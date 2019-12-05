Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm izle! ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm canlı izle! Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova’da bu hafta; gizlice çekilen fotoğraf gazetede yer alınca Çukurova’da yer yerinden oynayacak. Demir annesinden vazgeçme noktasına gelirken, Yılmaz ve Züleyha aşklarından adeta kör olacak. Yılmaz ve Züleyha çiftliğe ulaştığında yaşananlarla ikisi arasındaki aşk ortaya çıkacak. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm izleme ekranı…

Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm izle! İlgiyle takip edilen dizi Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm izle! Çukurova'da bu hafta yer yerinden oynayacak. Yılmaz ve Züleyha aşkları için bir kez daha kendilerini test edecek. Yılmaz ve Züleyha'nın yakınlaştığını gören Demir öfkeden deliye dönecek. Çetin'e ilgi göstermeye devam eden Fadik ise kendini büyüyen bir aşk sarmalının içinde bulacak. Aşkın zamana karşı verdiği savaşta neler olacak? İşte, Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm izleme sayfası!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 47. BÖLÜM İZLE!

Bir Zamanlar Çukurova 47. yeni bölümü bu akşam saat 20:00'den itibaren ATV televizyon yayınıyla izleyebilirsiniz. Dizinin 47. bölümünü yayın bittikten sonra tek parça ve kesintisiz halde haberimizde bulabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 47. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Şermin'in Hünkar'dan intikam hareketi, "Devlerin Aşkı"nı Çukurova'ya duyuruyor! Şermin'in gizlice çektiği fotoğraf gazetede yer alınca, hem konakta hem tüm Adana'da yer yerinden oynayacak!

Hünkar'ın itibarını yok etmek için yapılan plan, Fekeli'yi adeta ateşliyor! Fekeli önce, mahremini ortaya dökenleri bulmak için eline silahını alıyor! Sonra da iki ailenin ve tüm hastane personelinin önünde Hünkar'a 40 yıl gecikmiş sorusunu soruyor:

Gazete haberi, Demir'i annesinden vazgeçme noktasına getirecektir. Yılmaz ise, bu durumu bir zafer olarak nitelendirir. İkisinin de kendi aşkları için girdikleri savaş, gözlerini "aşk" göremeyecek kadar kör etmiştir.

Gaffur'un bir türlü tamirhaneye götüremediği otomobili Züleyha'yı yine yolda bırakır. Yılmaz'ın bir kez daha Züleyha ve Adnan'ı aracına alması Demir'i çıldırtır. Ancak, Yılmaz ve Züleyha çiftliğe ulaştığı andan itibaren gelişen olaylar, kimsede bu durumu sorgulayacak hal de bırakmayacaktır.

Gülten'e ilgisini fark etse de, Çetin'e ilgi göstermekten vazgeçmeyen Fadik, gittikçe de kendini kaptırır. Aslında kendisiyle ilgilenildiğine inanmak için elinden geleni yaparken, aşk ateşiyle birlikte kendini gerçekten alevler içinde buluverir!

Bir Zamanlar Çukurova bu hafta aşkın zamana karşı verdiği savaş ile ekranda olacak.