CHP’de hesaplaşma: Baba Ocağı’nda tarihi anların şifreleri A Haber'de

Cumhuriyet Halk Partisi’nde sular durulmuyor, "Baba Ocağı" adeta bir ateş hattına dönüşmüş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu’nun "arınma zamanı" diyerek başlattığı tarihi hamle, CHP Genel Merkezi ve Meclis koridorlarında deprem etkisi yaratırken; Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesinde büyük bir panik yaşanıyor. Şaibeli kongre tartışmaları, meclis kapılarındaki sıcak temaslar ve yeni parti hazırlıklarıyla CHP, Cumhuriyet tarihinin en büyük kaosunun eşiğinde. İşte kirli pazarlıkların ve liderlik savaşının perde arkasındaki tüm şok detaylar