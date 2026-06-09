Meclis önünde CHP'liler arasında gerginlik

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay sonrası yaşanan çift başlı yönetim tartışması, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerilimi zirveye taşıdı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in aynı salonda ve aynı saatte grup toplantısı yapacaklarını açıklamasıyla gözler Meclis'e çevrilirken, iki liderin destekçileri Dikmen Kapısı önünde karşı karşıya geldi. "Hain Kemal" ve "FETÖ'cü Özgür" sloganlarının yükseldiği gergin anlarda tansiyon bir an olsun düşmedi. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin, Meclis önünde yaşanan sıcak gelişmeleri ve kritik dakikaları anbean aktardı.