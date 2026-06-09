Kılıçdaroğlu ve Özel destekçileri karşı karşıya

CHP’de kurultay süreci yaklaşırken, genel merkez ve değişimciler arasındaki kavga Meclis grup toplantısına taşındı. Özgür Özel destekçileri ile Kılıçdaroğlu yanlıları arasında çıkan sert tartışmalar ve yaşanan izdiham nedeniyle salon adeta kilitlendi. Erken saatlerde salonu dolduran gruplar arasında sözlü atışmalar yaşanırken, Meclis güvenliği olası bir çatışmayı önlemek için olağanüstü önlemler aldı. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, CHP koridorlarında yükselen tansiyonu anbean aktardı.