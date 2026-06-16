CHP'de kılıçlar çekildi! Gözler MYK'da 3. dalga arınma kapıda: Kılıçdaroğlu kimin üstünü çizecek?

CHP'de haftanın ilk MYK'sı bugün saat 14.00'da başlayacak. Toplantıda yeni disiplin sevkleri, daha önce duyurulan olağan kurultay planlaması ve yeni grup başkanvekili atamaları başta olmak üzere birçok önemli başlık ele alınacak.

2 İL BAŞKANI İÇİN KARAR GÜNÜ

Toplantıda özellikle il başkanlarına yönelik görevden alma ve ihraç taleplerinin gündeme gelebileceği öne sürülüyor. Geçen hafta TBMM önünde partililerin karşı karşıya gelmesinde başrol oynadığı öne sürülen Ankara ve İzmir il başkanlıklarının toplu halde görevden alınabileceği değerlendiriliyor. İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün, İzmir'den 15 otobüs kaldırarak Özgür Özel destekçilerini TBMM önüne getirdiği iddia ediliyor. Ankara İl Başkanlığı yönetiminin de aynı gün Çankaya Belediyesi personelini Meclis önüne topladığı öne sürülüyor.

SAYI ARTABİLİR

Bu kapsamda, İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile tutuklu Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un disipline sevkleri MYK'da masaya yatırılacak. Öte yandan görevden almaların yalnızca 2 il başkanlığı ile sınırlı kalmayabileceği, bu sayının 6-7'ye çıkabileceği, buna ek olarak bazı milletvekilleri için de bir kez daha ihraç hamlesinin görülebileceği belirtiliyor.

900 İMZA GENEL MERKEZE GELİYOR

Bugün ayrıca Manisa Milletvekili Özgür Özel ve destekçileri tarafından 900 delegeden toplanan imzalar da genel merkeze sunulacak. Olağanüstü kurultay yapılması amacıyla toplanan imzaların, yasal bekleme süreci tamamlandıktan mahkemeden çıkan "tedbir" kararı işaret edilerek reddedilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ATAMALAR AÇIKLANABİLİR

Ayrıca Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'dan boşalan grup başkanvekilliklerine ilişkin atamaların da yine MYK toplantısı sonrası kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Yeni grup başkanvekilleri için İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve Konya Milletvekili Barış Bektaş'ın adı kulislerde ön plana çıkıyor. Söz konusu atamaların partide yeni bir krizi de tetiklemesi öngörülüyor. Özgür Özel ve ekibinin muhtemel atamalar için diğer vekillerden güvensizlik oyu talep ederek yeni grup başkanvekillerini bu görevlerinden düşürmeye çalışacağı öne sürülüyor.

OLAĞAN KURULTAY HAZIRLIĞI

Daha önce duyurulan olağan kurultaya dönük çalışmaların da MYK toplantısı ile birlikte yeni bir aşamaya geçmesi bekleniyor. Bu kapsamda hazırlık ve planlama sürecine yönelik faaliyetleri üstlenecek isimlerin söz konusu toplantıda netlik kazanabileceği aktarıldı.