Karadeniz açıklarında korku dolu anlar! KAIROS’tan sonra VIRAT gemisinde patlama
Karadeniz açıklarında seyir halindeki KAIROS adlı tanker gemisinde patlama meydana geldi. Bu haber hâlâ tazeliğini korurken, bir diğer patlama haberi VIRAT gemisinden geldi. Her iki gemideki patlamaların ardından KAIROS’tan yapılan yardım çağrısına A Haber ulaştı. Öte yandan, her iki gemide de mürettebatın durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları…
Karadeniz açıklarında seyir halindeki KAIROS ve VIRAT gemilerinde yangın çıktı.
25 PERSONEL SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Karadeniz açıklarında meydana gelen patlamanın ardından gemiden kurtarılan 25 mürettebat, sahilde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.
"20 PERSONELİN DURUMU İYİ"
Denizcilik Genel Müdürlüğü VIRAT gemisine ilişin açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:
"VIRAT isimli tanker, Karadeniz’de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirmiş, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir."
GEMİDEN YARDIM ÇAĞRISI A HABER'DE
Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında, Rusya'nın Novorossiysk Limanı’na seyreden bir tanker gemisinde yangın çıktı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemideki 25 mürettebatın durumunun iyi olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı ise mürettebatın tahliye edildiğini duyurdu. İsabet alan gemiden yapılan yardım çağrısına ilişkin o anlar A Haber’de.
İşte o anlar:
"20 PERSONELİN DURUMU İYİ"
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz açıklarında isabet aldığını bildiren VIRAT isimli tankerdeki 20 personelin durumunun iyi olduğunu, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirildiğini açıkladı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "VIRAT isimli tanker, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirmiş, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
YANAN GEMİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında yabancı menşeli gemide çıkan yangına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Ayrıca gemideki 25 kişi tahliye edildi.
KAIROS'UN ARDINDAN VIRAT'TA PATLAMA
Denizcilik Genel Müdürlüğü, KAIROS isimli tankerin ardından VIRAT isimli tanker, Karadeniz’de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirdi.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şu şekilde:
"VIRAT isimli tanker, Karadeniz’de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirmiş, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir."
"25 MÜRETTEBAT GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yaşanan patlamanın ardından bakanlığa ait ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:
"Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz'de patlama ve yangın ihbarı alınan, 25 kişilik mürettebata sahip 274 metre uzunluğundaki KAIROS adlı tanker için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı KEGM-9 ve KEGM-10 hızlı tahlisiye botları, KURTARMA-12 römorkörü ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi hızla bölgeye yönlendirildi. Gemideki 25 personel, KEGM-10 botu tarafından denizden sağlıklı şekilde tahliye edildi."
DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: "GEMİDEKİ 25 PERSONELİN DURUMU İYİ"
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında, Rusya'nın Novorski limanına seyreden ve dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınan KAIROS tankerindeki 25 personelin durumunun iyi olduğunu, denizcilerin tahliyesi için kurtarma unsurlarının sevk edildiğini açıkladı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'nın Novorski limanına seyreden KAIROS tankerinde çıkan yangınla alakalı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Rusya'nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
GEMİ HER AN BATABİLİR
İngiliz Reuters, Denizcilik acentesi Tribeca'nın geminin bir mayına çarpmış olabileceğini ve batma tehlikesi altında olabileceğini belirten raporların bulunduğunu, kurtarma römorkörleri ve sahil güvenlik ekiplerinin yardım için gönderildiğini belirttiğine dikkat çekti.
CAN KAYBI VAR MI?
Patlamanın ardından A Haber ekranlarına bağlanan muhabirimiz Ahmet Erdem son gelişmeleri aktardı.
Muhabirimiz Erdem'in açıklamaları şöyle:
"Bugün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Kandıra ilçesi, Kefken açıklarında Rusya'nın Novorossisk Limanı'na doğru akaryakıt taşıyan Gambiya bayraklı "Kairos" isimli gemi, bir büyük bir patlamayla akşam saatlerinde dediğimiz gibi suya batmıştı. Yaklaşık Kefken açıklarında 28 mil uzaklıkta bu büyük bir patlamayla birlikte gemi batmıştı. Tabii ki patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri, UMKE ekipleri sevk edilmişti ve bu konuyla ilgili de Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medyada açıklama geldi. "Kairos" isimli bu gemide yaklaşık 25 personel vardı ve personellerin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bu gemideki 25 personelin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Tabii ki akşam saat 15.30 sıralarında büyük bir patlamayla Rusya'nın Novorossisk Limanı'na akaryakıt taşıyordu gemi. Büyük bir patlama meydana gelmişti. Tabii ki şu anda patlamanın nedeni henüz belli değil. Bunlar yapılan incelemeler sonrasında belli olacak. Tabii ki şu anda kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyebiliriz. 25 personel vardı gemide. Personellerin durumunun da iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bölgedeki kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyorlar. Tabii ki geminin neden battığına göre bu incelemeler de bilirkişi heyetleri tarafından incelenmeye devam ediyor. Yaklaşık Kefken açıklarında, Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Kefken açıklarına 28 mil uzaklıkta batmıştı gemi.
Dediğimiz gibi aslında şu anda çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Yakın zamanda yine tekrar bir yayınla sizlere de umuyoruz ki çalışmaları da göstereceğiz. Tabii ki iddialar vardı, geminin neden battığına dair bir mayına çarptığı iddiası var. Tabii ki bunlar incelenen raporların ardından netleşecek diyelim ve sözü şimdilik stüdyoya bırakalım."
İLK GÖRÜNTÜLER A HABER'DE
Geminin patlamadan önce boğazdan geçtiği ilk görüntüleri paylaşıldı.
DENİZCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA
Gemideki 25 kişilik mürettebatı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rusya'nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup, gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir" denildi.
VALİLİK AÇIKLADI: EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLİYOR
Kocaeli Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeili bir gemide sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana gelmiştir. Olay yerine; Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekipleri yönlendirilmiş olup, gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.
