CHP'de Grup Toplantısı krizinde yeni perde! Açıklama geldi: Bu hafta toplantı yapılmayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinde başlattığı arınma süreci sürüyor. Parti kulislerinde konuşulan iddialara göre Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile İzmir İl Başkanı Çağtay Güç'ün görevden alınarak ihraç listesine dahil edilmesi bekleniyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir yaptığı açıklamada "Bu hafta CHP grup toplantısı yapılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

CHP'de ihraç ve disiplin süreci yeni haftada da gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Dokuz milletvekilinin kesin ihraç talebi ve Parti Meclisi'ndeki toplu istifaların ardından gözler çarşamba günü gerçekleştirilecek MYK toplantısına çevrildi. "BU HAFTA GRUP TOPLANTISI YOK" CHP'li Murat Emir merakla beklenen CHP Grup Toplantısı için "Bu hafta grup toplantısı yapmayacağız" ifadelerini kullanırken neler yaşanacağı merak konusu. PARTİ KULİSLERİNDE SON PERDE A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin, parti kulislerinde konuşulan son gelişmeleri canlı yayında aktardı. CHP'DE İHRAÇ LİSTESİ GENİŞLİYOR: YENİ İSİMLER YOLDA GRUP KÜRSÜSÜNDE KİM OLACAK? Haftanın ilk iş gününde CHP Genel Merkezi'ndeki sakin bekleyiş yerini hareketli saatlere bırakmaya hazırlanıyor. Özellikle salı günü yapılacak grup toplantısında kürsüye kimin çıkacağı büyük merak konusu haline gelmiş durumda. Konuyla ilgili detayları paylaşan Oğuzhan Gültekin, "Salı günü grup toplantısını kimin yapacağı merak ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu yoksa Özgür Özel'in mi grup toplantısı yapacağı merak konusu" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL TOPLANTI MI YAPACAK? Sürece dair sosyal medyadaki iddialara da değinen Gültekin, "Aylin Nazlıaka bir sosyal medya paylaşımı yaparak Özgür Özel'in yarın bir grup toplantısı yapacağını belirtti. Ancak bununla alakalı henüz net bir bilgi olmadığını, sadece Nazlıaka'nın bir paylaşımı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

İHRAÇ LİSTESİ GENİŞLİYOR: YENİ İSİMLER YOLDA Parti içindeki "arınma" çağrıları ve disiplin süreçleri milletvekillerinden sonra yerel yönetimlere ve il başkanlıklarına da sıçradı. Geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmelerin etkilerini anlatan Gültekin, "Yapılan MYK toplantılarında 9 milletvekili için kesin ihraç talep edilmişti. Bununla birlikte Özgür Özel ve beraberindeki 27 kişi Parti Meclisi'nden istifa ettiklerini açıklamıştı" bilgisini verdi. İhraç istemlerinin belediye başkanlarına uzandığını belirten Gültekin, "Cuma günü Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer de ihraç listesine giren isimler arasında yer aldı. Disipline sevk edilen partili sayısı böylece 11'e yükseldi" şeklinde konuştu.