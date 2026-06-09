Gazeteci Mahmut Övür, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal medya üzerinden yaptığı, “Yaşananlar CHP’nin iç meselesi değil” açıklamasında değinerek şunları söyledi:

"Tabii öyle diyecek, kendisini öyle savunma noktasına getirecekler çünkü sonuçta siyaset yapıyorlar. Özgür Özel’in ‘Biz burada yolsuzluk yaptık, siyasete kirliliği karıştırdık, arkadaşlarımız belediyelerden rüşvet aldı’ diyecek hali yok"

Övür, Özel’in siyaset tarzını tanımlarken, Mahmut Övür, "Siyasi argüman üzerinden kendisini savunuyor, o yüzden ben deminden beri söylüyorum; popülist, post-truth (gerçek sonrası) siyaset uyguluyor" şeklinde konuştu. Özgür Özel’in, onlarca itirafçının geri adım attığı yönündeki iddialarına da değinen Övür, Mahmut Övür, "Bunun neresinden tutacaksınız? Bir gerçek bir şey söylüyor mu? Söylemiyor" ifadelerini kullandı.

24 YILLIK TANIĞIN GÖZÜNDEN CHP: SİYASET ÜRETEMEYEN BİR YAPI

CHP’nin yıllardır süregelen kronik sorunlarına dikkat çeken Mahmut Övür, partinin AK Parti karşısında gerçek bir alternatif oluşturamadığını belirtti. Mahmut Övür, "Ben 24 yıldır yazıyorum, CHP ile ilgili de çok yazı yazan birisiyim. En yoğun dile getirdiğim mesele şuydu: Siyaset üretin! AK Parti'ye kimse muhatabınız, onun karşısında toplumun nefes alabileceği, en azından farklı bir parti vardır diye yönelebilecek bir partiye dönüşün" sözleriyle ana muhalefetin vizyonsuzluğunu eleştirdi. Partinin bölünmüşlüğünün yeni bir durum olmadığını söyleyen Övür, Mahmut Övür, "CHP zaten ruhen de bölünmüş, fiziken de bölünmüş. Bu bugüne ait de değil, geçmişte de böyleydi. Hep kliklerle, hizipler üzerinden kendisini tarif etmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.

EKREM İMAMOĞLU’NUN VESAYETİ VE YOLSUZLUK DOSYALARI

CHP’deki en büyük sorunun "siyasi vesayet" olduğunu belirten Övür, Ekrem İmamoğlu ismine dikkat çekti. Mahmut Övür, "Partiyi kirletme açısından temel problemin olduğu ve vesayeti de oluşturan, Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ya; Özgür Özel bir vesayet altındadır. Ekrem İmamoğlu vesayeti... Suç örgütü lideri olmaktan yargılanıyor ve hakkında hakikaten akla izana gelmeyen iddialar var" ifadelerini kullandı. İmamoğlu hakkındaki iddiaların sadece mal varlığıyla sınırlı olmadığını hatırlatan Övür, Mahmut Övür, "Sadece üç villadan bahsetmiyorum; toprak dökümünden tutun da jet-fatura işlerine kadar onlarca iddia var. Şimdi bunun vesayeti altında bir CHP Genel Başkanlığı düşünün, bu yolculuğu götüremezler" sözleriyle partinin geleceğine dair karanlık bir tablo çizdi.

İHRAÇ LİSTESİ VE PARTİ İÇİ TASFİYE OPERASYONU

Programda, Kemal Kılıçdaroğlu kanadının tasfiye edilmek istendiği ve bir "ihraç listesinin" masada olduğu konuşuldu. Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer gibi isimlerin hedefte olduğu belirtilirken, ihraç sürecinin nasıl işleyeceği tartışıldı. Mahmut Övür, "Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bir karar verir, o tedbirli disiplin kuruluna ihraç ederse Parti Meclisi’ne gitmeden böyle bir yol olabilir mi? Bu isimleri partiden ihraç edecekler" diyerek, parti içindeki büyük temizlik operasyonunun sinyallerini verdi.

SANDIKTA ŞOK ETKİSİ: CHP’NİN KALESİNDE BÜYÜK ÇÖKÜŞ

Son yapılan yerel ara seçim sonuçlarını analiz eden Övür, Özgür Özel ve ekibinin uğradığı büyük hezimeti rakamlarla açıkladı. Özgür Özel’in erken seçimi zorlamak için bu seçimleri bir koz olarak kullanmak istediğini ancak evdeki hesabın çarşıya uymadığını belirten Mahmut Övür, "O kadar büyük hava attılar ki... Bu seçimler alınırsa iktidarı daha çok zorlar dediler. Özgür Özel bizzat gitti miting yaptı, ‘bana oy verin’ dedi. Peki sonuç ne oldu? 5-1!" şeklinde konuştu. Özellikle Kılıçdaroğlu’nun geçmişte %96 oy aldığı bölgelerdeki düşüşe dikkat çeken Övür, Mahmut Övür, "O yer öyle bir yer ki Kemal Kılıçdaroğlu'na %96 oy verilen bir yer, CHP'ye oyu ise %84. Peki orada CHP şimdi kaç aldı? %52. AK Parti kaç aldı? %42! Yani AK Parti oyunu %2’den %42’ye çıkardı. Bu inanılmaz bir gösterge" ifadeleriyle CHP tabanındaki büyük kopuşu deşifre etti.

MİLLET ÇÖZÜMÜN ADRESİNİ BİLİYOR: AK PARTİ 10 PUAN ÖNDE!

Tüm algı operasyonlarına ve yaratılmaya çalışılan mağduriyet edebiyatına rağmen halkın gerçeği gördüğünü söyleyen Övür, anket sonuçlarına atıfta bulundu. Mahmut Övür, "En önemli sorun ne? Ekonomi deniyor değil mi? Peki kim çözer Türkiye'nin meselesini dendiğinde; AK Parti ile CHP arasındaki oy farkı en az 5'tir ama benim gördüğüm birçok araştırmada 10 puan fark var. Yani millet, problemin nereden kaynaklandığını da biliyor ama kimin çözeceğini de biliyor" sözleriyle, halkın CHP yönetimine güvenmediğini belirtti. Son olarak Özgür Özel ve İmamoğlu ekibinin stratejisini eleştiren Övür, Mahmut Övür, "Bu ekip bir algı oluşturarak, sürekli bir gerilim yaratarak, sürekli kendisini mağdur göstermeye çalışarak bir yolculuk yapmak istiyorlar ama o yolculuk AK Parti'nin 2001'deki yolculuğu gibi olmayacak. Üzerlerindeki yük kıyaslanmayacak kadar ağırdır" diyerek sözlerini noktaladı.