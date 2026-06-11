CANLI | CHP'de parçalanma hamlesi! Gözler PM toplantısında: Özgür Özel ekibi Parti Meclisi'inden istifa etti

Parti içinde yaşanan kaosun gölgesinde toplanacak olan PM, CHP'nin en yüksek karar organı olması sebebiyle büyük önem taşıyor. Toplantıda ele alınacak başlıkların başında ise yönetim krizi ve kurultay takvimi geliyor. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, "CHP yönetimi şu an itibarıyla kritik bir virajdan geçiyor. PM, CHP'nin en önemli karar alma organlarından bir tanesi. Alınacak kararlar ve verilecek mesajlar, parti içinde nasıl bir denge kurulacağının işareti olarak değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "OLAĞAN KURULTAY" HAMLESİ

Mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugünkü toplantıda nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu. Kılıçdaroğlu tarafının süreci zamana yaymak istediği konuşulurken, Fidanverdi, "Mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay sürecini başlatma kararı açıklaması bekleniyor" sözleriyle Kılıçdaroğlu cephesindeki planı aktardı.



ÖZGÜR ÖZEL CEPHESİ "OLAĞANÜSTÜ KURULTAY" DİYOR

Öte yandan, değişimcilerin başını çeken Özgür Özel ve ekibi, delegelerin iradesine başvurulması konusunda ısrarcı. Parti içindeki bölünme, kurultayın yönteminde düğümlenmiş durumda. Arzu Fidanverdi, "Özgür Özel ekibinin PM'den olağanüstü kurultay kararı çıkmasını beklediğini ifade edelim. Kılıçdaroğlu yönetimine göre ise yargı kararı kesinleşmeden olağanüstü kurultay yapılması mümkün değil. Ancak olağan kurultay takviminin başlatılması yönünde bir engel bulunmuyor" değerlendirmesinde bulundu.



DELEGE YAPISI SIFIRLANACAK MI?

Parti içindeki en büyük tartışmalardan biri de mevcut delegelerin durumuna dair. Kılıçdaroğlu kanadı, mevcut yapının hukuki açıdan sakatlandığını iddia ederek "tazelenme" istiyor. Arzu Fidanverdi, "Kılıçdaroğlu kanadı, mutlak butlan kararıyla delege iradesinin sakatlandığını, mevcut delege ile olağanüstü kurultaya gidilemeyeceği için delegenin sıfırdan yenilenmesi gerektiği görüşünü taşıyor" ifadeleriyle partideki delege krizine dikkat çekti.

Saat 13.00'te başlayacak olan bu kritik toplantı, CHP'de yeni dönemin şifrelerini verecek. Tüm bu soruların yanıtları, CHP PM toplantısı sona erdiğinde netlik kazanacak.