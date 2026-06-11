CANLI | CHP'de parçalanma hamlesi! Gözler PM toplantısında: Özgür Özel ekibi Parti Meclisi'inden istifa etti
CHP Genel Merkezi'nde dün (10 Haziran) gerçekleştirilen kritik toplantının ardından 9 milletvekili ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. CHP'deki bu tarihi tanıklık bugünde kritik bir aşamaya geçecek. Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi'ni (PM) acil toplantıya çağırdı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin 9 milletvekilini ihraç etme kararının ardından, Özgür Özel ekibinden 28 Parti Meclisi üyesi istifa etti.
Ana muhalefette sular durulmuyor, krizin dozu her geçen gün artıyor. CHP Genel Merkezi'nde dün yapılan MYK ve bugünkü kritik Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesi partide adeta 'ateş hattı' kuruldu. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin 9 milletvekilini ihraç etme kararının ardından, Özgür Özel ekibinden 28 Parti Meclisi üyesi istifa etti.
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"PM YİNE DE TOPLANACAK"
Özgür Özel ekibi, CHP Parti Meclisi'nden istifa etme kararı aldı. Mutlak Butlan kararıyla göreve döndürülen 57 üyeden 28'i istifa etti."PM YİNE DE TOPLANACAK"
İstifaların ardından açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "PM yine de toplanacak." dedi.
ÖZGÜR ÖZEL EKİBİNDEN PARTİ MECLİSİ'NDEN İSTİFA KARARI
Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin 9 milletvekilini ihraç etme kararının ardından, Özgür Özel'in kurmayları Parti Meclisi'nden (PM) istifa etme kararı aldı. CHP'de Özgür Özel ekibinden 28 Parti Meclisi üyesi istifa etti.
Parti Tüzüğü'ne göre, Parti Meclisi üye sayısının üçte ikinin altına düşmesi halinde 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesi gerekiyor.
KILIÇDAROĞLU'NDAN "OLAĞAN KURULTAY" HAMLESİ
Parti içinde yaşanan kaosun gölgesinde toplanacak olan PM, CHP'nin en yüksek karar organı olması sebebiyle büyük önem taşıyor. Toplantıda ele alınacak başlıkların başında ise yönetim krizi ve kurultay takvimi geliyor. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, "CHP yönetimi şu an itibarıyla kritik bir virajdan geçiyor. PM, CHP'nin en önemli karar alma organlarından bir tanesi. Alınacak kararlar ve verilecek mesajlar, parti içinde nasıl bir denge kurulacağının işareti olarak değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN "OLAĞAN KURULTAY" HAMLESİ
Mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugünkü toplantıda nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu. Kılıçdaroğlu tarafının süreci zamana yaymak istediği konuşulurken, Fidanverdi, "Mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay sürecini başlatma kararı açıklaması bekleniyor" sözleriyle Kılıçdaroğlu cephesindeki planı aktardı.
ÖZGÜR ÖZEL CEPHESİ "OLAĞANÜSTÜ KURULTAY" DİYOR
Öte yandan, değişimcilerin başını çeken Özgür Özel ve ekibi, delegelerin iradesine başvurulması konusunda ısrarcı. Parti içindeki bölünme, kurultayın yönteminde düğümlenmiş durumda. Arzu Fidanverdi, "Özgür Özel ekibinin PM'den olağanüstü kurultay kararı çıkmasını beklediğini ifade edelim. Kılıçdaroğlu yönetimine göre ise yargı kararı kesinleşmeden olağanüstü kurultay yapılması mümkün değil. Ancak olağan kurultay takviminin başlatılması yönünde bir engel bulunmuyor" değerlendirmesinde bulundu.
DELEGE YAPISI SIFIRLANACAK MI?
Parti içindeki en büyük tartışmalardan biri de mevcut delegelerin durumuna dair. Kılıçdaroğlu kanadı, mevcut yapının hukuki açıdan sakatlandığını iddia ederek "tazelenme" istiyor. Arzu Fidanverdi, "Kılıçdaroğlu kanadı, mutlak butlan kararıyla delege iradesinin sakatlandığını, mevcut delege ile olağanüstü kurultaya gidilemeyeceği için delegenin sıfırdan yenilenmesi gerektiği görüşünü taşıyor" ifadeleriyle partideki delege krizine dikkat çekti.
Saat 13.00'te başlayacak olan bu kritik toplantı, CHP'de yeni dönemin şifrelerini verecek. Tüm bu soruların yanıtları, CHP PM toplantısı sona erdiğinde netlik kazanacak.
CHP'DE KRİTİK GÜN! GÖZLER PM TOPLANTISINDA
CHP Genel Merkezi'nde dün (10 Haziran) gerçekleştirilen kritik toplantının ardından 9 milletvekili ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. CHP'deki bu tarihi tanıklık bugünde kritik bir aşamaya geçecek. Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi'ni (PM) acil toplantıya çağırdı. A Haber muhbiri İlter Yeşiltaş, "Parti Meclisi toplanacak ve MYK'nın talebi üzerine bu isimlerle ilgili ihraç kararı verilecektir" sözleriyle sürecin nasıl işleyeceğini aktardı.
CHP içinde kılıçların çekildiği dün 9 isim tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi ve görevden alındı.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı açıklamasında "9 arkadaşımız, parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere YDK'ya sevk edilmiş bulunuyor." dedi.
Özgür Özel ile ilgili de konuşan Sarı, "Özel ile ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan ihraç kararı sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Şaibeli olan para pul işine giren aklanıp gelsin" açıklaması geldi.
CHP'de 9 isim tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi ve görevden alındı.
KRİTİK PARTİ MECLİSİ : BÜYÜK GÜN
CHP'deki bu tarihi tanıklık bugünde kritik bir aşamaya geçecek. Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi'ni (PM) acil toplantıya çağırdı.
A Haber muhbiri İlter Yeşiltaş, "Parti Meclisi toplanacak ve MYK'nın talebi üzerine bu isimlerle ilgili ihraç kararı verilecektir" sözleriyle sürecin nasıl işleyeceğini aktardı. Parti tüzüğüne göre, milletvekilleri ve belediye başkanları hakkındaki ihraç kararlarının PM oylamasıyla netleşmesi gerekiyor.
SAYISAL ÜSTÜNLÜK SAVAŞI: KİMİN KAÇ ÜYESİ VAR?
PM içindeki dengeler ise adeta bir satranç tahtasına dönüşmüş durumda. Kılıçdaroğlu cephesi sayısal üstünlükten emin görünürken, diğer kanat da geri adım atmıyor. İlter Yeşiltaş, "Genel Merkez kaynakları, 31 Parti Meclisi üyesinin kendilerinden yana olduğunu ifade ediyorlar" şeklinde konuştu.