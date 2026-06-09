CHP grup kürsüsünde 13.30'da kim olacak?

CHP’de genel başkanlık yarışı ve parti içi huzursuzluk TBMM Grup Toplantısı kürsüsüne taşındı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki gerilim zirve yaparken, Meclis koridorlarında daha önce eşi benzeri görülmemiş bir "kürsü savaşı" yaşanıyor. Her iki ismin de aynı gün ve aynı saatte grup toplantısı çağrısı yapmasıyla gözler saat 13.30’a çevrildi. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, Meclis’teki olağanüstü hareketliliği ve CHP içindeki derin krizi tüm detaylarıyla aktardı.