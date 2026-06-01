01/06/2026 CHP'de kılıçlar grup toplantısı için çekildi! Siyasetin gözü TBMM'de

Alınan mutlak butlan kararı sonrasında CHP'de büyük bir bölünme yaşanırken Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de çalışmalarına başladı. Şu an Manisa Milletvekili konumunda bulunan Özgür Özel ise çalışmalarına TBMM'de devam ederken 2 Haziran Salı günü TBMM'de geniş katılımlı bir grup toplantısı yapacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu cephesi milletvekillerine bir yazı göndererek böyle bir toplantının yapılmayacağını söyledi.

Mutlak butlan kararıyla CHP'de yeni bir siyasi denklem ortaya çıkarken, parti içinde yaşanan gelişmeler dikkat çekici bir boyuta ulaştı. Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu cephesi hızlı bir şekilde harekete geçerek Genel Merkez'de çalışmalarına başladı. Parti yönetiminin geleceğine ilişkin temaslarını yoğunlaştıran Kılıçdaroğlu ve ekibinin, önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritası üzerinde kapsamlı değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, halen Manisa Milletvekili sıfatını taşıyan Özgür Özel ise siyasi faaliyetlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürdürmeye devam ediyor. Özel, 2 Haziran Salı günü TBMM'de geniş katılımlı bir grup toplantısı düzenleyeceğini açıklayarak milletvekillerini Ankara'da bir araya gelmeye davet etti.

Ancak Özel'in bu çağrısına Kılıçdaroğlu cephesinden dikkat çeken bir karşı hamle geldi. Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu'na yakın isimler milletvekillerine yazılı bir bilgilendirme göndererek TBMM'de böyle bir grup toplantısının gerçekleştirilmeyeceğini bildirdi.