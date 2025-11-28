Karadeniz açıklarında korku dolu anlar! KAIROS’tan sonra VIRAT gemisinde patlama

20:46 28 Kasım 2025

Patlamanın ardından A Haber ekranlarına bağlanan muhabirimiz Ahmet Erdem son gelişmeleri aktardı.

Muhabirimiz Erdem'in açıklamaları şöyle:

"Bugün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Kandıra ilçesi, Kefken açıklarında Rusya'nın Novorossisk Limanı'na doğru akaryakıt taşıyan Gambiya bayraklı "Kairos" isimli gemi, bir büyük bir patlamayla akşam saatlerinde dediğimiz gibi suya batmıştı. Yaklaşık Kefken açıklarında 28 mil uzaklıkta bu büyük bir patlamayla birlikte gemi batmıştı. Tabii ki patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri, UMKE ekipleri sevk edilmişti ve bu konuyla ilgili de Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medyada açıklama geldi. "Kairos" isimli bu gemide yaklaşık 25 personel vardı ve personellerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu gemideki 25 personelin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Tabii ki akşam saat 15.30 sıralarında büyük bir patlamayla Rusya'nın Novorossisk Limanı'na akaryakıt taşıyordu gemi. Büyük bir patlama meydana gelmişti. Tabii ki şu anda patlamanın nedeni henüz belli değil. Bunlar yapılan incelemeler sonrasında belli olacak. Tabii ki şu anda kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyebiliriz. 25 personel vardı gemide. Personellerin durumunun da iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bölgedeki kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyorlar. Tabii ki geminin neden battığına göre bu incelemeler de bilirkişi heyetleri tarafından incelenmeye devam ediyor. Yaklaşık Kefken açıklarında, Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Kefken açıklarına 28 mil uzaklıkta batmıştı gemi.

Dediğimiz gibi aslında şu anda çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Yakın zamanda yine tekrar bir yayınla sizlere de umuyoruz ki çalışmaları da göstereceğiz. Tabii ki iddialar vardı, geminin neden battığına dair bir mayına çarptığı iddiası var. Tabii ki bunlar incelenen raporların ardından netleşecek diyelim ve sözü şimdilik stüdyoya bırakalım."