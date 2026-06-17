CHP’de tasfiye depremi: Kılıçdaroğlu’ndan il başkanlarına ihraç hamlesi!

Ana muhalefet partisi CHP’de sular durulmuyor, kaosun fitili bu kez MYK toplantısında ateşlendi! Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu, parti içindeki muhalif sesleri ve tartışmalı isimleri tek kalemde sildi. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, sürece ilişkin bilgi vererek "Mutlak butlan" davasının gölgesinde gerçekleşen operasyonda, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kritik illerin de bulunduğu çok sayıda il başkanı görevden alınırken, birçoğu da kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini aktardı.