CHP'de kürsü savaşı! Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi konuşacak?
CHP, mahkemenin kurultaya yönelik verdiği "mutlak butlan" kararı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun hukuken göreve dönmesinin ardından, TBMM çatısı altında tarihinin en sıra dışı krizlerinden birini yaşıyor. Bugün Meclis’te grup toplantılarının yapılacağı gün; ancak bu kez aynı salonda ve tam olarak aynı saatte hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel CHP Grup Toplantısı yapacağını duyurdu. Meclis kulislerinde tek bir soru var: "13.30'da o kürsüye kim çıkacak?"
TBMM'de bugün CHP grubuna ayrılan salonda siyaset tarihine geçecek bir kaos hakim. Partinin mahkeme kararıyla yeniden görevine dönen lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile mevcut Grup Başkanı Özgür Özel, aynı saatte grup toplantısı yapacaklarını duyurdu. Her iki isim de "Ben konuşacağım" derken, gözler saatler 13.30'u gösterdiğinde kimin kürsüye çıkacağına çevrildi.
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CANLI ANLATIM
SALONDA KİMLER VAR?
Özgür Özel Meclis'e gelirken, Özel destekçisi vekiller grup toplantısı salonunda toplanmaya başladı.
KILIÇDAROĞLU’NUN KONUTUNDA SESSİZLİK VE GÜVENLİK ALARMI
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meclis’teki grup toplantısına katılıp katılmayacağı tartışılırken, Ankara’daki konutu önünde bekleyiş sürüyor. Bölgedeki son durumu paylaşan Oğuzhan Gültekin, "Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki henüz evinden ayrılmadı ama önümüzdeki saatler içerisinde öncelikle Genel Merkez’e gitmesi bekleniyor. Burada da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne nazaran az da olsa bir güvenlik tedbiri alındığını aktarmakta fayda var." ifadelerini kullandı. Gültekin, Kılıçdaroğlu'nun evindeki hazırlıkların sürdüğünü ve hareketliliğin önümüzdeki saatlerde artacağını belirtti.
DİYALOG KANALLARI KAPANDI, KRİZ DERİNLEŞTİ
Parti içindeki uzlaşma arayışlarının sonuçsuz kaldığına dikkat çeken Gültekin, "Kemal Kılıçdaroğlu hep ılımlı bir çağrı yapmıştı. Bununla alakalı da geçtiğimiz günlerde Genel Merkez’de yaptıkları MYK toplantısı sonrasında parti sözcüsü, bir diyalog çerçevesinde bu sürecin yürütülmesini istemişti. Bu diyalog kanallarının açık kalacağını söylemişti. Ancak Özgür Özel yaptığı açıklamalarda herhangi bir diyalog girişiminde olunmadığını belirtti." sözleriyle taraflar arasındaki kopukluğun altını çizdi.
ÜÇ İSİMLİ MEKİK DİPLOMASİSİ
Kılıçdaroğlu ve Özel arasında yürütülen gizli trafiğe de değinen Oğuzhan Gültekin, "Özellikle bugün gerçekleşecek grup toplantısı için üç ismin Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ile bir mekik diplomasisi yürüttüğünü söyleyebiliriz. Kılıçdaroğlu bu isimlere şahsen teşekkürlerini iletti. Cuma günü gerçekleşen MYK toplantısı sonrası Müslim Sarı, grup toplantısı öncesi veya sonrası bir MYK toplantısının daha yapılacağını belirtmişti." diyerek parti içindeki hareketliliğin sürdüğünü aktardı.
GÖZLER 13.30’DA: "GÜCÜ YETEN KÜRSÜYE ÇIKACAK"
Grup toplantısı saatinin yaklaşmasıyla tüm gözlerin Meclis’teki salona çevrildiğini belirten Gültekin, "Gözler şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleşecek olan grup toplantısına çevrilmiş durumda. Meclis’te 630 kişilik bir salon ayarlandığını ve bu salonun 315’e 315 şeklinde iki gruba da tahsis edildiği bilgisini vermiştik. Kemal Kılıçdaroğlu henüz konutundan ayrılmış değil ama grup toplantısı ve Genel Merkez geçişi öncesi son hazırlıkların tamamlandığını söyleyebiliriz." ifadeleriyle CHP’deki çift başlılık manzarasının sahaya nasıl yansıyacağını aktardı.
ÖZGÜR ÖZEL’DEN SERT ÇIKIŞ: "BU BİR KORSAN TOPLANTIDIR!"
CHP'de kurultay sonrası sular durulmak bilmezken, liderlik tartışması bugün TBMM grup kürsüsünde somut bir çatışmaya dönüşüyor. Süreci değerlendiren Arzu Fidanverdi, "CHP'de kurultay sonrasında başlayan liderlik savaşının artık açık bir güç mücadelesine dönüştüğünü net bir şekilde görüyoruz. Gözler bugün saatler 13.30’u gösterdiğinde Meclis’te olacak çünkü hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel grup toplantısı için aynı saati işaret etti." ifadelerini kullandı. Fidanverdi, bir tarafta "kürsüde olacağım" diyen Kılıçdaroğlu’nun, diğer tarafta ise toplantıyı kendisinin yapacağını vurgulayan Özel’in kararlı duruşunun krizi derinleştirdiğini belirtti.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN "KORSAN TOPLANTI" ÇIKIŞI
Grup toplantısı öncesinde Özgür Özel’in yaptığı sert açıklamalar, parti içindeki ayrışmanın ne kadar derin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Arzu Fidanverdi, "Özgür Özel, dün Meclis’te yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu’nun hamlesine çok sert yanıt vererek, bugün düzenlenmek istenen toplantıyı 'korsan toplantı' olarak nitelendirdi. Özel, bu girişimde sayı, yetki ve meşruiyet olmadığını savunarak hamlenin karşısında durdu." sözleriyle durumu aktardı. Öte yandan Özel’in bu kriz nedeniyle Manisa programını iptal ettiğini belirten Fidanverdi, "Özgür Özel'in Manisa programını iptal edip Ankara’da kalması, CHP yönetiminin bugün yaşanacak tabloyu ne kadar kritik gördüğünün somut bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU’NUN HAMLESİ KARŞILIK BULMADI
Kemal Kılıçdaroğlu’nun perşembe günü Parti Meclisi’ni toplama ve kurultay sürecini başlatma kararı, muhalif kanatta beklenen yumuşamayı sağlamadı. Arzu Fidanverdi, "Kılıçdaroğlu’nun perşembe günü için yaptığı hamle ve verdiği birlik mesajları Özgür Özel kanadında herhangi bir şey ifade etmiyor. Edinilen bilgiler, taraflar arasında şu ana kadar hiçbir uzlaşma sağlanamadığını gösteriyor." dedi. Kürsüye kimin çıkacağı konusundaki prosedüre de değinen Fidanverdi, "Nöbetçi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın prosedür gereği Özgür Özel’i kürsüye davet etmesi bekleniyor ancak Kılıçdaroğlu’nun da o anlarda kürsüye çıkmak istemesi ihtimali Meclis’teki güvenlik alarmını en üst seviyeye çıkarmış durumda." sözleriyle CHP’deki kaosun boyutlarını özetledi.