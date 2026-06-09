CHP'de tartışmaların gölgesinde grup toplantısı hazırlığı

CHP’de kurultay sonrası başlayan liderlik yarışı, bugün yerini tam anlamıyla bir güç mücadelesine bıraktı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki ipler kopma noktasına gelirken, her iki ismin de aynı gün ve aynı saatte grup toplantısı çağrısı yapması partiyi kaosa sürükledi. Genel Merkez koridorlarında "meşruiyet" tartışmaları alevlenirken, Özgür Özel cephesinden gelen "korsan toplantı" çıkışı tansiyonu zirveye taşıdı. A Haber İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, CHP Genel Merkezi’ndeki sıcak gelişmeleri ve perde arkasında yaşanan kürsü kavgasını aktardı.