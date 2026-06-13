CHP’de ihraç depremi! İstifaların perde arkası A Haber’de: İmamoğlu’nu koruma hamlesi…

CHP'de ihraç ve disiplin süreçleri üzerinden yaşanan yeni kriz, parti içindeki tartışmaları daha da büyüttü. A Haber yayınında konuşan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda ve Hukukçu Av. Şükrü Aksu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i ilgilendiren iddialar ile parti içindeki disiplin süreçlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

TACİZ SKANDALLARIYLA GELEN İLK İHRAÇ DALGASI

CHP içindeki ihraç sürecinin fitili, beklenen yolsuzluk dosyalarından ziyade toplum vicdanını yaralayan ağır iddialarla ateşlendi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Çok şey bekleniyordu, farklı ihraçlar da gündemdeydi ancak öncelikle bu iki isimden başlandı. Hakkında yolsuzluk iddiaları olan, yargı süreci devam eden İmamoğlu gibi 26 tane belediye başkanı var ancak bu kez farklı bir ölçü konuldu" sözleriyle sürecin şifrelerini verdi. Mahmut Övür, "Özellikle her iki belediye başkanı için de taciz iddialarının çok yoğun yansıdığı bir süreçten bahsediyoruz. Yani bu ihraçların ağırlığı yolsuzluktan ziyade taciz iddialarına dayanıyor. Mersin Mezitli Belediye Başkanı hakkında, Kemal Bey geldikten sonra bölgeden çok sayıda kadın partilinin gelip başvurduğu ve bu işin bitirilmesi gerektiğini söyledikleri biliniyor" ifadelerini kullandı.

Bolu’daki kriz sadece taciz iddialarıyla sınırlı kalmıyor, devasa bir mali usulsüzlük iddiası da gündemi sarsıyor (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

BOLU KAYNIYOR: AKLA HAYALE SIĞMAYAN İDDİALAR

İhraç listesinin en başında yer alan isimlerden biri olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkındaki dosyanın içeriği ise adeta dehşet verici. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, Bolu'daki durumun vahametini, "Mahmut Bey'in bahsettiği hususla ilgili Bolu şu an kaynıyor. Adalet Bakanlığı ve savcılık dosyalarına giren ifadelere bakıldığında, Tanju Özcan ile alakalı taciz konusu akla hayale sığacak türden değil" sözleriyle aktardı. Yusuf Alabarda, "Kemal Kılıçdaroğlu ile Tanju Özcan'ın arası zaten çoktan açılmıştı. Özgür Özel ile geri dönmüştü ancak partiden ihracında Mezitli Belediye Başkanı ile yan yana koyulmasının sebebi taciz skandallarıdır; çünkü müşteki ifadeleri gerçekten yenilir yutulur cinsten değil" şeklinde konuştu.

BOLSEV VAKFI VE KAYIP 100 MİLYON LİRA

Bolu'daki kriz sadece taciz iddialarıyla sınırlı kalmıyor, devasa bir mali usulsüzlük iddiası da gündemi sarsıyor. Yusuf Alabarda, "Bolsev Vakfı üzerinden Bolu'yu tabiri caizse bol bol sevmişler. MASAK raporlarına göre 116 milyon liranın toplandığı görülüyor ancak bu paranın sadece 16 milyon lirasının izi sürülebiliyor. Geriye kalan 100 milyon liranın hiçbir kaydı yok" diyerek kirli para trafiğine dikkat çekti. Yusuf Alabarda, "Tanju Özcan'ın şu an içeride yatıyor olma sebebi tacizden ziyade bu yolsuzluk konularıdır. Ancak partiden ihracında asıl belirleyici olan, dosyadaki skandal ifadelerdir" ifadelerini kullandı.