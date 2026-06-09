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CHP'de kürsü savaşı! Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi konuşacak?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP'de kürsü savaşı! Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi konuşacak?

CHP, mahkemenin kurultaya yönelik verdiği "mutlak butlan" kararı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun hukuken göreve dönmesinin ardından, TBMM çatısı altında tarihinin en sıra dışı krizlerinden birini yaşıyor. Bugün Meclis’te grup toplantılarının yapılacağı gün; ancak bu kez aynı salonda ve tam olarak aynı saatte hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel CHP Grup Toplantısı yapacağını duyurdu. Meclis kulislerinde tek bir soru var: "13.30'da o kürsüye kim çıkacak?"

TBMM'de bugün CHP grubuna ayrılan salonda siyaset tarihine geçecek bir kaos hakim. Partinin mahkeme kararıyla yeniden görevine dönen lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile mevcut Grup Başkanı Özgür Özel, aynı saatte grup toplantısı yapacaklarını duyurdu. Her iki isim de "Ben konuşacağım" derken, gözler saatler 13.30'u gösterdiğinde kimin kürsüye çıkacağına çevrildi.

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CANLI ANLATIM

10:13

SALONDA KİMLER VAR?

Özgür Özel Meclis'e gelirken, Özel destekçisi vekiller grup toplantısı salonunda toplanmaya başladı.

09:20

KILIÇDAROĞLU’NUN KONUTUNDA SESSİZLİK VE GÜVENLİK ALARMI

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meclis’teki grup toplantısına katılıp katılmayacağı tartışılırken, Ankara’daki konutu önünde bekleyiş sürüyor. Bölgedeki son durumu paylaşan Oğuzhan Gültekin, "Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki henüz evinden ayrılmadı ama önümüzdeki saatler içerisinde öncelikle Genel Merkez’e gitmesi bekleniyor. Burada da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne nazaran az da olsa bir güvenlik tedbiri alındığını aktarmakta fayda var." ifadelerini kullandı. Gültekin, Kılıçdaroğlu'nun evindeki hazırlıkların sürdüğünü ve hareketliliğin önümüzdeki saatlerde artacağını belirtti.

DİYALOG KANALLARI KAPANDI, KRİZ DERİNLEŞTİ

Parti içindeki uzlaşma arayışlarının sonuçsuz kaldığına dikkat çeken Gültekin, "Kemal Kılıçdaroğlu hep ılımlı bir çağrı yapmıştı. Bununla alakalı da geçtiğimiz günlerde Genel Merkez’de yaptıkları MYK toplantısı sonrasında parti sözcüsü, bir diyalog çerçevesinde bu sürecin yürütülmesini istemişti. Bu diyalog kanallarının açık kalacağını söylemişti. Ancak Özgür Özel yaptığı açıklamalarda herhangi bir diyalog girişiminde olunmadığını belirtti." sözleriyle taraflar arasındaki kopukluğun altını çizdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN KONUTUNDA NELER OLUYOR?

ÜÇ İSİMLİ MEKİK DİPLOMASİSİ

Kılıçdaroğlu ve Özel arasında yürütülen gizli trafiğe de değinen Oğuzhan Gültekin, "Özellikle bugün gerçekleşecek grup toplantısı için üç ismin Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ile bir mekik diplomasisi yürüttüğünü söyleyebiliriz. Kılıçdaroğlu bu isimlere şahsen teşekkürlerini iletti. Cuma günü gerçekleşen MYK toplantısı sonrası Müslim Sarı, grup toplantısı öncesi veya sonrası bir MYK toplantısının daha yapılacağını belirtmişti." diyerek parti içindeki hareketliliğin sürdüğünü aktardı.

GÖZLER 13.30’DA: "GÜCÜ YETEN KÜRSÜYE ÇIKACAK"

Grup toplantısı saatinin yaklaşmasıyla tüm gözlerin Meclis’teki salona çevrildiğini belirten Gültekin, "Gözler şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleşecek olan grup toplantısına çevrilmiş durumda. Meclis’te 630 kişilik bir salon ayarlandığını ve bu salonun 315’e 315 şeklinde iki gruba da tahsis edildiği bilgisini vermiştik. Kemal Kılıçdaroğlu henüz konutundan ayrılmış değil ama grup toplantısı ve Genel Merkez geçişi öncesi son hazırlıkların tamamlandığını söyleyebiliriz." ifadeleriyle CHP’deki çift başlılık manzarasının sahaya nasıl yansıyacağını aktardı.

09:15

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SERT ÇIKIŞ: "BU BİR KORSAN TOPLANTIDIR!"

CHP'de kurultay sonrası sular durulmak bilmezken, liderlik tartışması bugün TBMM grup kürsüsünde somut bir çatışmaya dönüşüyor. Süreci değerlendiren Arzu Fidanverdi, "CHP'de kurultay sonrasında başlayan liderlik savaşının artık açık bir güç mücadelesine dönüştüğünü net bir şekilde görüyoruz. Gözler bugün saatler 13.30’u gösterdiğinde Meclis’te olacak çünkü hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel grup toplantısı için aynı saati işaret etti." ifadelerini kullandı. Fidanverdi, bir tarafta "kürsüde olacağım" diyen Kılıçdaroğlu’nun, diğer tarafta ise toplantıyı kendisinin yapacağını vurgulayan Özel’in kararlı duruşunun krizi derinleştirdiğini belirtti.

CHP'DE TARTIŞMALARIN GÖLGESİNDE GRUP TOPLANTISI HAZIRLIĞI

ÖZGÜR ÖZEL'DEN "KORSAN TOPLANTI" ÇIKIŞI

Grup toplantısı öncesinde Özgür Özel’in yaptığı sert açıklamalar, parti içindeki ayrışmanın ne kadar derin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Arzu Fidanverdi, "Özgür Özel, dün Meclis’te yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu’nun hamlesine çok sert yanıt vererek, bugün düzenlenmek istenen toplantıyı 'korsan toplantı' olarak nitelendirdi. Özel, bu girişimde sayı, yetki ve meşruiyet olmadığını savunarak hamlenin karşısında durdu." sözleriyle durumu aktardı. Öte yandan Özel’in bu kriz nedeniyle Manisa programını iptal ettiğini belirten Fidanverdi, "Özgür Özel'in Manisa programını iptal edip Ankara’da kalması, CHP yönetiminin bugün yaşanacak tabloyu ne kadar kritik gördüğünün somut bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NUN HAMLESİ KARŞILIK BULMADI

Kemal Kılıçdaroğlu’nun perşembe günü Parti Meclisi’ni toplama ve kurultay sürecini başlatma kararı, muhalif kanatta beklenen yumuşamayı sağlamadı. Arzu Fidanverdi, "Kılıçdaroğlu’nun perşembe günü için yaptığı hamle ve verdiği birlik mesajları Özgür Özel kanadında herhangi bir şey ifade etmiyor. Edinilen bilgiler, taraflar arasında şu ana kadar hiçbir uzlaşma sağlanamadığını gösteriyor." dedi. Kürsüye kimin çıkacağı konusundaki prosedüre de değinen Fidanverdi, "Nöbetçi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın prosedür gereği Özgür Özel’i kürsüye davet etmesi bekleniyor ancak Kılıçdaroğlu’nun da o anlarda kürsüye çıkmak istemesi ihtimali Meclis’teki güvenlik alarmını en üst seviyeye çıkarmış durumda." sözleriyle CHP’deki kaosun boyutlarını özetledi.

09:05

CHP GRUP KÜRSÜSÜNDE 13.30'DA KİM OLACAK?

CHP grubunda yaşanması beklenen gerginlik öncesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Meclis’teki son durumu aktaran Tülay Ağaoğlu, "Meclis'in bütün kapılarında çok geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Çankaya, Dikmen ve Ayrancı kapılarında partililer şimdiden toplanmaya başladı ve yoğunluk her geçen dakika artıyor." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun dünkü mesajlarının tansiyonu düşürmeye yetmediğini belirten Ağaoğlu, "Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları bu gerilimi dindirmedi. Her iki isim de bugün saat 13.30 için grup toplantısı çağrısında bulundu. Tek bir salon var ve kürsüye kimin çıkacağı büyük bir muamma." sözleriyle krizin boyutuna dikkat çekti.

KÜRSÜYÜ KİM KAPACAK? "GÜCÜ YETEN ÇIKACAK"

Grup toplantısı saati yaklaştıkça "Kürsüye ilk kim çıkacak?" sorusu Ankara kulislerini hareketlendirdi. Uzlaşma çabalarının sonuçsuz kaldığını vurgulayan Ağaoğlu, "Dün akşam boyunca bir uzlaşma arayışı söz konusuydu ancak bu gerçekleşmedi. Artık durum öyle bir noktaya geldi ki, gücü yeten kürsüye çıkacak ve konuşmasını yapacak gibi görünüyor. Özgür Özel mi yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu o koltuğa oturacak, bunu yaşayarak göreceğiz." diyerek CHP’deki çift başlılık görüntüsünün kürsüye nasıl yansıyacağını aktardı.

CHP GRUP KÜRSÜSÜNDE 13.30'DA KİM OLACAK?

SALON KAPASİTESİ KRİZİ: BİNLERCE DAVETLİ, KISITLI KONTENJAN

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun taraftarlarını Meclis’e davet etmesi, salon kapasitesi sorununu da beraberinde getirdi. Meclis Başkanlığı’nın duruma müdahale ettiğini belirten Tülay Ağaoğlu, "Özgür Özel 4 bin 700 kişiyi çağırdı, Kemal Kılıçdaroğlu tarafı ise bine yakın ismi davet etti. Ancak Meclis Genel Sekreterliği salon kapasitesi kadar ziyaretçi alınacağını duyurdu. 630 kişilik salona 315 Kılıçdaroğlu taraftarı, 315 Özgür Özel taraftarı alınacak." bilgisini paylaştı. Davetlilerin büyük kısmının kapı önünde kalacağını belirten Ağaoğlu, bu durumun kapılarda da arbedeye yol açabileceğine işaret etti.

FİZİKSEL MÜDAHALE VE SLOGAN SAVAŞI KAPIDA

Meclis çatısı altında yaşanacak olası bir arbede ihtimali ise herkesi tedirgin ediyor. Salon içindeki atmosferi değerlendiren Ağaoğlu, "Kılıçdaroğlu konuşurken Özgür Özel taraftarları, Özgür Özel kürsüdeyken Kılıçdaroğlu taraftarları sessiz kalmayacaktır. Salonda sloganlarla hakimiyet kurma mücadelesi yaşanacak. Hatta kürsüye kimin çıkacağı konusunda fiziksel bir müdahale olması kaçınılmaz görünüyor." dedi. Milletvekillerinin tutumuna da değinen Ağaoğlu, "Özgür Özel’e destek veren 110 milletvekilinden söz ediliyor ancak birçoğu bu kaosa ortak olmak istemiyor. Her iki taraftan da yaklaşık 30’ar milletvekilinin salonda aktif olması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE SİYASETİNDE BİR İLK: CHP’NİN KAOS GÜNÜ

A Haber stüdyosundan Haktan Uysal’ın "Siz tecrübeli bir isimsiniz, nasıl bir fotoğraf ortaya çıkacak?" sorusu üzerine Tülay Ağaoğlu, "Siyasi hayatımızda pek çok olaya tanıklık ettik ama ilk kez böyle bir şey yaşıyoruz. Kılıçdaroğlu ekibi mi kürsüyü kapacak yoksa grup başkanvekilleri mi Özgür Özel’i anons edecek, göreceğiz. Müthiş ve bir o kadar da gergin bir gün bizi bekliyor." sözleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki tarihi gerilimi özetledi.

07:30

"SALON KAPMA" YARIŞI

CHP'nin grup toplantısı öncesi Meclis ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel destekçileri için Meclis Başkanlığına binlerce akreditasyon başvurusu yapıldı.

İki taraf da Meclis'teki olası kürsü savaşına hazırlıklı. Meclis'teki grup salonunu ele geçirmek için sabahın erken saatlerinden itibaren kıyasaya rekabet var.

07:25

ÖZEL’İN GRUP BAŞKANLIĞINA "USULSÜZLÜK" FRENİ

Özgür Özel, "Grup Başkanı" sıfatıyla toplantıyı toplayacağını duyururken, CHP Genel Merkezi’nden Özel’in bu yetkisine doğrudan itiraz geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Özel’in grup başkanlığı seçiminin usulsüz olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Seçim şekil koşullarına uygun değil. Genel başkanın bilgisi dahilinde olmayan bir grup seçimi yapılamaz. 'Ben yaptım oldu' demekle olmaz; Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için düğmeye basıldı."

 

07:20

"BEN KONUŞACAĞIM"

Özgür Özel krizi daha da körükleyecek bir açıklama yaptı. "Grupta ben konuşacağım" çıkışında bulunurken, destekçilerini de gruba çağırdı.

Özel, kurultay çağrısını yineleyerek, bu karar alınmadan Grup Başkanı olarak kürsüyü "atanmış birine bırakmalarının" mümkün olmayacağını belirtti.

Ahaber
07:15

"TABİİ Kİ KILIÇDAROĞLU KONUŞACAK"

Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde hazırlıklar tam gaz sürüyor. Mahkeme kararı sonrası ilk kez grup toplantısı yapacak olan Kılıçdaroğlu’nun kurmayları, kürsünün meşru sahibinin Genel Başkan olduğunu vurguluyor. Eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, "Genel Başkan iç tüzüğün amir hükmü gereği gelip grupta konuşacak. Kemal Bey sadece görevini yapacak" diyerek kararlılıklarını dile getirdi. Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise "Kemal Bey tabii ki konuşacak, aksi bir durumu aklımızdan bile geçirmiyoruz" mesajını verdi.

 

07:10

"KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRECEK"

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin TBMM'deki grup toplantısını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştireceğini açıkladı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU: ELBETTE

Kılıçdaroğlu, 5 Haziran'da kendisine yönelik "Haftaya grupta sizi göreceğiz" diyen gazeteciye, "Elbette" karşılığını verdi. 

Kılıçdaroğlu daha önce benzer soruya "Umarım, hep beraber" yanıtını vermişti.

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