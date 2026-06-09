Kılıçdaroğlu'nun konutunda neler oluyor?

CHP’de kurultay sonrası sular durulmuyor, liderlik yarışı grup kürsüsüne taşınıyor. Özgür Özel’in "korsan" olarak nitelendirdiği grup toplantısı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki konutunda hareketli dakikalar yaşanıyor. Kılıçdaroğlu’nun Meclis’teki büyük kapışma öncesi nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu olurken, A Haber Muhabiri Oğuzhan Gültekin konut önünden son durumu ve perde arkasındaki "mekik diplomasisini" tüm detaylarıyla aktardı.