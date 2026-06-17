CHP'de kaosun eşiği: Kılıçdaroğlu'ndan tasfiye operasyonu mu geliyor? Kurultay imzaları teslim ediliyor

CHP'de gözler bugün yapılacak MYK toplantısına çevrildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanacak Merkez Yönetim Kurulu'nda görevden almalar, yeni atamalar ve disiplin süreçlerinin ele alınması beklenirken, Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay talebi için topladığı yaklaşık 900 imzayı Genel Merkez'e teslim etmeye hazırlandığı belirtiliyor. Parti içinde yaşanan güç mücadelesi yeni bir aşamaya giriyor.