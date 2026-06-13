CHP’de ihraç depremi! İstifaların perde arkası A Haber’de: İmamoğlu’nu koruma hamlesi…
Cumhuriyet Halk Partisi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’nun "stratejik sabır" olarak adlandırılan hamleleriyle fitili ateşlenen büyük temizlik süreci, siyaset kulislerini adeta bir savaş alanına çevirdi. Yolsuzluk havuzlarından milyon dolarlık sırt çantalarına, mide bulandıran taciz iddialarından "mutlak butlan" krizine kadar CHP içindeki kirli çamaşırlar bir bir dökülürken, oklar şimdi de Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e çevrildi. A Haber’de konuşan Hukukçu Av. Şükrü Aksu, istifa eden 9 vekile ilişkin konuşarak asıl nedenin İmamoğlu’nu Yüksek Disiplin Kurulu’ndan korumak olduğunu ifade etti.
CHP'de ihraç ve disiplin süreçleri üzerinden yaşanan yeni kriz, parti içindeki tartışmaları daha da büyüttü. A Haber yayınında konuşan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda ve Hukukçu Av. Şükrü Aksu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i ilgilendiren iddialar ile parti içindeki disiplin süreçlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
TACİZ SKANDALLARIYLA GELEN İLK İHRAÇ DALGASI
CHP içindeki ihraç sürecinin fitili, beklenen yolsuzluk dosyalarından ziyade toplum vicdanını yaralayan ağır iddialarla ateşlendi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Çok şey bekleniyordu, farklı ihraçlar da gündemdeydi ancak öncelikle bu iki isimden başlandı. Hakkında yolsuzluk iddiaları olan, yargı süreci devam eden İmamoğlu gibi 26 tane belediye başkanı var ancak bu kez farklı bir ölçü konuldu" sözleriyle sürecin şifrelerini verdi. Mahmut Övür, "Özellikle her iki belediye başkanı için de taciz iddialarının çok yoğun yansıdığı bir süreçten bahsediyoruz. Yani bu ihraçların ağırlığı yolsuzluktan ziyade taciz iddialarına dayanıyor. Mersin Mezitli Belediye Başkanı hakkında, Kemal Bey geldikten sonra bölgeden çok sayıda kadın partilinin gelip başvurduğu ve bu işin bitirilmesi gerektiğini söyledikleri biliniyor" ifadelerini kullandı.
BOLU KAYNIYOR: AKLA HAYALE SIĞMAYAN İDDİALAR
İhraç listesinin en başında yer alan isimlerden biri olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkındaki dosyanın içeriği ise adeta dehşet verici. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, Bolu'daki durumun vahametini, "Mahmut Bey'in bahsettiği hususla ilgili Bolu şu an kaynıyor. Adalet Bakanlığı ve savcılık dosyalarına giren ifadelere bakıldığında, Tanju Özcan ile alakalı taciz konusu akla hayale sığacak türden değil" sözleriyle aktardı. Yusuf Alabarda, "Kemal Kılıçdaroğlu ile Tanju Özcan'ın arası zaten çoktan açılmıştı. Özgür Özel ile geri dönmüştü ancak partiden ihracında Mezitli Belediye Başkanı ile yan yana koyulmasının sebebi taciz skandallarıdır; çünkü müşteki ifadeleri gerçekten yenilir yutulur cinsten değil" şeklinde konuştu.
BOLSEV VAKFI VE KAYIP 100 MİLYON LİRA
Bolu'daki kriz sadece taciz iddialarıyla sınırlı kalmıyor, devasa bir mali usulsüzlük iddiası da gündemi sarsıyor. Yusuf Alabarda, "Bolsev Vakfı üzerinden Bolu'yu tabiri caizse bol bol sevmişler. MASAK raporlarına göre 116 milyon liranın toplandığı görülüyor ancak bu paranın sadece 16 milyon lirasının izi sürülebiliyor. Geriye kalan 100 milyon liranın hiçbir kaydı yok" diyerek kirli para trafiğine dikkat çekti. Yusuf Alabarda, "Tanju Özcan'ın şu an içeride yatıyor olma sebebi tacizden ziyade bu yolsuzluk konularıdır. Ancak partiden ihracında asıl belirleyici olan, dosyadaki skandal ifadelerdir" ifadelerini kullandı.
YOLSUZLUK HAVUZU VE "İSTANBUL MODELİ" İSTİLASI
CHP'li belediyelerdeki usulsüzlüklerin organize bir yapıya dönüştüğü iddiası, yargıyı da harekete geçirmiş durumda. Yusuf Alabarda, "Adalet Bakanı bizzat açıklama yaparak, CHP siyasetini teslim alabilmek adına bir yolsuzluk havuzu kurulduğunu ifade etti. Bu muazzam bir tespittir. Eğer bir yolsuzluk havuzu kurulduysa ve bu model diğer vilayetlere sirayet ettirildiyse, bir 'İstanbul Modeli' çıkartılıp Uşak'ın ya da Antalya'nın kafasına geçirildiyse durum vahimdir" sözleriyle tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Yusuf Alabarda, "950 bin eurolar, 1 milyon dolarlar sırt çantalarıyla bir yerlere gönderildiyse, buralar 'nimet nimet' diye görüldüyse, bu işin rol modelliğini Ekrem İmamoğlu yapmıştır. Kemal Kılıçdaroğlu'na göre de, var olan iddialara göre de sürecin başlangıç noktası budur" şeklinde konuştu.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN "STRATEJİK SABRI" VE YENİ HEDEFLER
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini bozarak başlattığı bu sürecin kademeli olarak devam edeceği öngörülüyor. Mahmut Övür, "Kemal Bey sabırlı bir siyasi aktördür, ben buna Çin'e atıf yaparak 'stratejik sabır' diyorum. İlk aşamada 9 kişiyi birden ihraç etmesi hakikaten sürpriz ve enteresandı. Ancak bu sürecin devamında birinci sırada Ekrem İmamoğlu, ikinci sırada ise Rıza Akpolat var" dedi. Mahmut Övür, "Uşak ve Antalya Belediye Başkanları da mutlaka göz önüne alınacaktır. Ancak partinin bu 'mutlak butlan' ile kirletilen süreçten temize çıkması için yolsuzluklara adı karışanlarla ilgili bir adım atılması gerekir. Bu temizlik operasyonu İmamoğlu ve Rıza Akpolat ile başlayacaktır" ifadelerini kullandı.
"İSTİFALARIN AMACI İMAMOĞLU'NU YDK'DEN KORUMAK"
Parti içindeki disiplin süreçlerinin hukuki bir satranç oyununa dönüştüğü belirtilirken, büyükşehir belediye başkanları için ayrı bir prosedürün işletildiği vurgulandı. Hukukçu Av. Şükrü Aksu, "Eğer Parti Meclisi toplansaydı ve bu istifalar yaşanmasaydı, kuvvetle muhtemel Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir ihraç kararı çıkabilirdi. Bugün MYK'da alınan kararlar büyükşehir belediye başkanlarını kapsamıyor çünkü onlar için PM sevki gerekiyor" sözleriyle hukuki engelleri anlattı. Av. Şükrü Aksu, "Hatta bu son istifaların, Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkinin önlenmesi için yapıldı bir gerekçe de bu" şeklinde konuştu.
MUTLAK BUTLAN KRİZİ VE SORUMLULUK TARTIŞMASI
CHP'nin yönetim meşruiyetini tartışmaya açan "mutlak butlan" davası, Özgür Özel ve ekibini de ateş hattına sürüklüyor. Yusuf Alabarda, "Özgür Özel'in ihracı bir mağduriyet algısı yaratabilir ancak ortada bir gerçek var: Eğer CHP siyaseti bir müşkülatın içine düşürüldüyse, bunun bir numaralı sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözünde Ekrem İmamoğlu'dur" dedi. Mahmut Övür ise, "Özgür Özel'in 13 Temmuz'daki mutlak butlan davası ve yargılandığı süreç zaten ortada. Ancak ihraçlar konusunda önceliğin İmamoğlu ve ekibine verileceğini düşünüyorum. Partinin temize çıkması için bu şarttır" ifadelerini kullandı.
LİSTEDE KİMLER VAR? İHRAÇ DALGASI BÜYÜYOR
CHP'de "arınıp geleceğiz" sloganıyla başlatılan tasfiye operasyonunda yeni isimlerin de gündemde olduğu iddia ediliyor. Mahmut Övür, Muhittin Böcek, Ekrem İmamoğlu, Mehmet Murat Çalık, Rıza Akpolat, Oya Tekin ve Hasan Akgün gibi isimlerin de bu süreçte hedefte olabileceğini belirtti. Yusuf Alabarda ise, "Eğer bir belediye başkanı ihraç edilecekse, bu işe Muhittin Böcek'ten değil, Ekrem İmamoğlu'ndan başlanması gerekir. İşin o noktaya doğru evrileceğini düşünüyorum" sözleriyle CHP'deki büyük fırtınanın henüz bitmediğini, aksine daha yeni başladığını vurguladı.