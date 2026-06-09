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CHP'de kürsü kapma gerilimi! Kılıçlar çekildi | Partide Silivri gölgesi: "İmamoğlu talimat vermeseydi Özel gitmezdi"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP'de kürsü kapma gerilimi! Kılıçlar çekildi | Partide Silivri gölgesi: "İmamoğlu talimat vermeseydi Özel gitmezdi"

CHP, mahkemenin kurultaya ilişkin verdiği "mutlak butlan" kararı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuken göreve dönmesinin ardından, TBMM çatısı altında tarihin en sıra dışı krizlerinden biri yaşanıyor. Sabah saatlerinde yaşanan gerilimin ardından Kılıçdaroğlu, açıklamasını CHP Genel Merkezi'nde yaptı. İplerin gerildiği parti içi krizde A Haber'de uzman isimler çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

CHP, mahkemenin kurultaya ilişkin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından siyasi tarihinin en kritik süreçlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Karar doğrultusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuken yeniden genel başkanlık görevine dönmesi parti içinde yeni bir tartışma başlatırken, gözler TBMM'deki grup toplantısına çevrildi. Toplantı öncesinde Ankara kulislerinde tansiyon yükselirken, Kılıçdaroğlu konuşmasını parti genel merkezinde yapacağını açıkladı. Özgür Özel'in ise grup toplantısında milletvekillerine hitap etmek üzere TBMM'de kürsüye çıktı.

AHABER.COM.TR SICAK GELİŞMELERİ ANBEAN AKTARDI

CANLI ANLATIM

23:17

MUHALEFETTE POPÜLİST VE GERÇEK DIŞI SİYASET

Gazeteci Mahmut Övür, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal medya üzerinden yaptığı, “Yaşananlar CHP’nin iç meselesi değil” açıklamasında değinerek şunları söyledi:

"Tabii öyle diyecek, kendisini öyle savunma noktasına getirecekler çünkü sonuçta siyaset yapıyorlar. Özgür Özel’in ‘Biz burada yolsuzluk yaptık, siyasete kirliliği karıştırdık, arkadaşlarımız belediyelerden rüşvet aldı’ diyecek hali yok"

CHP'DE KİRLİ PAZARLIKLAR VE VESAYET SAVAŞI: MASKELERİ TEK TEK DÜŞTÜ

Övür, Özel’in siyaset tarzını tanımlarken, Mahmut Övür, "Siyasi argüman üzerinden kendisini savunuyor, o yüzden ben deminden beri söylüyorum; popülist, post-truth (gerçek sonrası) siyaset uyguluyor" şeklinde konuştu. Özgür Özel’in, onlarca itirafçının geri adım attığı yönündeki iddialarına da değinen Övür, Mahmut Övür, "Bunun neresinden tutacaksınız? Bir gerçek bir şey söylüyor mu? Söylemiyor" ifadelerini kullandı.

24 YILLIK TANIĞIN GÖZÜNDEN CHP: SİYASET ÜRETEMEYEN BİR YAPI

CHP’nin yıllardır süregelen kronik sorunlarına dikkat çeken Mahmut Övür, partinin AK Parti karşısında gerçek bir alternatif oluşturamadığını belirtti. Mahmut Övür, "Ben 24 yıldır yazıyorum, CHP ile ilgili de çok yazı yazan birisiyim. En yoğun dile getirdiğim mesele şuydu: Siyaset üretin! AK Parti'ye kimse muhatabınız, onun karşısında toplumun nefes alabileceği, en azından farklı bir parti vardır diye yönelebilecek bir partiye dönüşün" sözleriyle ana muhalefetin vizyonsuzluğunu eleştirdi. Partinin bölünmüşlüğünün yeni bir durum olmadığını söyleyen Övür, Mahmut Övür, "CHP zaten ruhen de bölünmüş, fiziken de bölünmüş. Bu bugüne ait de değil, geçmişte de böyleydi. Hep kliklerle, hizipler üzerinden kendisini tarif etmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.

EKREM İMAMOĞLU’NUN VESAYETİ VE YOLSUZLUK DOSYALARI

CHP’deki en büyük sorunun "siyasi vesayet" olduğunu belirten Övür, Ekrem İmamoğlu ismine dikkat çekti. Mahmut Övür, "Partiyi kirletme açısından temel problemin olduğu ve vesayeti de oluşturan, Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ya; Özgür Özel bir vesayet altındadır. Ekrem İmamoğlu vesayeti... Suç örgütü lideri olmaktan yargılanıyor ve hakkında hakikaten akla izana gelmeyen iddialar var" ifadelerini kullandı. İmamoğlu hakkındaki iddiaların sadece mal varlığıyla sınırlı olmadığını hatırlatan Övür, Mahmut Övür, "Sadece üç villadan bahsetmiyorum; toprak dökümünden tutun da jet-fatura işlerine kadar onlarca iddia var. Şimdi bunun vesayeti altında bir CHP Genel Başkanlığı düşünün, bu yolculuğu götüremezler" sözleriyle partinin geleceğine dair karanlık bir tablo çizdi.

İHRAÇ LİSTESİ VE PARTİ İÇİ TASFİYE OPERASYONU

Programda, Kemal Kılıçdaroğlu kanadının tasfiye edilmek istendiği ve bir "ihraç listesinin" masada olduğu konuşuldu. Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer gibi isimlerin hedefte olduğu belirtilirken, ihraç sürecinin nasıl işleyeceği tartışıldı. Mahmut Övür, "Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bir karar verir, o tedbirli disiplin kuruluna ihraç ederse Parti Meclisi’ne gitmeden böyle bir yol olabilir mi? Bu isimleri partiden ihraç edecekler" diyerek, parti içindeki büyük temizlik operasyonunun sinyallerini verdi.

SANDIKTA ŞOK ETKİSİ: CHP’NİN KALESİNDE BÜYÜK ÇÖKÜŞ

Son yapılan yerel ara seçim sonuçlarını analiz eden Övür, Özgür Özel ve ekibinin uğradığı büyük hezimeti rakamlarla açıkladı. Özgür Özel’in erken seçimi zorlamak için bu seçimleri bir koz olarak kullanmak istediğini ancak evdeki hesabın çarşıya uymadığını belirten Mahmut Övür, "O kadar büyük hava attılar ki... Bu seçimler alınırsa iktidarı daha çok zorlar dediler. Özgür Özel bizzat gitti miting yaptı, ‘bana oy verin’ dedi. Peki sonuç ne oldu? 5-1!" şeklinde konuştu. Özellikle Kılıçdaroğlu’nun geçmişte %96 oy aldığı bölgelerdeki düşüşe dikkat çeken Övür, Mahmut Övür, "O yer öyle bir yer ki Kemal Kılıçdaroğlu'na %96 oy verilen bir yer, CHP'ye oyu ise %84. Peki orada CHP şimdi kaç aldı? %52. AK Parti kaç aldı? %42! Yani AK Parti oyunu %2’den %42’ye çıkardı. Bu inanılmaz bir gösterge" ifadeleriyle CHP tabanındaki büyük kopuşu deşifre etti.

MİLLET ÇÖZÜMÜN ADRESİNİ BİLİYOR: AK PARTİ 10 PUAN ÖNDE!

Tüm algı operasyonlarına ve yaratılmaya çalışılan mağduriyet edebiyatına rağmen halkın gerçeği gördüğünü söyleyen Övür, anket sonuçlarına atıfta bulundu. Mahmut Övür, "En önemli sorun ne? Ekonomi deniyor değil mi? Peki kim çözer Türkiye'nin meselesini dendiğinde; AK Parti ile CHP arasındaki oy farkı en az 5'tir ama benim gördüğüm birçok araştırmada 10 puan fark var. Yani millet, problemin nereden kaynaklandığını da biliyor ama kimin çözeceğini de biliyor" sözleriyle, halkın CHP yönetimine güvenmediğini belirtti. Son olarak Özgür Özel ve İmamoğlu ekibinin stratejisini eleştiren Övür, Mahmut Övür, "Bu ekip bir algı oluşturarak, sürekli bir gerilim yaratarak, sürekli kendisini mağdur göstermeye çalışarak bir yolculuk yapmak istiyorlar ama o yolculuk AK Parti'nin 2001'deki yolculuğu gibi olmayacak. Üzerlerindeki yük kıyaslanmayacak kadar ağırdır" diyerek sözlerini noktaladı.

21:35

A HABER'DE ÇARPICI YORUM: İMAMOĞLU ÖZEL'E 'CHP GRUBU'NA GİT" DEDİ

A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci Mustafa Ertekin, CHP’deki mevcut durumu analiz ederek, "CHP ikiye bölünmüş durumda ama bir de bunu bölen var. CHP’nin içerisinde üçüncü bir el var" ifadelerini kullandı.

Bu gizemli elin varlığının Özgür Özel’in tutarsızlıklarından anlaşıldığını belirten Ertekin, "Özgür Özel Bey'in sürekli fikir değiştirmesinden bunu anlıyoruz. Akşamı sabahına uymayan bir Özgür Özel profiliyle karşı karşıyayız" sözleriyle partideki irade karmaşasına dikkat çekti.

 

CHP'de kürsü kapma gerilimi! Kılıçlar çekildi | Partide Silivri gölgesi: "İmamoğlu talimat vermeseydi Özel gitmezdi" - 1

SOKAK ÇAĞRILARININ VE KİRLİ EMELERE GEÇİT VERMEYECEĞİZ ÇIKIŞININ PERDE ARKASI

Daha önce sokak hareketliliği ve yakılmak istenen ateşle ilgili uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Ertekin, "Sokak çağrılarından, eğitim alan insanlardan ve bunları kimlerin organize ettiğinden bahsetmiştim. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bugünkü mesajına baktığımızda, Meclis’e gitmeyeceğini belirten tweet’ini görüyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun tweet’indeki detaylara değinen Ertekin "Kılıçdaroğlu, 'Topyekün bir halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz' diyor" şeklinde konuştu.

CUMARTESİ GECESİ ATILAN O MESAJLARDA NE VARDI?

Kemal Kılıçdaroğlu ile doğrudan irtibat halinde olduğunu belirten Ertekin "Sayın Kılıçdaroğlu ile Cumartesi akşamı mesajlaştık. Kendisi Meclis’e gitmeye kararlıydı. 'Tabii ki gideceğim Mustafa Bey' dedi. Aynen bu şekilde ifade etti" sözleriyle süreci aktardı.

Ertekin, Kılıçdaroğlu'nun başlangıçta Meclis'te olma niyetini net bir şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.

SİLİVRİ’DEKİ ‘ABİ’DEN GELEN KESİN TALİMAT

Kararın nasıl ve neden değiştiğini açıklayan Ertekin "Pazartesi öğleden sonraya geldiğimizde ne oldu? Pazar akşamı Özgür Özel Bey’in morali bozuldu, ara seçimlerden aldığı sonuçla morali çöktü. İşte o üçüncü el, yani Silivri’deki abisi devreye girdi" dedi.

Özgür Özel’in Silivri’ye yaptığı sık ziyaretlere değinen Ertekin "Baba oğul olsalar her Çarşamba ziyaret etmez bir insan, ama Özgür Özel onu lider gördüğü için ediyor. Oradan gelen talimatla 'bu şeye kesinlikle izin verilmesin' denildi" ifadelerini kullandı.

 

CHP'de kürsü kapma gerilimi! Kılıçlar çekildi | Partide Silivri gölgesi: "İmamoğlu talimat vermeseydi Özel gitmezdi" - 2

EKREM İMAMOĞLU VE ‘KİRLİ DELEGELER’ MESELESİ

Parti içindeki güç dengelerinin çok karmaşık olduğunu belirten  Ertekin, "Özgür Özel aslında burada ikna edilmişti. Hatta bu kirli olarak gördüğü 'pavillon delegelerini' ve birtakım soruşturmalara konu olan belediye başkanlarının hamisi durumundaki Ekrem İmamoğlu’ndan birazcık uzaklaştırma arzusu vardı" şeklinde konuştu. Ertekin, Kılıçdaroğlu’nun "kirlilik" olarak nitelendirdiği bu yapılarla olan mücadelesinin Özel tarafından da kısmen desteklendiğini ima etti.

ARACILAR VASITASIYLA GELEN ‘MUHARREM İNCE’ KORKUSU

İki lider arasındaki görüşme trafiğinin perde arkasını anlatan Ertekin "Özgür Özel zaten söyledi, direkt konuşmayacaklar, aracılarla konuşacaklar. Sayın Kılıçdaroğlu, 'Ben Muharrem İnce’nin durumuna düşmek istemem' diyerek bu vekiller ve aracılar vasıtasıyla mesajını iletmiştir" dedi.

Ertekin, parti içi çekişmenin ve kurumsal kimliğin zarar görmemesi adına yapılan bu "dolaylı" diplomasinin altını çizdi.

SİNSİ PLAN: ÖNCE PARTİ, SONRA İKTİDAR!

Türk siyasi hayatı için son derece tehlikeli bir sürecin işlediğini belirten Ertekin, "Sinsi plan şuydu; Sayın Kılıçdaroğlu’nun da 'etrafımda fark edemedim' dediği birtakım yapılar, ilk önce partiyi, sonra iktidarı, daha sonra dünyadan destek veren Brüksel’deki abilerini, Londra’daki yandaşlarını ve İspanya’daki yoldaşlarını mutlu edecek adımlar atmaktı" ifadeleriyle küresel bağlantılara işaret etti.

Ertekin, bu sinsi planın Türkiye’yi hedef alan tarihi bir tehdit olduğunu vurguladı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN ‘SUÇLULUK PSİKOLOJİSİ’ VE HEDEF ŞAŞIRTMA ÇABALARI

Özgür Özel’in her bulduğu mikrofona bir gün Kılıçdaroğlu’nu, bir gün Cumhurbaşkanını, bir gün ise Akın Gürlek’i hedef alan sözler sarf etmesini değerlendiren Ertekin "Buna psikolojide suçluluk psikolojisi denir. Yükü kaldıramıyor, kaldıramayınca bahaneyi ayakkabıda, pantolonda buluyor. Aslında kendi güçsüzlüğünü görmeyen bir Özgür Özel profili var" dedi.

Ertekin, Özel’in ruh halinden bir gazeteci olarak şüpheli olduğunu belirterek, CHP’nin iradesinin tamamen Silivri’nin elinde olduğunu Ertekin, "Şu anda kurultaya gidiyoruz dese bile delege hakimiyeti Silivri’dekinin elinde" sözleriyle aktardı.

KILIÇDAROĞLU’NUN ‘ARINMA’ VAADİ VE KURULTAY ÇIKMAZI

Kılıçdaroğlu’nun partiye dönüş amacını net bir şekilde tanımlayan Ertekin, "Sayın Kılıçdaroğlu, 'Ben yüzyıllık partiyi bu duruma düşürenlerden hesap soracağım, arındıracağım' diyor. Ancak arınma sadece kurultayda olmaz; mahalle, ilçe ve il kongrelerinden başlayan bir süreçtir" değerlendirmesinde bulundu.

Ertekin, iradesi fesada uğratılmış delegelerle yapılacak bir değişimin "arınma" değil, sadece bir "tekrar" olacağını sözlerine ekledi.

15:30

CHP'Lİ 72 İL BAŞKANINDAN KURULTAY AÇIKLAMASI

CHP'li 72 il başkanı, "Partimizin kurultayının yapılacağı tarih 25 Temmuz 2026'dan önce olmalıdır ve bir an önce ilan edilmelidir" açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve beraberindeki 72 il başkanı, TBMM'de ortak açıklama yaptı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bugün demokrasimize ve sandığımıza sahip çıktığımız kritik günde; grup genel kurul toplantımızı onurlandıran, 2 milyon üyemiz ve örgütlerimiz adına 72 il başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE KURULTAY, SONRA İKTİDAR"
Ardından 72 il başkanının ortak açıklamasını CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu okudu. Tanburoğlu, "Türkiye'nin kaybedecek vakti yok, önce kurultay, sonra iktidar. Atamızın emaneti Cumhuriyetimizin kurucusu partimiz, AKP iktidarının siyasi çıkarları uğruna, demokrasi tarihimizde hiç görülmemiş şekilde felç edilmeye çalışılıyor. Partimiz; atlattığı büyük badirelerde, bu gibi dönemlerde ne yapacağını kurumsal hafızasına kazımıştır. CHP kurulduğu günden yana kongreler, kurultaylar partisidir. İktidar tarafından kurgulanmış gerilimin mahkeme salonlarından sokaklara taşmasını engellemenin yolu, meşru rekabet arenası olan kurultayımızın toplanmasıdır. Tarihimiz boyunca olduğu gibi tüm oyunları bozmak için kendi öz gücümüze, üyelerimizin ve delegelerimizin iradesine dönmek zorundayız. Çünkü mesele partimizin iç meselesi değildir. Partimizde bir ikilik, çekişme ve kavga yoktur. Mesele memleketimizdir, milletimizin iradesidir. Partimizin kurultayının yapılacağı tarih, 25 Temmuz 2026'dan önce olmalıdır ve bir an önce ilan edilmelidir. 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' şiarımızla açık biçimde ilan ediyoruz. CHP'de egemenlik kayıtsız, şartsız örgütündür. Seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayımız ise milletimizin oylarıyla seçilen Ekrem İmamoğlu'dur. Üyelerimizin, seçmenlerimizin ve ceberrut iktidara karşı birleşen halkımızın partimizden beklentisi iktidar yürüyüşüne devam etmesidir. 81 ilde örgütlerimiz kurultaya da iktidara hazırdır. 2 milyon üyemizin iradesi, CHP'yi bu cendereden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü tüm gücüyle sürdürecek kudrete sahiptir. En son sözümüz ise 'halkın dediği olur" diye konuştu. (DHA)

 

 

 

13:36

ÖZGÜR ÖZEL: BURADA KONUŞMAK BİR ZAFER DEĞİL

Özel'in konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:

"Bu konuşmayı bir zafer olarak görmüyorum ancak bu kürsüde seçilmiş genel başkanının konuşma yapmasının sağlanması, Dikmen Kapı önündeki binlerin Türkiye'deki milyonların yüreklerindeki demokrasi, ülke ve parti sevgisindendir. Sizleri kutluyorum. Biz demokrasi fikrinin insanlarıyız, sandığa inanırız. Seçene ve seçilene saygılıyız. Onun için bugün buradaki duruş çok anlamlıdır.

"Bir zafer değil, bir bütünün diğerleri kadar kıymetli bir parçasıdır. Teslim olmamaktır. Direnmektir. Bütün ülkenin geleceğini düşünenlerin birlikteliğinin zaferidir."

13:17

KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZ'DE!

Mahkeme kararıyla görevine dönen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük bir merakla beklenen grup toplantısı öncesinde partisinin genel merkezine ulaştı.

TBMM yerine Genel Merkez binasında yapılacağı açıklanan toplantı için hazırlıklar tamamlanırken, Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarıyla yapacağı kritik değerlendirmenin ardından kameralar karşısına geçmesi bekleniyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş CHP Genel Merkezi'ndeki son detayları aktardı.

Kılıçdaroğlu’nun binaya girişiyle ilgili detayları paylaşan A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun aracı şu an itibarıyla Genel Merkez otoparkından giriş yaptı, kendisi otoparktan doğrudan 12. kattaki makam odasına çıkacak" sözleriyle o sıcak anları aktardı. Kılıçdaroğlu’nun makam odasında kurmaylarıyla bir araya gelerek bugün yaşanan gelişmeleri ve süreci kapsamlı bir şekilde masaya yatıracağı öğrenildi.

"KARDEŞ KANININ AKMASINI ENGELLEDİ"

Grup toplantısının alışılmışın dışında bir mekan tercihiyle Genel Merkez’de yapılacak olmasının arkasındaki sebep de netleşmeye başladı. İlter Yeşiltaş, sürece dair görüştüğü önemli bir ismin değerlendirmesini paylaşırken, Kılıçdaroğlu’na yakın bir milletvekilinin, "Genel başkanımız kardeş kanının akmasını engelledi" ifadelerini kullandığını belirterek, sabah saatlerinde TBMM’de yaşanan hareketli dakikaların ve gerginliğin bu kararda etkili olduğunu bildirdi.

MİLLETVEKİLLERİ YERİNİ ALDI: SAAT 14.00 İŞARETİ

Kılıçdaroğlu’nun partiye gelişinden çok daha önce destekçilerinin binaya akın ettiği görüldü. Hazırlıkların devam ettiğini bildiren Yeşiltaş, "Kılıçdaroğlu’nu destekleyen milletvekilleri dakikalar öncesinde Genel Merkez’e gelerek yerlerini aldılar" dedi.

Makam katındaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından programın işleyişi hakkında bilgi veren Yeşiltaş, "Saatler 14.00’ü gösterdiğinde Kılıçdaroğlu konferans salonunda partililerle bir araya gelecek" bilgisini paylaştı.

13:12

KILIÇDAROĞLU KONUTUNDAN AYRILDI!

CHP Genel Merkez'inde grup toplantısı gerçekleştirecek olan Kemal Kılıçdaroğlu konutundan ayrıldı.
13:05

CHP’DE TARİHİ HESAPLAŞMA

Cumhuriyet Halk Partisi’nde sular durulmuyor, "Baba Ocağı" adeta bir ateş hattına dönüşmüş durumda! Kemal Kılıçdaroğlu’nun "arınma zamanı" diyerek başlattığı tarihi hamle, CHP Genel Merkezi ve Meclis koridorlarında deprem etkisi yaratırken; Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesinde büyük bir panik yaşanıyor. Şaibeli kongre tartışmaları, meclis kapılarındaki sıcak temaslar ve yeni parti hazırlıklarıyla CHP, Cumhuriyet tarihinin en büyük kaosunun eşiğinde! İşte kirli pazarlıkların ve liderlik savaşının perde arkasındaki tüm şok detaylar.

CHP’DE TARİHİ HESAPLAŞMA

SICAK TEMAS: GENEL MERKEZDE BARİKATLAR VE POSTER SAVAŞLARI
Ankara’da tansiyon bir an olsun düşmezken, CHP Genel Merkezi’nde adeta bir "savaş hali" hakim. Gazeteci Bülent Erandaç, "Yıllardan beri CHP’yi takip eden, CHP içindeki hizip kavgalarına ve skandallara tanık olmuş bir gazeteci olarak, bu olayların bu noktaya geleceğini son 15 günden beri yazıyoruz; Özgür Özel ve arkadaşları mahkeme kararını tanımayarak genel merkezi işgal ettiler, barikatlar kurdular ve içeri kimseyi sokmayız dediler" ifadelerini kullandı. Bu gergin bekleyiş sürerken, binadaki Özgür Özel afişlerinin indirilerek yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun posterlerinin asılması, partideki güç dengelerinin nasıl sarsıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bülent Erandaç, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘şimdi arınma zamanı’ yazan o posterinin alt metninde aslında çok önemli ve dikkat çekici yorumlar yapılabilir" sözleriyle partideki köklü değişimin sinyallerini verdi.


ŞAİBELİ KONGRE VE HUKUKİ DEPREM: ÖZGÜR ÖZEL’İN MEŞRUİYETİ SORGULANIYOR
CHP’deki liderlik tartışmasının temelinde yatan hukuki süreç, partiyi tam anlamıyla bir kördüğüme itmiş durumda. Bülent Erandaç, "Özgür Özel seçilmedi; hileyle, desiseyle, yolsuzlukla ve para dağıtmakla yapılan şaibeli bir kongrede seçildi, ancak o kongre iptal edildi" şeklinde konuştu. Hukuki sürecin Kılıçdaroğlu lehine işlediğini vurgulayan Erandaç, "Şu anda Özgür Özel, CHP Genel Başkanı değildir; kanun açıkça ilan etti ki Yargıtay’ın vereceği son karara kadar Kemal Kılıçdaroğlu seçilmiş birisidir, kelimeleri çok iyi seçiyorlar ama gerçek budur" ifadelerini kullandı. 2023 yılındaki kongrede 443 delegenin isminin usulsüzlüklere karıştığını belirten uzmanlar, partinin aslında bir "kayyum" ya da "çağrı heyeti" eşiğinde olduğunu ifade ediyor.


MECLİS KAPILARINDA DEHŞET ANLARI: KILIÇDAROĞLU’NA BARİKAT!
CHP içindeki kavga sadece genel merkezle sınırlı kalmadı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kapıları da bu büyük hesaplaşmaya sahne oldu. Seta Siyaset Araştırmaları Direktörü Cem Duran Uzun, "Özgür Özel ve ekibinin özellikle bu mücadeleyi partiye yapılmış bir darbe veya yargı müdahalesi gibi sunma eğiliminde olduğunu, polis müdahalesi olsun da mağduriyet görüntüsü çıkayım diye uğraştıklarını görüyoruz" sözleriyle yaşananların perde arkasındaki stratejiyi deşifre etti. Bülent Erandaç ise yaşanan skandalı, "Bugün Kemal Bey’i meclise sokmadılar; içeriye 1500 tane isim getireceklerdi, meclis bahçesinde miting yapacaklardı ama Meclis Başkanı Numan Bey bu sokak hareketlerine izin vermeyerek büyük bir tehlikeyi önledi" ifadeleriyle aktardı.


MANSUR YAVAŞ’IN DENGE OYUNU VE PERŞEMBE GÜNÜ KRİZİ
Partideki güç savaşında Mansur Yavaş’ın konumu, her iki taraf için de hayati önem taşıyor. Bülent Erandaç, "Mansur Yavaş şu anda bir denge politikası gütmeye çalışıyor ama benim kanaatim Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında daha çok yer alacağı yönündedir; çünkü Yavaş, Özgür Özel’in kuracağı bir yapıya geçmeyecektir" şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu’nun Yavaş’ın sağduyu çağrısını alıntılayarak yaptığı hamle, parti içindeki dengeleri sarsarken; gözler Perşembe günü yapılacak Parti Meclisi toplantısına çevrildi. Cem Duran Uzun, "Genel başkan meclis grubu dışında kalsa bile partinin bütçesini ve hukuk birimini yönetme yetkisine sahiptir; bu da Kılıçdaroğlu etrafında güçlü bir toparlanmayı beraberinde getirecektir" sözleriyle Kılıçdaroğlu’nun elindeki kozları hatırlattı.


İMAMOĞLU’NDAN YENİ PARTİ BOMBASI: CEM UZAN İLE PARİS PAZARLIĞI!
CHP’deki kaosun en çarpıcı iddiası ise Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yeni parti hazırlıkları oldu. Bülent Erandaç, "Ekrem İmamoğlu’nun arkadaşları partilerini kurdular, isimlerini belirlediler; Büyük Yürüyüş Partisi ve İstiklal Partisi isimleri üzerinde duruyorlar, hatta iki gün önce Paris’te Cem Uzan ile görüşme yaptılar" iddiasıyla siyaset gündemini sarstı. İmamoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı çok daha sert bir dil kullandığını belirten Cem Duran Uzun ise, "İmamoğlu’nun daha kopuşa yönelik mesajlar verdiğini ve Özgür Özel’in de İmamoğlu ile yaptığı görüşmeler sonrası tonunu yükselttiğini görüyoruz" dedi.


ANA MUHALEFET KOLTUĞU TEHLİKEDE: DEM PARTİ İKİNCİ PARTİ Mİ OLUYOR?
Partideki milletvekili istifalarının CHP’yi Meclis’te üçüncü sıraya düşürme riski olduğu uyarısı yapıldı. Bülent Erandaç, "Eğer 52 milletvekili ayrılıp yeni bir grup kurarsa, parlamentoda DEM Parti ikinci parti konumuna gelecek ve ana muhalefet partisi pozisyonunu alacaktır" sözleriyle CHP’nin karşı karşıya olduğu tarihi riski dile getirdi. Kılıçdaroğlu’nun Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın gibi kilit isimleri disipline sevk etmeye hazırlandığını belirten Erandaç, "Kemal Bey 5 ismi atmaya kararlı, disiplin mekanizması önümüzdeki günlerde çok sert çalışacak" diyerek tasfiye sürecinin başladığını duyurdu.

12:12

KILIÇDAROĞLU CHP'DE, ÖZEL TBMM'DE

Ankara’da siyasetin kalbi TBMM Dikmen kapısında atıyor. Özgür Özel’in yapacağı grup konuşması öncesinde kalabalığın her geçen dakika arttığını vurgulayan A Haber muhabiri, "Buradaki kalabalık dağılmış değil, aksine kalabalığın arttığını söyleyebiliriz. Özellikle Özgür Özel'in burada bir konuşma yapması, buradaki kalabalığa hitap etmesi bekleniyor. Dikmen kapısının önü tamamen vatandaşlarla, Özgür Özel'i destekleyen tarafla kapatılmış durumda" ifadelerini kullandı. Bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, Özel’in kurmaylarından Ali Mahir Başarır’ın da vatandaşlarla bir araya geldiği görüldü.

DESTEKÇİLER BİRBİRİNE GİRDİ: KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

Meclis önündeki bekleyiş sırasında Kılıçdaroğlu ve Özel taraftarları arasında gerginlik bir anda kavgaya dönüştü. Yaşanan kaosu aktaran muhabirimiz, "Kılıçdaroğlu'nu destekleyen tarafla Özgür Özel'i destekleyen taraf arasında bir arbede yaşandı. Karşılıklı sloganlar, küfürler ve birbirlerine darp etmeye yönelik bazı hareketler oldu" sözleriyle alandaki sert atmosferi gözler önüne serdi. Emniyet güçlerinin yoğun çabası ve sağduyu çağrıları sonrası gerginlik yatıştırılsa da, kalabalığın Kemal Kılıçdaroğlu aleyhindeki sloganları kesilmedi.

KILIÇDAROĞLU CHP'DE, ÖZEL TBMM'DE

KILIÇDAROĞLU’NDAN "YOL ARKADAŞLARIMA" ÇAĞRISI

Parti içindeki bu hareketlilik devam ederken, gözlerin çevrildiği Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, "Kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum" ifadelerini kullanarak taraftarlarına itidal çağrısında bulundu. Ancak bu mesajın Meclis önündeki öfkeli kalabalık üzerinde ne kadar etkili olacağı merak konusu.

"ÖZGÜR BAŞKAN" SLOGANLARIYLA KARŞILANDI

Dakikalar ilerledikçe Dikmen kapısındaki heyecan artarken, Özgür Özel’in alana girişiyle birlikte yer yerinden oynadı. Özel’in halka hitap edeceği noktaya ulaşmasını değerlendiren muhabirimiz, "Şu anda görmüş olduğunuz gibi Özgür Özel de hitap edeceği noktaya geldi ve buradaki vatandaşları selamlıyor. Vatandaşlar kendisini 'Özgür Başkan' sloganlarıyla karşıladılar" bilgisini paylaştı. CHP’deki bu değişim rüzgarının ve sokaktaki yansımalarının partinin geleceğini nasıl şekillendireceği Ankara kulislerinde tartışılmaya devam ediyor.

11:52

MECLİS’TE TANSİYON: "KEMAN TELİ GİBİ GERGİN"

Meclis’teki atmosferin ciddiyetini vurgulayan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, "An itibarıyla bugün itibarıyla Meclis'te tansiyon düşmüş vaziyette; çünkü eğer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gelseydi, o kapıda biriken Özgür Özel destekçileri muhtemelen Genel Başkan'ı içeri sokmamak için çaba göstereceklerdi," ifadelerini kullandı. Bölünmüşlüğün boyutuna dikkat çeken Akgün, "Ortamın ne kadar gergin olduğunu, tabiri caizse adeta bir keman teli gibi gergin olduğunu anlamamak mümkün değildi. Bir tarafta Özgür Özel taraftarları, bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları vardı," sözleriyle tarihi krizin fotoğrafını çekti.

KAPIDA ARBEDE, İÇERİDE BARİKAT: MECLİS'TE OLAĞANÜSTÜ HAL!

Güvenlik önlemlerinin ve yaşanan kargaşanın altını çizen Murat Akgün, "Önce ziyaretçi yasağı getirildi. Keşke bu yasak daha evvelden düşünülseydi; en azından kapı önünde görmediğim ya da hatırlamadığım sahneler yaşanmamış olurdu," dedi. Olası bir çatışma riskine değinen Akgün, "Eğer içeri polis marifetiyle girecek olsaydı, bu sefer CHP grup toplantısının önünde bir arbede yaşanması mümkündü," sözleriyle tehlikenin büyüklüğüne işaret etti.

SİYASETTE EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ 'ÇİFT BAŞLILIK' KAOSU!

TÜZÜK SAVAŞI BAŞLADI: 46 VEKİL ŞARTI KRİZİ TETİKLEDİ!

Tarafların birbirini hukukla köşeye sıkıştırmaya çalıştığını belirten Akgün, "Özgür Özel tarafı, Meclis iç tüzüğüne atıfta bulunarak en az 46 milletvekili olmadan salonda bir grup toplantısının yapılmasının mümkün olmadığını söylüyor," dedi. Kılıçdaroğlu cephesinin savunmasını da aktaran Akgün, "Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise bunun bir karar alma toplantısı olmadığını, açık bir grup toplantısı niteliği taşıdığını ve bu nedenle vekil sayısının aranamayacağını ifade etti," şeklinde konuştu.

İHRAÇ MI YENİ PARTİ Mİ? CHP KULİSLERİNDE ‘BOMBA’ İDDİA!

Partinin geleceğine dair çarpıcı senaryoları paylaşan Murat Akgün, "Bir disiplin süreci işletilecek mi? Bir genel başkanın grup toplantısını yapmasına engel olmanın bir bedeli olacak mı?" sorularını yöneltti. Kulislerdeki en sıcak iddiayı dile getiren Akgün, "Ankara kulislerinde giderek artan bir şekilde Özgür Özel ve taraftarlarının başka bir partiye —ki o partinin de çoktan kurulmuş olduğuna dair kulislerde yaygın iddialar var— o tarafa geçeceklerini gösteriyor," sözleriyle yeni bir siyasi oluşumun sinyalini verdi.

MANSUR YAVAŞ’TAN MANİDAR ÇAĞRI: SAĞDUYU MU, TARAF MI?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın hamlesini değerlendiren Akgün, "Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sağduyuya çağırmıştı. Ama sağduyu sadece bir taraf için mi geçerlidir? Mansur Yavaş niçin bu çağrısını iki tarafa da yapmadı?" sorusuyla tartışmalara yeni bir boyut kattı. Akgün, CHP’nin bu sürdürülemez tablosu hakkında, "Bu tablo, yani bu çift başlılık her hafta grup toplantısının olacağı ortamlarda biri Meclis'te biri genel merkezde mi olacak? Bunları hep önümüzdeki günlerde göreceğiz," ifadelerini kullandı.

11:42

KILIÇDAROĞLU 14.00'TE GENEL MERKEZDE KONUŞACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür. Tüm partililerimizi ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00’te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani baba ocağımıza çağırıyorum." dedi.

11:16

KILIÇDAROĞLU NE AÇIKLAYACAK?

CHP Grup toplantısındaki gerilim hızla sürerken, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun az sonra açıklama yapacağı bildirildi. 
11:00

YAVAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI: "CHP HEPİMİZİN ORTAK EVİDİR"

CHP'de grup toplantısı öncesi yaşanan gerginlik sürerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken bir çağrı geldi. Yavaş, sosyal medya paylaşımında, "Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet, yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

 

Ahaber
10:55

TBMM: CHP GRUP TOPLANTISINA ZİYARETÇİ YASAĞI

Toplantı öncesi oluşan güvenlik riski nedeniyle grup toplantısı ziyaretçilere kapatıldı.

MECLİS'TE CHP GRUBU ÖNÜNDE GERGİN BEKLEYİŞ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Grubu'na bir yazı göndererek toplantıya ziyaretçi alınmayacağını bildirdi.

Kurtulmuş yazısında, “TBMM Yerleşkesi giriş kapılarında oluşan ciddi güvenlik riski nedeniyle grup toplantısına içtüğüzün mezkur hükmü doğrultusunda ziyaretçi alınmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

10:46

SLOGAN SAVAŞLARI!

MECLİS ÖNÜNDE CHP'LİLER ARASINDA GERGİNLİK

CHP'de bugün yapılacak kritik grup toplantısı öncesi tansiyon iyice yükseldi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e destek veren gruplar arasında karşılıklı sloganlar atılırken, bir taraftan "Hain Kemal" sesleri yükseldi.

MECLİS ÖNÜNDE "HAİN KEMAL" SLOGANLARI YÜKSELDİ

Diğer taraftan "FETÖ'cü Özgür" sloganları duyuldu. Meclis çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, gözler aynı saatte yapılacağı açıklanan grup toplantısına çevrildi.

BU KEZ DE "FETÖ'CÜ ÖZGÜR" SLOGANLARI ATILDI
10:17

TANSİYON YÜKSELDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'i destekleyenler Meclis içinde ve dışında karşı karşıya gelirken, kısa süreli arbede yaşandı.

KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL DESTEKÇİLERİ KARŞI KARŞIYA

MECLİS POLİSİNDEN OLAĞANÜSTÜ ÖNLEM
Artan gerilim üzerine Meclis Başkanlığı emniyet güçlerini harekete geçirdi. Salon kapısındaki durumu aktaran A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "Şu anda Meclis güvenliği tek tek kimlik ve kart kontrolü yaparak partilileri içeri alıyor, kameramanların ise içeriye girmesine izin verilmiyor" dedi.

Ağaoğlu, "Milletvekillerinin oturacağı alanlar ile misafirlerin oturacağı noktalar her zamanki gibi şeritlerle ayrıldı ancak her iki liderin de salona gelmesiyle bu yüksek tansiyonun nasıl bir tablo oluşturacağı merakla bekleniyor" ifadelerini kullanarak Meclis’teki kritik bekleyişin sürdüğünü belirtti. 

Ahaber
10:13

SALONDA KİMLER VAR?

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel destekçileri arasında arbede ve slogan düellosu yaşandı. Özel destekçilerinin salonu erken saatlerde doldurmasıyla Kılıçdaroğlu kanadı arasında büyük bir gerilim tırmanırken, Meclis koridorları son yılların en hareketli günlerinden birine tanıklık etti. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, sıcak gelişmeleri yerinden bildirdi.

DEĞİŞİMCİLERDEN SALONDA ERKEN BASKIN
Genel başkanlık koltuğu için adaylığını açıklayan Özgür Özel’in destekçileri, sabahın erken saatlerinden itibaren Meclis’e gelerek koltukları doldurdu. Bölgeden canlı bağlantıyla bilgi veren A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "Şu anda Özgür Özel’e yakın milletvekili sayısı daha fazla görünüyor, Özel yanlıları salonu adeta ele geçirmek adına çok erken saatlerde buraya geldiler ancak henüz Kılıçdaroğlu yanlılarını burada göremedik" şeklinde konuştu.

Ağaoğlu ayrıca, "Salonda oturanların önemli bir kısmının partili vatandaşlar olduğunu görüyoruz, değişim isteyenler burayı erken saatlerde doldurmuş durumda" sözleriyle içerideki son durumu aktardı.

Ahaber
09:20

KILIÇDAROĞLU’NUN KONUTUNDA SESSİZLİK VE GÜVENLİK ALARMI

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meclis’teki grup toplantısına katılıp katılmayacağı tartışılırken, Ankara’daki konutu önünde bekleyiş sürüyor. Bölgedeki son durumu paylaşan Oğuzhan Gültekin, "Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki henüz evinden ayrılmadı ama önümüzdeki saatler içerisinde öncelikle Genel Merkez’e gitmesi bekleniyor. Burada da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne nazaran az da olsa bir güvenlik tedbiri alındığını aktarmakta fayda var." ifadelerini kullandı. Gültekin, Kılıçdaroğlu'nun evindeki hazırlıkların sürdüğünü ve hareketliliğin önümüzdeki saatlerde artacağını belirtti.

DİYALOG KANALLARI KAPANDI, KRİZ DERİNLEŞTİ

Parti içindeki uzlaşma arayışlarının sonuçsuz kaldığına dikkat çeken Gültekin, "Kemal Kılıçdaroğlu hep ılımlı bir çağrı yapmıştı. Bununla alakalı da geçtiğimiz günlerde Genel Merkez’de yaptıkları MYK toplantısı sonrasında parti sözcüsü, bir diyalog çerçevesinde bu sürecin yürütülmesini istemişti. Bu diyalog kanallarının açık kalacağını söylemişti. Ancak Özgür Özel yaptığı açıklamalarda herhangi bir diyalog girişiminde olunmadığını belirtti." sözleriyle taraflar arasındaki kopukluğun altını çizdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN KONUTUNDA NELER OLUYOR?

ÜÇ İSİMLİ MEKİK DİPLOMASİSİ

Kılıçdaroğlu ve Özel arasında yürütülen gizli trafiğe de değinen Oğuzhan Gültekin, "Özellikle bugün gerçekleşecek grup toplantısı için üç ismin Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ile bir mekik diplomasisi yürüttüğünü söyleyebiliriz. Kılıçdaroğlu bu isimlere şahsen teşekkürlerini iletti. Cuma günü gerçekleşen MYK toplantısı sonrası Müslim Sarı, grup toplantısı öncesi veya sonrası bir MYK toplantısının daha yapılacağını belirtmişti." diyerek parti içindeki hareketliliğin sürdüğünü aktardı.

GÖZLER 13.30’DA: "GÜCÜ YETEN KÜRSÜYE ÇIKACAK"

Grup toplantısı saatinin yaklaşmasıyla tüm gözlerin Meclis’teki salona çevrildiğini belirten Gültekin, "Gözler şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleşecek olan grup toplantısına çevrilmiş durumda. Meclis’te 630 kişilik bir salon ayarlandığını ve bu salonun 315’e 315 şeklinde iki gruba da tahsis edildiği bilgisini vermiştik. Kemal Kılıçdaroğlu henüz konutundan ayrılmış değil ama grup toplantısı ve Genel Merkez geçişi öncesi son hazırlıkların tamamlandığını söyleyebiliriz." ifadeleriyle CHP’deki çift başlılık manzarasının sahaya nasıl yansıyacağını aktardı.

09:15

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SERT ÇIKIŞ: "BU BİR KORSAN TOPLANTIDIR!"

CHP'de kurultay sonrası sular durulmak bilmezken, liderlik tartışması bugün TBMM grup kürsüsünde somut bir çatışmaya dönüşüyor. Süreci değerlendiren Arzu Fidanverdi, "CHP'de kurultay sonrasında başlayan liderlik savaşının artık açık bir güç mücadelesine dönüştüğünü net bir şekilde görüyoruz. Gözler bugün saatler 13.30’u gösterdiğinde Meclis’te olacak çünkü hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel grup toplantısı için aynı saati işaret etti." ifadelerini kullandı. Fidanverdi, bir tarafta "kürsüde olacağım" diyen Kılıçdaroğlu’nun, diğer tarafta ise toplantıyı kendisinin yapacağını vurgulayan Özel’in kararlı duruşunun krizi derinleştirdiğini belirtti.

CHP'DE TARTIŞMALARIN GÖLGESİNDE GRUP TOPLANTISI HAZIRLIĞI

ÖZGÜR ÖZEL'DEN "KORSAN TOPLANTI" ÇIKIŞI

Grup toplantısı öncesinde Özgür Özel’in yaptığı sert açıklamalar, parti içindeki ayrışmanın ne kadar derin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Arzu Fidanverdi, "Özgür Özel, dün Meclis’te yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu’nun hamlesine çok sert yanıt vererek, bugün düzenlenmek istenen toplantıyı 'korsan toplantı' olarak nitelendirdi. Özel, bu girişimde sayı, yetki ve meşruiyet olmadığını savunarak hamlenin karşısında durdu." sözleriyle durumu aktardı. Öte yandan Özel’in bu kriz nedeniyle Manisa programını iptal ettiğini belirten Fidanverdi, "Özgür Özel'in Manisa programını iptal edip Ankara’da kalması, CHP yönetiminin bugün yaşanacak tabloyu ne kadar kritik gördüğünün somut bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NUN HAMLESİ KARŞILIK BULMADI

Kemal Kılıçdaroğlu’nun perşembe günü Parti Meclisi’ni toplama ve kurultay sürecini başlatma kararı, muhalif kanatta beklenen yumuşamayı sağlamadı. Arzu Fidanverdi, "Kılıçdaroğlu’nun perşembe günü için yaptığı hamle ve verdiği birlik mesajları Özgür Özel kanadında herhangi bir şey ifade etmiyor. Edinilen bilgiler, taraflar arasında şu ana kadar hiçbir uzlaşma sağlanamadığını gösteriyor." dedi. Kürsüye kimin çıkacağı konusundaki prosedüre de değinen Fidanverdi, "Nöbetçi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın prosedür gereği Özgür Özel’i kürsüye davet etmesi bekleniyor ancak Kılıçdaroğlu’nun da o anlarda kürsüye çıkmak istemesi ihtimali Meclis’teki güvenlik alarmını en üst seviyeye çıkarmış durumda." sözleriyle CHP’deki kaosun boyutlarını özetledi.

09:05

CHP GRUP KÜRSÜSÜNDE 13.30'DA KİM OLACAK?

CHP grubunda yaşanması beklenen gerginlik öncesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Meclis’teki son durumu aktaran Tülay Ağaoğlu, "Meclis'in bütün kapılarında çok geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Çankaya, Dikmen ve Ayrancı kapılarında partililer şimdiden toplanmaya başladı ve yoğunluk her geçen dakika artıyor." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun dünkü mesajlarının tansiyonu düşürmeye yetmediğini belirten Ağaoğlu, "Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları bu gerilimi dindirmedi. Her iki isim de bugün saat 13.30 için grup toplantısı çağrısında bulundu. Tek bir salon var ve kürsüye kimin çıkacağı büyük bir muamma." sözleriyle krizin boyutuna dikkat çekti.

KÜRSÜYÜ KİM KAPACAK? "GÜCÜ YETEN ÇIKACAK"

Grup toplantısı saati yaklaştıkça "Kürsüye ilk kim çıkacak?" sorusu Ankara kulislerini hareketlendirdi. Uzlaşma çabalarının sonuçsuz kaldığını vurgulayan Ağaoğlu, "Dün akşam boyunca bir uzlaşma arayışı söz konusuydu ancak bu gerçekleşmedi. Artık durum öyle bir noktaya geldi ki, gücü yeten kürsüye çıkacak ve konuşmasını yapacak gibi görünüyor. Özgür Özel mi yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu o koltuğa oturacak, bunu yaşayarak göreceğiz." diyerek CHP’deki çift başlılık görüntüsünün kürsüye nasıl yansıyacağını aktardı.

CHP GRUP KÜRSÜSÜNDE 13.30'DA KİM OLACAK?

SALON KAPASİTESİ KRİZİ: BİNLERCE DAVETLİ, KISITLI KONTENJAN

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun taraftarlarını Meclis’e davet etmesi, salon kapasitesi sorununu da beraberinde getirdi. Meclis Başkanlığı’nın duruma müdahale ettiğini belirten Tülay Ağaoğlu, "Özgür Özel 4 bin 700 kişiyi çağırdı, Kemal Kılıçdaroğlu tarafı ise bine yakın ismi davet etti. Ancak Meclis Genel Sekreterliği salon kapasitesi kadar ziyaretçi alınacağını duyurdu. 630 kişilik salona 315 Kılıçdaroğlu taraftarı, 315 Özgür Özel taraftarı alınacak." bilgisini paylaştı. Davetlilerin büyük kısmının kapı önünde kalacağını belirten Ağaoğlu, bu durumun kapılarda da arbedeye yol açabileceğine işaret etti.

FİZİKSEL MÜDAHALE VE SLOGAN SAVAŞI KAPIDA

Meclis çatısı altında yaşanacak olası bir arbede ihtimali ise herkesi tedirgin ediyor. Salon içindeki atmosferi değerlendiren Ağaoğlu, "Kılıçdaroğlu konuşurken Özgür Özel taraftarları, Özgür Özel kürsüdeyken Kılıçdaroğlu taraftarları sessiz kalmayacaktır. Salonda sloganlarla hakimiyet kurma mücadelesi yaşanacak. Hatta kürsüye kimin çıkacağı konusunda fiziksel bir müdahale olması kaçınılmaz görünüyor." dedi. Milletvekillerinin tutumuna da değinen Ağaoğlu, "Özgür Özel’e destek veren 110 milletvekilinden söz ediliyor ancak birçoğu bu kaosa ortak olmak istemiyor. Her iki taraftan da yaklaşık 30’ar milletvekilinin salonda aktif olması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE SİYASETİNDE BİR İLK: CHP’NİN KAOS GÜNÜ

A Haber stüdyosundan Haktan Uysal’ın "Siz tecrübeli bir isimsiniz, nasıl bir fotoğraf ortaya çıkacak?" sorusu üzerine Tülay Ağaoğlu, "Siyasi hayatımızda pek çok olaya tanıklık ettik ama ilk kez böyle bir şey yaşıyoruz. Kılıçdaroğlu ekibi mi kürsüyü kapacak yoksa grup başkanvekilleri mi Özgür Özel’i anons edecek, göreceğiz. Müthiş ve bir o kadar da gergin bir gün bizi bekliyor." sözleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki tarihi gerilimi özetledi.

07:30

"SALON KAPMA" YARIŞI

CHP'nin grup toplantısı öncesi Meclis ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel destekçileri için Meclis Başkanlığına binlerce akreditasyon başvurusu yapıldı.

İki taraf da Meclis'teki olası kürsü savaşına hazırlıklı. Meclis'teki grup salonunu ele geçirmek için sabahın erken saatlerinden itibaren kıyasaya rekabet var.

07:25

ÖZEL’İN GRUP BAŞKANLIĞINA "USULSÜZLÜK" FRENİ

Özgür Özel, "Grup Başkanı" sıfatıyla toplantıyı toplayacağını duyururken, CHP Genel Merkezi’nden Özel’in bu yetkisine doğrudan itiraz geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Özel’in grup başkanlığı seçiminin usulsüz olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Seçim şekil koşullarına uygun değil. Genel başkanın bilgisi dahilinde olmayan bir grup seçimi yapılamaz. 'Ben yaptım oldu' demekle olmaz; Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için düğmeye basıldı."

 

07:20

"BEN KONUŞACAĞIM"

Özgür Özel krizi daha da körükleyecek bir açıklama yaptı. "Grupta ben konuşacağım" çıkışında bulunurken, destekçilerini de gruba çağırdı.

Özel, kurultay çağrısını yineleyerek, bu karar alınmadan Grup Başkanı olarak kürsüyü "atanmış birine bırakmalarının" mümkün olmayacağını belirtti.

Ahaber
07:15

"TABİİ Kİ KILIÇDAROĞLU KONUŞACAK"

Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde hazırlıklar tam gaz sürüyor. Mahkeme kararı sonrası ilk kez grup toplantısı yapacak olan Kılıçdaroğlu’nun kurmayları, kürsünün meşru sahibinin Genel Başkan olduğunu vurguluyor. Eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, "Genel Başkan iç tüzüğün amir hükmü gereği gelip grupta konuşacak. Kemal Bey sadece görevini yapacak" diyerek kararlılıklarını dile getirdi. Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise "Kemal Bey tabii ki konuşacak, aksi bir durumu aklımızdan bile geçirmiyoruz" mesajını verdi.

 

07:10

"KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRECEK"

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin TBMM'deki grup toplantısını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştireceğini açıkladı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU: ELBETTE

Kılıçdaroğlu, 5 Haziran'da kendisine yönelik "Haftaya grupta sizi göreceğiz" diyen gazeteciye, "Elbette" karşılığını verdi. 

Kılıçdaroğlu daha önce benzer soruya "Umarım, hep beraber" yanıtını vermişti.

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