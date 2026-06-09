CHP'de kürsü savaşı! Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi konuşacak?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meclis’teki grup toplantısına katılıp katılmayacağı tartışılırken, Ankara’daki konutu önünde bekleyiş sürüyor. Bölgedeki son durumu paylaşan Oğuzhan Gültekin, "Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki henüz evinden ayrılmadı ama önümüzdeki saatler içerisinde öncelikle Genel Merkez’e gitmesi bekleniyor. Burada da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne nazaran az da olsa bir güvenlik tedbiri alındığını aktarmakta fayda var." ifadelerini kullandı. Gültekin, Kılıçdaroğlu'nun evindeki hazırlıkların sürdüğünü ve hareketliliğin önümüzdeki saatlerde artacağını belirtti.

DİYALOG KANALLARI KAPANDI, KRİZ DERİNLEŞTİ

Parti içindeki uzlaşma arayışlarının sonuçsuz kaldığına dikkat çeken Gültekin, "Kemal Kılıçdaroğlu hep ılımlı bir çağrı yapmıştı. Bununla alakalı da geçtiğimiz günlerde Genel Merkez’de yaptıkları MYK toplantısı sonrasında parti sözcüsü, bir diyalog çerçevesinde bu sürecin yürütülmesini istemişti. Bu diyalog kanallarının açık kalacağını söylemişti. Ancak Özgür Özel yaptığı açıklamalarda herhangi bir diyalog girişiminde olunmadığını belirtti." sözleriyle taraflar arasındaki kopukluğun altını çizdi.

ÜÇ İSİMLİ MEKİK DİPLOMASİSİ

Kılıçdaroğlu ve Özel arasında yürütülen gizli trafiğe de değinen Oğuzhan Gültekin, "Özellikle bugün gerçekleşecek grup toplantısı için üç ismin Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ile bir mekik diplomasisi yürüttüğünü söyleyebiliriz. Kılıçdaroğlu bu isimlere şahsen teşekkürlerini iletti. Cuma günü gerçekleşen MYK toplantısı sonrası Müslim Sarı, grup toplantısı öncesi veya sonrası bir MYK toplantısının daha yapılacağını belirtmişti." diyerek parti içindeki hareketliliğin sürdüğünü aktardı.

GÖZLER 13.30’DA: "GÜCÜ YETEN KÜRSÜYE ÇIKACAK"

Grup toplantısı saatinin yaklaşmasıyla tüm gözlerin Meclis’teki salona çevrildiğini belirten Gültekin, "Gözler şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleşecek olan grup toplantısına çevrilmiş durumda. Meclis’te 630 kişilik bir salon ayarlandığını ve bu salonun 315’e 315 şeklinde iki gruba da tahsis edildiği bilgisini vermiştik. Kemal Kılıçdaroğlu henüz konutundan ayrılmış değil ama grup toplantısı ve Genel Merkez geçişi öncesi son hazırlıkların tamamlandığını söyleyebiliriz." ifadeleriyle CHP’deki çift başlılık manzarasının sahaya nasıl yansıyacağını aktardı.