerek habere mi koydular?" sorusunu sordu.