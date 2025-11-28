Karadeniz’de iki ayrı patlama! Kiev 2 Rus gemisine yapılan saldırıyı üstlendi
Karadeniz açıklarında seyir halindeki KAIROS adlı tanker gemisinde patlama meydana geldi. Bu sıcak gelişmenin ardından benzer bir patlama haberi de VIRAT adlı gemiden geldi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle her iki gemide de mürettebatın durumunun iyi olduğu açıklandı. Bu saldırların ardından Ukrayna, gemilere yönelik saldırı anlarını paylaşarak saldırıyı üstlendiği öğrenildi. İşte detaylar....
Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken açıklarında Rusya'nın Novoroski Limanı'na seyreden KAIROS tanker gemisinde yangın çıktı. Patlamanın ardından Karadeniz açıklarında VIRAT isimli bir tanker gemisinde ise daha patlama yaşandı. Her iki gemide bulunan mürettebatlar ekiplerin yoğun çabalarının ardından kurtarıldı.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
'VIRAT' GEMİSİNİN ÇEKİ İŞLEMİ BAŞLADI
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden, Karadeniz'de insansız deniz araçlarının saldırısına uğrayan 'VIRAT' gemisinin durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Gövdesinde su üstünde hasar bulunan geminin çeki operasyonu bugün saat 17.45'te başlamış olup gemi Türkeli'ye, tahmini 1 Aralık 2025 tarihinde saat 13.00'te varacaktır. Süreç takip edilmektedir" denildi.
KEGM: SÖNDÜRME VE SOĞUTMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Karadeniz açıklarında patlama sonucu yangının çıktığı 'KAIROS' adlı tanker ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "'KAIROS' isimli tankerdeki 25 personelin ekiplerimizce sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesi sonrası, 'KURTARMA-12' römorkörümüz ve 'NENE HATUN' acil müdahale gemimiz gece boyu gemideki yangına müdahale etmiş olup, yangın söndürme ve soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir" denildi.
UKRAYNA GEMİYE YAPILAN SALDIRI ANINI PAYLAŞTI
Karadeniz'deki gemilerin vurulması olayında yeni gelişme. Ukrayna tarafı vurulan gemilere yapılan saldırı anını paylaştı.
Ukrayna basını, Karadeniz’de uluslararası sularda seyir halindeki "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Deniz Kuvvetleri tarafından insansız deniz aracıyla saldırı yapıldığını öne sürdü.
Ukrayna medyasının SBU'daki isimsiz bir kaynaktan aldığı bilgilere dayandırdığı haberlerde, Karadeniz'de uluslararası sularda seyir halindeyken "KAIROS" ve "VIRAT" adlı gemilere Ukrayna tarafından insansız deniz aracıyla saldırı yapıldığı belirtildi.
Haberlerde, saldırının SBU ile Ukrayna Deniz Kuvvetlerince "Sea Baby" insansız deniz araçlarıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.
Öte yandan, Ukrayna'daki haber siteleri ve farklı sosyal medya hesapları gemilere yönelik saldırılara ait olduğu iddia edilen görüntüleri paylaştı.
Ukrayna basını, saldırı yapılan iki geminin Rus "gölge filosuna" ait olduğunu aktardı.
KARADENİZ'DE 2 TANKERDE PATLAMA
BİR SALDIRI DAHA
KAIROS GEMİSİ
Mısır’dan Rusya’ya seyir halindeyken yaşadığı patlama sonrası yangın meydana gelen KAIROS isimli boş vaziyetteki tankerden 25 personelin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesi sonrası, KURTARMA-12 Römorkörü ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi gece boyu gemideki yangına müdahale etti.
Kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan personel Şile Kovanağzı iskelesine yanaşarak kazazede personeli kara
sağlık ekiplerine teslim etti.
Açık güvertede yangın olmadığı, kapalı kısımlarda söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Çevre birimi uzmanları ve dalgıç ekibi yangının söndürülmesi sonrası yapılacak inceleme için bölgede hazır bekliyorç
VIRAT GEMİSİ'NE BİR SALDIRI DAHA
Karadeniz'de takribi 35 mil açıklarında insansız deniz araçları saldırısına uğradığı rapor edilen VIRAT isimli gemiye bu sabaha karşı İnsansız Deniz Araçları ile yeniden bir saldırı gerçekleştirildiği bilgisi alındı.
Gelen bilgiye göre gemi sancak bordası su kesimi üzerinde küçük bir hasar aldı. Gemide yangın olmadığı raporlanırken, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma ekiplerinin hergangi bir kurtarma talebi olmadığı için güvenlik nedeniyle gemiden uzak mesafede beklediği öğrenildi.
Gemi stabil durumunu korurken, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı.
KAİROS'A MÜDAHALE SÜRÜYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karadeniz'de 2 tanker gemisinde yaşanan patlama sonrası ekiplerin Kairos isimli gemiye müdahalesinin sürdüğünü belirterek müdahaleye ilişkin görüntüler yayınladı.
"GEMİ BATMADI"
A Haber muhabiri Ahmet Erdem Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tanker patlamalarına ilişkin son bilgiyi aktardı.
Erdem'in açıkları ise şöyle;
"Kocaeli'nin Kandıra ilçesi, Kefken açıklarında 28-30 mil uzaklıkta bu akşam saat 17.00 sıralarında büyük bir patlama meydana gelmişti, şiddetli bir patlama meydana gelmişti. İşte sahil kesimlerinden, işte Kandıra, Kefken açıklarından aslında o patlamaların da duyulduğunu söyleyebiliriz. O kadar şiddetli bir patlamanın duyulduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki patlamanın ardından çok hızlı bir müdahale vardı. Yine sahil ekipleri komutanlık ekipleri tarafından hızlı bir müdahale yapıldı ve tabii ki 25 personel vardı kargo gemisinde de. O personeller kurtarıldı ve geçtiğimiz saatlerde de yine şu anda bulunduğumuz Kandıra Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilmişti. Burada ilk müdahaleleri yapıldı. Şu anda da ilk müdahalelerin ardından yine geçtiğimiz saatlerde ambulanslarla birlikte Kandıra Devlet Hastanesi'ne götürüldüler. Tabii ki orada yine sağlık durumları, müdahaleleri devam edecek ve ardından Kocaeli Kandıra'da konaklamaya da devam edecekler.
Şu anda gemiyle alakalı son durum da geminin batmadığını biliyoruz, sizler de söylediniz. Şu anda geminin batmadığını ama yanmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü yayın, az önce söylemiştik, çok büyük bir patlama, çok şiddetli bir patlama vardı ki Kocaeli'nin kıyı kesimlerinden de bu patlama sesleri duyulduğunu söyleyelim. Şu anda o yangın da devam ediyor. Henüz söndürüldüğüne dair bir bilgi de gelmedi. Biz de bunu böyle aktaralım. Tabii ki yangını söndürme çalışmaları da devam ediyor ekipler tarafından.
"MÜRETTEBATTAKİLERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR"
Şu anda tabii ki saatler geçti, saatler sonunda yaklaşık 5-5 buçuk saat sonunda 25 personel vardı gemide çalışan. O personeller, sağlık durumları iyiydi ve bulunduğumuz noktaya, buraya getirildiler. Burada ilk müdahaleleri yapıldı ve ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne götürüldüler. Şu anda tabii ki onların da 25 personelin de tedavisi sürecek. Peki personeller nereliydi? İşte 19 Çinli personel vardı gemide, 4 Bangladeşli, bir Myanmarlı ve bir Endonezyalı olmak üzere toplamda 25 personel bulunuyordu gemide. Tabii ki onlar da büyük patlama sonucunda yara almadan, ekiplerimizin hızlı müdahaleleri sonucunda sağlıklı bir şekilde kıyıya getirildiler ve tedavileri de sürüyor diyelim.
Tabii ki burada botlar beklemeye devam ediyor. Çünkü gemideki yangının devam ettiğini söylemişti hem Kocaeli Valisi İlhami Aktaş. Ondan sonra tabii ki henüz söndürüldüğüne dair bir bilgi de gelmemişti. Yangının devam ettiğini söyleyelim. Yangının neden çıktığı aslında tartışılıyor. Drone olabilir deniyor. Tabii ki bir mayın, mayına çarpmış olması denilebiliyor gemi için. Ama tabii ki bunlar da yapılacak çalışmalar sonrasında bilirkişi heyetinin yapacağı çalışmalar sonrasında gelecek raporla belli olacak.
"PATLAMANIN NEDENİ RAPORLARIN ARDINDAN ORTAYA ÇIKACAK"
Aslında size şu an göstermek istiyorum hemen kıyıdaki işte o müdahalelerin hemen ardından kurtarılan 25 personel. 19'u Çinli, 4'ü Bangladeşli, 1 Myanmarlı ve 1 Endonezyalı olan toplamda 25 kişilik bu personel, işte şu anda görmüş olduğunuz Kıyı Emniyeti'ne ait, Kara Komutan, Komutanlığı'na ait bu botla beraber 5 saat süren çalışmaların ardından şu anda bulunduğumuz noktaya getirilmişti.
Ve sonrasında tabii ki personellerin sağlık durumları da tabii ki devam ediyor. Hastanede, Kandıra Devlet Hastanesi'nde sağlık durumları, tedavileri devam ediyor. Gemideki yangın da devam ediyor, söndürme çalışmaları da devam ediyor. Dediğimiz gibi gemideki patlamanın neden olduğuna kaynaklı çıkacak sonuçta aslında raporlarla belli olacak diyelim. Biz de tabii ki burada gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz ve aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü size bırakalım."
"VIRAT GEMİSİNDE 20 PERSONEL KURTARILDI"
Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Karadeniz açıklarında hasar alan VIRAT gemisinde yangın veya acil bir durum bulunmamaktadır. Personelin gemi terk talebi yoktur. Olası bir duruma karşı Zonguldak Bölge Liman Başkanlığımız koordinasyonunda yangın söndürme ve çeki kabiliyetli römorkör bölgeye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
İŞTE EKİPLERİN GEMİYE ULAŞMA ANLARI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, patlama meydana gelen gemiye ilişkin ekiplerin olay yerine ulaşma anlarını paylaştı.
İşte o anlar:
BAKAN URALOĞLU'NDAN KAIROS VE VIRAT İSİMLİ GEMİLERDEKİ ÇALIŞMALARA İLİŞKİN PAYLAŞIM
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KAIROS gemisinde bulunan 25 kişilik mürettebatın kurtarıldığını, VIRAT isimli gemideki 20 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu ve ekiplerin olaya müdahale ettiğini bildirdi.
Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Karadeniz açıklarında petrol yüklü KAIROS ve VIRAT isimli ticari gemilerde yaşanan patlamalar sonrasında, çalışmaların ilgili kurumlarla tam koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirten Uraloğlu, KEGM-10 ve KEGM-9 hızlı tahliye botları, Kurtarma-12 römorkörü ve Nene Hatun acil müdahale gemisinin olay yerine ivedilikle sevk edildiğini ifade etti.
Uraloğlu, paylaşımında şunları kaydetti:
"KAIROS gemisinde bulunan 25 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KEGM-10 botumuz tarafından kurtarılmıştır. VIRAT isimli gemide ise 20 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Sahil Güvenlik ekipleri olaya müdahale etmektedir. Zamanla yarışarak profesyonel bir şekilde müdahale eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyor, süreci tüm birimlerimizle yakından takip etmeyi sürdürüyoruz."
ULAŞTIRMA BAKANI URALOĞLU A HABER'DE
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber ekranlarına bağlanarak olaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini belirten Uraloğlu, mürettebatın titiz bir çalışmayla sağ salim gemiden çıkarıldığını ve personelin eksiksiz şekilde sağlık ekiplerine teslim edildiğini vurguladı.
İşte Bakan Uraloğlu’nun açıklamalarından öne çıkan satırlar:
"Bizdeki bilgi şöyle: Saat 17.00 civarları, hava kararmadan bir gemide patlama olduğuyla ilgili ilk bilgiler geldi. İlk etapta mayına çarpma ihtimali üzerinde duruldu. Arama Kurtarma Merkezimiz ve Kıyı Emniyetimiz bu konularda her an teyakkuzda olduğu için, geminin yerini tespit ederek iki kurtarma botunu yönlendirdik. Sonrasında da dünyanın en büyük gemilerinden biri olan Nene Hatun'u bölgeye sevk ettik.
Ekiplerimiz olay yerine ulaştı ve 25 personeli sağ salim karaya çıkardı. Kocaeli Valimiz de süreci yakından takip etti. Personelin sağlık durumunda herhangi bir problem yok, ancak tedbiren kontrolleri yapılıyor. Patlamanın nedeni henüz net değil ancak ilk tespitler, patlamanın geminin kendi iç dinamiklerinden değil, dış müdahale kaynaklı olabileceği yönünde. Gemi hâlâ yanmaya devam ediyor ve üç kurtarma gemimiz söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Tanker boş olmasına rağmen hafif patlamaların devam ettiği ifade ediliyor. Ekiplerimize, kendilerini riske atmadan müdahaleye devam etmeleri yönünde talimat verdik. Süreci yakından takip ediyoruz.
İkinci gemiyle ilgili bilgi ise şöyle: Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye daha yakın olduğu için onlar müdahaleye başladı. Oradaki personelin de durumunun iyi olduğu bilgisini aldık. Drone saldırısı, insansız deniz aracı, mayın veya füze gibi çeşitli ihtimaller konuşuluyor. Bu konuda net bir değerlendirme yapmak için erken.
İki patlamanın eş zamanlı olmadığı, aralarında biraz zaman farkı bulunduğu bilgisi elimizde. KAIROS gemisindeki durum ilk, VIRAT gemisindeki durum ise ikinci olarak bize ulaştı. İkinci gemideki personelin de sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini kendi telsiz konuşmalarından öğrendik. Ekiplerimiz müdahalelerine devam ediyor.
Her iki geminin de tanker olduğu, boş oldukları ve Rusya’ya doğru seyir halinde bulundukları bilgisi mevcut. Rus makamlarıyla benim şahsi bir temasım olmadı; bu süreç diğer ilgili bakanlıklar ve kurumlarımız tarafından yürütülüyor. Biz Bakanlık olarak acil müdahale ve kurtarma süreçlerini koordine ediyoruz.
KAIROS gemisinin yanmaya devam ettiği ancak batmadığı bilgisi elimizde. Üç Kıyı Emniyeti botuyla söndürme çalışmaları sürüyor. VIRAT gemisinde ise bir yangın olmadığı bilgisi var; sadece hasar oluşmuş durumda.
Şu an için ticari rotadaki seyir trafiğine dair bir sıkıntı öngörülmüyor. Türk veya yabancı bayraklı gemiler normal seyirlerine devam ediyor. Olayın netleşmesiyle birlikte gerekli görülürse bazı ek önlemler alınabilir.
VIRAT gemisindeki 20 personelin durumunun iyi olduğu ve Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından uygun bir limana çıkarılmaları yönünde çalışmaların sürdüğü bilgisine sahibiz. Kurtarma çalışmaları orada da devam ediyor."
"GEMİNİN BATMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, A Haber’e bağlanarak yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Aktaş, “Tüm ekiplerimiz çok başarılı bir çalışma gerçekleştirerek 25 mürettebatımızı kurtardı. Gemideki yangın sürüyor. Patlama veya saldırı ihtimali dahil tüm olasılıklar titizlikle araştırılıyor.” dedi.
Öte yandan Vali Aktaş, dolaşan “geminin battığı” iddialarını yalanlayarak, geminin batmasının söz konusu olmadığının altını çizdi.
Vali Aktaş'ın açıklamaları şöyle:
"25 MÜRETTEBAT BURNU BİLE KANAMADAN KURTARILDI"
Sınırlarımızda olmadığı için herhangi bir resmi bilgimiz yok, ama CAYROUS bizim kefken açıklarımızda. Şu anda, an itibarıyla, biraz önce mürettebat Sahil Güvenlik ekiplerimizle Kıyı Emniyet Müdürlüğümüzün römorkörleriyle 25 mürettebat, sağ salim gemiden, ki gemide büyük bir yangın var ve devam ediyor. Arkadaşlarımızın çok özverili ve başarılı çalışmalarıyla kurtarıldı. Bu çok kıymetli bir çalışma. Hem Kıyı Emniyeti'ndeki arkadaşlarımıza hem Sahil Güvenlik'teki arkadaşlarımıza bu anlamda da teşekkür ediyoruz. 25 kişiyi gemiden sağ salim aldılar, 30 millik açıktan getirdiler. Şu anda tüm mürettebata sağlık ekiplerimiz (daha önce konuşlandırmıştık, burada onları bekliyorlardı) müdahale ediyorlar. Durumları iyi, kontrol amaçlı müdahale ediyorlar. Bu anlamda arkadaşlarımız dediğim gibi çok kıymetli bir iş başardılar. 25 kişinin burnu kanamadan gemiden çıkmalarını sağladılar.
BÜYÜK KURTARMA GEMİSİ BÖLGEDE
Yani dediğim gibi o biraz daha tam açıklamalarla netleştirelim. Şu an vereceğim bilgi yarım olabilir. Konuştuk. Kaptanla da mürettebatla da konuştuk. Onların kendilerine göre söyledikleri, yangının sebebiyle ilgili şeyler var, gerekçeler var. Onlar biraz daha resmi olarak da araştırıldığında. Şu anda Kıyı Emniyetimizin Nene Hatun römorkörüyle, römorkör 12, yangına müdahale için vardılar olay yerine. Sahil Güvenliğimizin de büyük kurtarma gemisi bölgede. Yangını söndürüyorlar. Çalışmalar da devam edecek. Onlardan sonra daha net ve sağlıklı bilgi vermek mümkün.
"KAIROS GEMİSİNİN BATMA İHTİMALİ YOK"
Biz bu gemideki 25 mürettebatın kurtarılmasına odaklanmıştık. Arkadaşlarımız onu çok büyük bir başarıyla gerçekleştirdi ve getirdi. Burada sağlık ekibimizi ki onlar da 2-3 saat önceden geldi, burada konuşlandılar, bekliyorlardı tedbirli bir şekilde. Ulaştırdılar. AFAD'ımız, Sahil Güvenliğimiz, Kıyı Emniyetimiz, Büyükşehir Belediyemizin kurtarma ekipleri, Sağlık Müdürlüğümüz, UMKE ekiplerimiz, Çevre Müdürlüğümüz, İl Emniyet Müdürlüğümüzün Pasaport Şubesi, Jandarma Komutanlığımızın ekipleri, hepsi olayın oluş anından itibaren hızlı bir şekilde teyakkuza geçip, Liman Başkanlığımızın da koordinesinde vaziyet aldılar ve dediğim gibi o insanların sağ salimen kurtarılıp limana ulaşmaları sağlandı.
Gemi batık değil. Ben kaptan, bizim kurtarma römorkörünün kaptanıyla da konuştum. Batmasıyla ilgili çok olası yani şeyde tehlikeli bir şey olmayabileceğini de söylüyor ama yangın büyük görüntüyle devam ediyor. Ama batmayabilir diyor, büyük bir ihtimalle. Ben bizim römorkör kaptanından aldığım bilgi o şekilde.
"KAIROS GEMİSİ HİNDİSTAN'DAN RUSYA'YA GİDİYORDU"
Evet, yok diyor arkadaşımız ama yangın görüntüleri çok büyük bir yangın, devam ediyor. Şu anda Kıyı Emniyetimizin iki römorkörü an itibarıyla müdahalede bulundu. Sahil Güvenliğimizin de büyük römorkörü orada, kurtarma römorkörü. Ondan sonra, onların müdahalesiyle inşallah kısa sürede yangın da söndürülmüş olur. Efendim, VIRAT'la ilgili, sorumluluk sahamızın dışında dediniz ama aldığınız bir bilgi varsa nereden gelip nereye gittiğine yönelik bir bilgi ulaştı mı size? VIRAT'la ilgili yani dediğim gibi bizde şey olmadığı için hiç o konuyla ilgilenmedim. Bizim buradaki olan Hindistan'dan Rusya'ya gidiyor. Diğerinin de Rus gemisi olduğunu biliyorum, Liman Başkanımız da yanımızda ama olayın teferruatıyla ilgili hani buraya odaklandığımız için onunla ilgili sağlıklı bilgi verecek durumda değilim.
"PERSONELLERİN DURUMU İYİ"
Patlamanın ardından bölgeye giden Kocaeli Valisi İlhamı Aktaş, yaptığı açıklamada, patlamanın mayına çarpma ihtimali üzerinde araştırmaların sürdüğünü belirtti.
Karadeniz'de Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında yabancı menşeli gemide henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kıyıya yaklaşık 30 mil uzaklıkta bulunan gemi yangını için bölgeye Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekiplerini yönlendirildi. Kurtarma çalışmaları sonrasında gemideki 25 kişi tahliye edildi. Gemiden alınan 25 kişi kıyı emniyeti gemisi ile ile karaya çıkarıldı.
"YANGIN TEHLİKESİ ALTINDAKİ 25 MÜRETTEBAT, EKİPLERİMİZİN HIZLI VE İVEDİ ÇALIŞMASIYLA SAĞ OLARAK KURTARILDI"
Bölgeye giderek mürettebattan bilgi alan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Saat 17.00 sularında, bugün hareket halinde olan bir gemide, sebebi henüz netleşmemiş yangın meydana geldi. Yangının çıktığı gemi, Kandıra ilçemize bağlı Kefken Sahili'nin 28 mil açığında bulunuyordu. Olay duyulur duyulmaz Ulaştırma Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hızlı şekilde müdahalede bulundu. Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte hareket eden Kıyı Emniyeti’ne bağlı römorkörler gemiye yanaştı. İlk amaç mürettebatı kurtarmaktı. Yangın tehlikesi altındaki 25 mürettebat, ekiplerimizin hızlı ve ivedi çalışmasıyla sağ olarak kurtarıldı. Şu anda Kefken Limanı’na ulaşmış durumdalar. Olay duyulduğu anda bölgeye yönlendirilen ambulans ekiplerimiz, mürettebatın ilk müdahalelerini yapıyor ve sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor" dedi.
"YANGIN HALA SÜRÜYOR"
Hem mürettebattan hem geminin kaptanından hem de kurtarma ekiplerinden herhangi bir yaralanmalarının olmadığını aktaran Vali Aktaş, "Genel durumları iyi, ayaktalar. İlk tedavilerinin ardından tedbiren Kandıra Devlet Hastanesi’ne sevk edilip tekrar kontrolden geçirilecekler. Olay duyulur duyulmaz hem karada hem denizde yapılması gereken bütün işlemler ivedilikle yerine getirilmiştir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürümüzle yaptığımız telefon görüşmesinde, yangının hala sürdüğü; büyük kurtarma gemimiz Nene Hatun ile bir römorkörün yangına müdahale etmek üzere bölgede olduğu bilgisi verilmiştir. Yangının çıkış nedeni henüz netleşmemiştir. Bilgi kesinleştikçe açıklama yapılacaktır. Kıyı Emniyeti ekipleri, kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik, jandarma, sağlık ekipleri, UMKE, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi dahil tüm kurumlarımız görevlerinin başındadır. Büyük bir yangın. 25 kişiyi sağ salim kurtaran arkadaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.
SADECE A HABER'DE: 25 PERSONEL KANDIRA’DA
Karadeniz açıklarında meydana gelen patlamanın ardından gemiden kurtarılan 25 mürettebat, sahilde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.Mürettebatın sağlık ekiplerine teslim edildiği o anlar ilk kez A Haber tarafından görüntülendi.
"20 PERSONELİN DURUMU İYİ"
Denizcilik Genel Müdürlüğü VIRAT gemisine ilişin açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:
"VIRAT isimli tanker, Karadeniz’de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirmiş, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir."
GEMİDEN YARDIM ÇAĞRISI A HABER'DE
Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında, Rusya'nın Novorossiysk Limanı’na seyreden bir tanker gemisinde yangın çıktı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemideki 25 mürettebatın durumunun iyi olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı ise mürettebatın tahliye edildiğini duyurdu. İsabet alan gemiden yapılan yardım çağrısına ilişkin o anlar A Haber’de.
İşte o anlar:
"20 PERSONELİN DURUMU İYİ"
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz açıklarında isabet aldığını bildiren VIRAT isimli tankerdeki 20 personelin durumunun iyi olduğunu, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirildiğini açıkladı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "VIRAT isimli tanker, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirmiş, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
YANAN GEMİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında yabancı menşeli gemide çıkan yangına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Ayrıca gemideki 25 kişi tahliye edildi.
KAIROS'UN ARDINDAN VIRAT'TA PATLAMA
Denizcilik Genel Müdürlüğü, KAIROS isimli tankerin ardından VIRAT isimli tanker, Karadeniz’de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirdi.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şu şekilde:
"VIRAT isimli tanker, Karadeniz’de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirmiş, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir."
"25 MÜRETTEBAT GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yaşanan patlamanın ardından bakanlığa ait ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:
"Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz'de patlama ve yangın ihbarı alınan, 25 kişilik mürettebata sahip 274 metre uzunluğundaki KAIROS adlı tanker için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı KEGM-9 ve KEGM-10 hızlı tahlisiye botları, KURTARMA-12 römorkörü ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi hızla bölgeye yönlendirildi. Gemideki 25 personel, KEGM-10 botu tarafından denizden sağlıklı şekilde tahliye edildi."
GEMİ HER AN BATABİLİR
İngiliz Reuters, Denizcilik acentesi Tribeca'nın geminin bir mayına çarpmış olabileceğini ve batma tehlikesi altında olabileceğini belirten raporların bulunduğunu, kurtarma römorkörleri ve sahil güvenlik ekiplerinin yardım için gönderildiğini belirttiğine dikkat çekti.
DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: "GEMİDEKİ 25 PERSONELİN DURUMU İYİ"
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında, Rusya'nın Novorski limanına seyreden ve dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınan KAIROS tankerindeki 25 personelin durumunun iyi olduğunu, denizcilerin tahliyesi için kurtarma unsurlarının sevk edildiğini açıkladı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'nın Novorski limanına seyreden KAIROS tankerinde çıkan yangınla alakalı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Rusya'nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
CAN KAYBI VAR MI?
Patlamanın ardından A Haber ekranlarına bağlanan muhabirimiz Ahmet Erdem son gelişmeleri aktardı.
Muhabirimiz Erdem'in açıklamaları şöyle:
"Bugün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Kandıra ilçesi, Kefken açıklarında Rusya'nın Novorossisk Limanı'na doğru akaryakıt taşıyan Gambiya bayraklı "Kairos" isimli gemi, bir büyük bir patlamayla akşam saatlerinde dediğimiz gibi suya batmıştı. Yaklaşık Kefken açıklarında 28 mil uzaklıkta bu büyük bir patlamayla birlikte gemi batmıştı. Tabii ki patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri, UMKE ekipleri sevk edilmişti ve bu konuyla ilgili de Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medyada açıklama geldi. "Kairos" isimli bu gemide yaklaşık 25 personel vardı ve personellerin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bu gemideki 25 personelin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Tabii ki akşam saat 15.30 sıralarında büyük bir patlamayla Rusya'nın Novorossisk Limanı'na akaryakıt taşıyordu gemi. Büyük bir patlama meydana gelmişti. Tabii ki şu anda patlamanın nedeni henüz belli değil. Bunlar yapılan incelemeler sonrasında belli olacak. Tabii ki şu anda kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyebiliriz. 25 personel vardı gemide. Personellerin durumunun da iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bölgedeki kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyorlar. Tabii ki geminin neden battığına göre bu incelemeler de bilirkişi heyetleri tarafından incelenmeye devam ediyor. Yaklaşık Kefken açıklarında, Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Kefken açıklarına 28 mil uzaklıkta batmıştı gemi.
Dediğimiz gibi aslında şu anda çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Yakın zamanda yine tekrar bir yayınla sizlere de umuyoruz ki çalışmaları da göstereceğiz. Tabii ki iddialar vardı, geminin neden battığına dair bir mayına çarptığı iddiası var. Tabii ki bunlar incelenen raporların ardından netleşecek diyelim ve sözü şimdilik stüdyoya bırakalım."
İLK GÖRÜNTÜLER A HABER'DE
Geminin patlamadan önce boğazdan geçtiği ilk görüntüleri paylaşıldı.
VALİLİK AÇIKLADI: EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLİYOR
Kocaeli Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeili bir gemide sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana gelmiştir. Olay yerine; Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekipleri yönlendirilmiş olup, gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.
DENİZCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA
Gemideki 25 kişilik mürettebatı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rusya'nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup, gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir" denildi.
